Τραγωδία στα Τέμπη: Να επιστρέψει στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων η αποσπασμένη αναπληρώτρια εκπρόσωπος ζητά τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ!

Την επιστροφή της αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Τάνιας Καραγιάννη στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, από την οποία είχε αποσπαστεί και ενταχθεί στις τάξεις του, ζητά τώρα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά την αποκάλυψη ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ανεξάρτητη αρχή αρμόδια για τον έλεγχο της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και την έρευνα επί των ατυχημάτων, είναι υποστελεχωμένη και κυρίως ότι από τα λίγα στελέχη της ΡΑΣ δύο είναι αποσπασμένα στον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά να λήξει η απόσπαση της κυρίας Καραγιάννη και να επιστρέψει στην υπηρεσία για την οποία προσλήφθηκε στο Δημόσιο. Στη σχετική επιστολή απο τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται το αίτημα άρσης απόσπασης της κυρίας Καραγιάννη, καθώς κατανοεί «το δύσκολο έργο που από εδώ και στο εξής θα έχει η Αρχή για τη διαλεύκανση των αιτιών του μοιραίου δυστυχήματος στα Τέμπη και προκειμένου να συνδράμουμε με κάθε τρόπο». Το θέμα απόσπασης τόσο της κ. Καραγιάννη, όσο και μιας άλλης υπαλλήλου της ΡΑΣ στον ΣΥΡΙΖΑ και στο γραφείο του Γιάννη Ραγκούση αντίστοιχα, είχε θίξει σε ανακοίνωσή της πριν μερικές ημέρες η Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποσπάσει υπαλλήλους από μια Αρχή, η Πρόεδρος της οποίας δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό και την ίδια στιγμή καταγγέλλει την υποστελέχωση που δεν επιτρέπει στη ΡΑΣ να επιτελέσει τα ελεγκτικά της καθήκοντα». Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας: «Σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας στην εφημερίδα Pοlitical οι αποσπάσεις δύο υπαλλήλων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Η μια στο βουλευτικό γραφείο του Γ. Ραγκούση και η άλλη στον ΣΥΡΙΖΑ, στη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έχει αποσπάσει υπαλλήλους από μια Αρχή, η Πρόεδρος της οποίας δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό και την ίδια στιγμή καταγγέλλει την υποστελέχωση που δεν επιτρέπει στη ΡΑΣ να επιτελέσει τα ελεγκτικά της καθήκοντα. Από τη μια κόπτεται για τις ανεξάρτητες αρχές, από την άλλη τις αποψιλώνει σε προσωπικό αδιαφορώντας αν μπορούν να επιτελέσουν το έργο για το οποίο συγκροτήθηκαν, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει όρια». Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ με απάντηση του Γραφείου Τύπου του επισημαίνει: «Πριν ακόμη η κυβέρνηση δώσει απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα της τραγωδίας, για μια ακόμη φορά σπεύδει, με ανακοίνωση της ΝΔ, να αποδώσει την ευθύνη στους πολιτικούς της αντιπάλους. Αλλά αυτή τη φορά ξεπερνά ακόμη και τα όρια της γραφικότητας. Κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων -και τονίζουμε όχι μηχανικών ή ελεγκτών- από τη ΡΑΣ, που όμως… αποφάσισαν και υπέγραψαν οι Υπουργοί της! Αποσπάσεις καθόλα νόμιμες που ισχύουν για όλα τα κόμματα και για όλους τους βουλευτές. Πόσο πιο χαμηλά θα φτάσουν μέσα στον πανικό τους;» Το χρονικό της υπόθεσης Η απόσπαση της συγκεκριμένης υπαλλήλου έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 προκαλώντας επιπρόσθετα προβλήματα στον ελεγκτικό ρόλο της Αρχής. Ειδικότερα η μετακίνηση της υπαλλήλου Ε.Δ. στο γραφείο του κ. Ραγκούση είχε ως αποτέλεσμα να χρεωθούν τα έως τότε καθήκοντά της στο Γραφείο Προμηθειών στον συνάδελφό της Σ.Α. ο οποίος ασκεί καθήκοντα στην κρίσιμη διεύθυνση Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας – Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων. «Αποφασίζουμε: Την ανάθεση των καθηκόντων του Γραφείου Προμηθειών (Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών – Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών), στον κ. Α. Σ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα αυτά παράλληλα με τα καθήκοντά του στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας – Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, όπου και υπηρετεί» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω υπάλληλος είχε μόλις 9 μήνες στην Ρυθμιστική αρχή καθώς τον Ιανουάριο του 2019 και με απόφαση του τότε υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρήστου Σπιρτζη μετατάχθηκε στην ΡΑΣ από τον ΕΦΚΑ. Η επικεφαλής της ΡΑΣ Ιωάννα Τσιαπαρίκου σε συνέντευξή της μετά το δυστύχημα των Τεμπών δήλωσε μεταξύ άλλων: «Τι κάνουμε εμείς; Κάνουμε κάθε χρόνο ένα σχέδιο εποπτείας. Αν τηρούνται οι διαδικασίες σωστά, εντοπίζοντας τους πιθανούς κινδύνους, που θεωρούμε από διάφορες πηγές ότι προκύπτουν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αφορά ένα τεράστιο έργο, το οποίο και εμείς, με βάση το υφιστάμενο προσωπικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 4 άτομα στη Διεύθυνση Ασφάλειας που έχουμε, επικεντρωνόταν δειγματοληπτικά εκεί που θεωρούμε κάθε φορά ότι πιθανόν να προκύψουν κίνδυνοι». Ειδήσεις σήμερα: Τρομακτικά λάθη και αλληλοκατηγορίες στις καταθέσεις – «Πανικόβλητος και ανεπαρκής» ο μοιραίος σταθμάρχης «Πανηγυρίζει» ο Πολάκης για την απομάκρυνση της Νικολάου από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Την παρομοιάζει με… σμέρνα Η μαφία της Μυκόνου και η μαρτυρία αυτόπτη για τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου

