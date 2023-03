ΣΥΡΙΖΑ: Σε διαγωνισμό κυνισμού επιδίδονται υπουργοί ΝΔ-Βούλτεψη: Βαφτίζουν «κυνισμό» μια ανθρώπινη στιγμήή Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και απάντηση της υφυπουργού Σοφίας Βούλτεψη Για κυβερνητική ανευθυνότητα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει ότι οι πολίτες απαιτούν ειλικρίνεια. «Οι «αλάνθαστοι» του ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν στο σημείο να βαφτίσουν «κυνισμό» μια ανθρώπινη, αυθόρμητη στιγμή, προκειμένου να εεκφραστεί η καθημερινή αγωνία για τους πιο ευάλωτους από τους ευάλωτους, που είναι τα παιδιά», απάντησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη. «Την ώρα που η κοινωνία ζητά απαντήσεις για την τραγωδία στα Τέμπη οι υπουργοί και τα στελέχη της ΝΔ κάνουν διαγωνισμό κυνισμού και ανευθυνότητας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και εξηγεί: «Την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αν ο κ. Καραμανλής έλεγε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας στα τρένα, δεν θα έμπαινε κανείς. Χθες ο κ. Ρωμανός ότι «έχουμε βαρεθεί να λέμε συλλυπητήρια». Σήμερα, η κ. Βούλτεψη δήλωσε ότι και η ίδια έχει την ευθύνη των ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά όταν λέει ότι είναι ασφαλή “κάνει τον σταυρό της”». Συνεχίζοντας ρωτά: «Αλήθεια, πόση ασφάλεια μπορούν να αισθάνονται οι πολίτες όταν η τύχη τους εξαρτάται από το αν “κάνουν τον σταυρό τους” οι υπουργοί;». Κλείνοντας αναφέρει: «Η φράση των ημερών που μας στοιχειώνει όλους “πάμε κι όπου βγει” δεν θα μπορούσε να αποτυπώσει καλύτερα την κυβερνητική ανευθυνότητα. Οι πολίτες ζητούν απαντήσεις και απαιτούν ειλικρίνεια. Ως εδώ με την ανευθυνότητα και την υποκρισία». Βούλτεψη: «Να προσέξουν μήπως δαγκώσουν τη γλώσσα τους και δηλητηριαστούν»Για διαστροφή της πραγματικότητας από τους «αλάνθαστους» του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τους χαρακτηρίζει, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη απαντώντας στην ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Στην προσπάθειά τους να βγάλουν από τη μύγα δηλητηριώδες ξύγκι και ακολουθώντας τη γνωστή στρατηγική της διαστροφής της πραγματικότητας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κυρία Βούλτεψη, οι «αλάνθαστοι» του ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν στο σημείο να βαφτίσουν «κυνισμό» μια ανθρώπινη, αυθόρμητη στιγμή, προκειμένου να εκφραστεί η καθημερινή αγωνία για τους πιο ευάλωτους από τους ευάλωτους, που ειναι τα παιδιά.Τους κατανοώ. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που άφησαν απροστάτευτα 5.500 ασυνόδευτα ανήλικα σε αστεγία, επισφαλείς συνθήκες, στη ζούγκλα της Μόριας, στις φαβέλες της Σάμου, στους δρόμους της ενδοχώρας και στα αστυνομικά τμήματα, παριστάνοντας συγχρόνως τους ανθρωπιστές. Μια συμβουλή μόνο: Την επόμενη φορά να προσέξουν μήπως δαγκώσουν τη γλώσσα τους και δηλητηριαστούν». Ειδήσεις σήμερα: Παύλος Πολάκης: «Πανηγυρίζει» για την απομάκρυνση της Σοφίας Νικολάου από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Την παρομοιάζει με… σμέρνα Αγγελική Νικολούλη: «Σε παίρνουμε και μας κλείνεις το τηλέφωνο, για όνομα του Θεού» Κρήτη: Αφού τον ξυλοκόπησε, τον καταδίωξε και μετά τον τράκαρε! BEST OF NETWORK 11.03.2023, 12:30 11.03.2023, 10:38 10.03.2023, 19:59 11.03.2023, 10:32 11.03.2023, 10:24 11.03.2023, 12:00

