Πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία στα Τέμπη – Ποιος χαρακτήρισε «βλάκα» τον Καραμανλή

Σε μία ακόμη πολιτική αντιπαράθεση επιδόθηκαν στελέχη των κομμάτων στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» σε ότι αφορά στην τραγωδία στα Τέμπη και τις ευθύνες που αναλογούν στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Η Σοφία Βούλτεψη, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ διασταύρωσαν τα ξίφη τους σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τις τραγικές ελλείψεις. Τα πυρά του ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει η Σοφία Βούλτεψη για μια αποστροφή της σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών και τις ευθύνες του τέως υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Σχολιάζοντας το σιδηροδρομικό δυστύχημα και τις δηλώσεις του Κώστα Καραμανλή από το βήμα της Βουλής που διαβεβαίωνε για την ασφάλεια των τρένων, λίγες μόλις μέρες πριν την τραγωδία, ανέφερε ότι “δεν είναι ο μόνος” που εμφανίζεται σίγουρος σε τέτοιου είδους δηλώσεις, χωρίς να είναι. Στη συνέχεια, μάλιστα, θέλοντας να υπερασπιστεί τον κ. Καραμανλή και φέρνοντας παράδειγμα από τη δική της εμπειρία, η ίδια σημείωσε: “Εμένα άμα με ρωτήσετε, που μαλώνω γι’ αυτό το θέμα, για την ευθύνη που έχω για τα ασυνόδευτα ανήλικα, και βγαίνω και λέω ότι είναι απολύτως ασφαλή, κάνω και τον σταυρό μου”. Δείτε βίντεο Σπίρτζης: Τι απαντά για το δυστύχημα στα Τέμπη και τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ Η κ. Βούλτεψη ξεκίνησε τη συζήτηση λέγοντας πως οι ευθύνες ανήκουν σε όλους ενώ αναφέρθηκε στην περίπτωση του Άδενδρου. «Και εγώ κάνω τον σταυρό μου για τα προσφυγόπουλα» λέει η Βούλτεψη «Πιστεύω πως η τραγωδία είναι πολύ μεγάλη και το πένθος βαρύ για να κάνουμε παιχνίδι ανάθεσης ευθυνών. Προφανώς και οι ευθύνες ανήκουν σε όλους. Πρέπει να κάνουμε όλοι ένα βήμα μπροστά και να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Αυτό που άκουσα χτες από τον κ. Σπίρτζη είναι τραγικό» ανέφερε. Στην συνέχεια η κ. Βούλτεψη είπε: «Και εγώ που είμαι υπεύθυνη για την ευθύνη των ασυνόδευτων ανηλίκων και λέω πως είναι απολύτως ασφαλή, κάνω και τον σταυρό μου. Το απρόβλεπτο και να συνδυαστούν τόσα πολλά μαζί, δεν ελέγχονται. Μετά το Άδενδρο, ο κ. Σπίρτζης είχε πει πως είναι ασφαλή και δεν ήταν». «Εάν δεν το ήξεραν είναι βλαξ» Ο κ. Κουρουμπλής απάντησε, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να καταμερίσει τις ευθύνες και στα υπόλοιπα κόμματα. «Είμαστε στο τέλος της τετραετίας και χρειαζόμαστε πολιτική γενναιότητα διότι οι συμπεριφορές σε άλλα γεγονότα του παρελθόντος ιδίων προσώπων, ήταν η ίδια που είναι σήμερα. Θέλουν να διαχυθεί ευθύνη στις άλλες κυβερνήσεις. Κανένας δεν ανάθεσε από τους προηγούμενους στον κ. Μητσοτάκη να μιλάει εκ μέρους τους. Τα κόμματα, τα πρόσωπα και οι πολιτικές κρίνονται. Η κυβέρνηση κρίθηκε και δεν έχει καμία δικαιολογία για να μεταφέρει τις ευθύνες στα άλλα κόμματα. Εμείς ζητήσαμε να ξεσκονίσουν τις συμβάσεις οι δικαστές γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η μόνη περίοδος που δεν κατηγορήθηκε για σκάνδαλα. Ήρθε ο κ. Καραμανλής αλλά και ο κ. Καραγιάννης, και διαβεβαίωναν στη Βουλή για την ασφάλεια. Εάν δεν το ήξεραν είναι βλαξ. Το 2019 παρέδωσε το σταθμό Λαρίσης με 28 σταθμάρχες και σήμερα είναι 10. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης». «Οι ευθύνες ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία» λέει ο Σκανδαλίδης Ο κ. Σκανδαλίδης με τη σειρά του δήλωσε πως οι ευθύνες ανήκουν στη σημερινή κυβέρνηση. «Κάθε φορά όταν γίνεται μία τραγωδία η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί να μοιράσει τις ευθύνες και καταλαβαίνω τον κ. Μητσοτάκη γιατί βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αλλά εδώ, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει η χρεοκοπία του επιτελικού κράτους που είχε τη δυνατότητα να ολοκληρώσει μία υπόθεση που δεν είχε ολοκληρώσει η προηγούμενη κυβέρνηση και δεύτερο γιατί το έργο αυτό δεν είναι κανένα φοβερό έργο. Η ευθύνη είναι στη σημερινή κυβέρνηση. Και το πολιτικό σύστημα όμως, δεν μπορεί να αφήνει πίσω του τις εκατόμβες των νεκρών. Φταίνε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εγώ δέχομαι το μερίδιο που αναλογεί στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Έγινε ένα πρόγραμμα το 2014 που εδώ και οχτώ χρόνια δεν ολοκληρώθηκε. Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε πως για το Μάτι μας έφταιγε ο καιρός και τώρα μας φταίει ο σταθμάρχης». Ειδήσεις σήμερα: Παύλος Πολάκης: «Πανηγυρίζει» για την απομάκρυνση της Σοφίας Νικολάου από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Την παρομοιάζει με… σμέρνα Αγγελική Νικολούλη: «Σε παίρνουμε και μας κλείνεις το τηλέφωνο, για όνομα του Θεού» Κρήτη: Αφού τον ξυλοκόπησε, τον καταδίωξε και μετά τον τράκαρε!

