Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη – Χατζηδάκης: Ο ΟΣΕ είναι 2-3 φορές χειρότερο πρόβλημα από την Ολυμπιακή

«Πρόκειται για μία απίστευτη τραγωδία που πληγώνει τον ελληνικό λαό, όλοι ταυτίζονται με τις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι «πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σοβαρό και δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Μετά από κάθε τραγωδία πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη κάθαρση. Ευθύνη δική μας είναι, χωρίς να κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλό μας, να οδηγήσουμε τα πράγματα σε μία κάθαρση. Είναι υποχρέωση απέναντι στη συνείδησή μας. Πρέπει με τις πράξεις μας να δείξουμε ότι οδηγούμε εκεί τα πράγματα». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr3d9517sf01) «Από τότε είχα επισημάνει ότι ο ΟΣΕ είναι δύο – τρεις φορές χειρότερο πρόβλημα από την Ολυμπιακή, και από πλευράς οικονομικής αλλά και από πλευράς άλλων παραμέτρων. Υπήρχαν θέματα σκανδάλων, αδιαφάνειας, θέματα που είχαν να κάνουν με τη διοικητική και εργασιακή κουλτούρα», πρόσθεσε. Επίσης, υπογράμμισε ότι «τον Σεπτέμβριο του 2008 εγκαινίασα την τηλεδιοίκηση Θεσσαλονίκη – Λάρισα και Λάρισα- Θεσσαλονίκη και μέχρι τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς επεκτάθηκε μέχρι τον Δομοκό. Όταν γύρισα μετά από 3,5 χρόνια στο υπουργείο, δεν υπήρχε. Υπήρχε σε κάποιο βαθμό βανδαλισμένο δίκτυο από συμμορίες που είχαν αφαιρέσει το χαλκό, έκαναν λαθρεμπόριο». Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «τον Σεπτέμβριο 2014 υπογράφηκε η σύμβαση ανάταξης του δικτύου, η οποία έλεγε ότι μέχρι το τέλος του 2016 πρέπει να γίνει το έργο. Το έργο δεν έγινε». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr3d9bh9uqa9) «Ο ΟΣΕ είναι ένας προβληματικός οργανισμός με πανελλήνια δικτύωση. Σε αυτήν την ιστορία υπάρχουν, λιγότερο ή περισσότερο, ευθύνες όλων. Και δικές μας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, ως κόμμα, έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Εκείνο που με εντυπωσιάζει είναι ότι δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός και η γενική γραμματέας πρωτύτερα και λένε ότι όλα πήγαν στραβά πριν το 2015 και μετά το 2019, εκτός της δικής τους περιόδου. Είναι απαράδεκτο και ελπίζω ότι και οι ίδιοι θα καταλάβουν», προσθέτοντας: «Πρέπει να ελεγχούμε όλοι, υπάρχει κόσμος πονεμένος. Δεν γίνεται να συζητάμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα». «Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ήταν μία βαθιά προβληματική κατάσταση. Είχε 340 εκ. ευρώ έξοδα και περίπου 80 εκ. ευρώ έσοδα. Κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια και το 2014 έγινε κερδοφόρα. Η Ε.Ε. επειδή είχε βρει ότι είχαν γίνει παράνομες κρατικές ενισχύσεις στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ζητούσε να δώσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 700 εκ. ευρώ πίσω στο δημόσιο», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης. Ειδήσεις σήμερα: Η μαφία της Μυκόνου και η μαρτυρία αυτόπτη για τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγουΝτοκουμέντο: Η αποκαλυπτική κατάθεση του σταθμάρχη Παλαιοφαρσάλων – «Πόσο να καθίσω; Αυτόν θα φυλάω;» Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σήμερα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

