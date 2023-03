Αιμορραγεί ακόμη ο Βαρουφάκης και επιμένει ότι οι δράστες ήταν «νονοί της νύχτας»

Το ‘11 ο Γιάνης Βαρουφάκης, παρέδιδε το μάθημα των μακροοικονομικών στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, όταν ξαφνικά εισέβαλαν στο αμφιθέατρο εξαγριωμένοι φοιτητές με ρόπαλα και κράνη στα χέρια. Απαίτησαν να σταματήσει το μάθημα και να ξεκινήσει η κατάληψη, ενώ έβριζαν τον καθηγητή και ζητούσαν να απομακρυνθεί από την έδρα. Όπως εξιστορούν φοιτητές του, εκείνος ατάραχος, φόρεσε το κράνος της μηχανής του και το μπουφάν του και συνέχισε να παραδίδει το μάθημα του. Εκείνη η ένταση εκτονώθηκε γρήγορα. Το ‘15, σε έναν άλλον προπηλακισμό στα Εξάρχεια, ο ίδιος πλησίασε τους αναρχικούς και συνομίλησε μαζί τους. Ενδεχομένως και το βράδυ της Παρασκευής, να υπερεκτιμησε τις διαπραγματευτικές του ικανότητες και να θεώρησε πως μπορεί να σταματήσει την «ένταση» αν βγει και μιλήσει στους κουκουλοφόρους. Η πραγματικότητα ωστόσο τον διέψευσε, η ομάδα αγνώστων τον γρονθοκόπησε βίαια στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να υποστεί ένα σοβαρό κάταγμα στη μύτη κι άλλες κακώσεις. Τα στελέχη του ΜΕΡΑ25, επιμένουν ότι πρόκειται για ένα επαγγελματικού τύπου χτύπημα. «Πρόκειται ξεκάθαρα για προβοκάτσια, είναι μπράβοι», σημειώνει στέλεχος του κόμματος μιλώντας στο thetimes|-.gr. Ακόμη και μετά τη σύλληψη 17χρονου, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές ανήκει στον αναρχικό χώρο, οι συνεργάτες του Γιάνη Βαρουφάκη, λένε πως δεν γνωρίζουν αν οι δράστες έχουν κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο, όμως, όπως στην περίπτωση του Δημήτρη Βίτσα δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια ανάληψη ευθύνης. Και αυτό, όπως λένε, έχει τη σημασία του. Την ίδια ώρα, ο Γιάνης Βαρουφάκης βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει. Αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα, όπως αιμορραγία από τη μύτη, αφού τα χτυπήματα που δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής ήταν ιδιαίτερα δυνατά στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών, τα επόμενα 24ώρα θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο ώστε να τον εξετάσουν. Ο ίδιος, ήθελε να παραβρεθεί στη σημερινή πορεία στο κέντρο της Αθήνας, όμως η υγεία του δεν του το επιτρέπει. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, πάντως, καλούσε σε κινητοποίηση. Επίσης, δεν είναι ακόμη γνωστό, αν θα μπορέσει να μιλήσει τη Τρίτη στην ολομέλεια της βουλής, όπως έχει προγραμματιστεί, εφόσον οι τραυματισμοί στο πρόσωπο είναι εμφανείς. Πάντως, ο ίδιος έχει αποφασίσει ότι στην κινητοποίηση της Πέμπτης – εκτός απροόπτου – θα δώσει το «παρών». Σε χθεσινή ανάρτησή του, επέμεινε ότι δεν πρέπει η κοινή γνώμη να αποπροσανατολιστεί από το δυστύχημα στα Τέμπη. Μάλιστα, εγκαλεί την κυβέρνηση, λέγοντας, «ο τραυματισμός μου να εξιχνιαστεί από την Δικαιοσύνη. Έως τότε, η κυβέρνηση να πάψει την αποπροσανατολιστική σπέκουλα». Τώρα θρηνούμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών. Η νεολαία είναι στους δρόμους για να φέρει ένα καλύτερο αύριο στη χώρα. Αντίθετα με τους 57, αναρρώνω. Ο τραυματισμός μου να εξιχνιαστεί από την Δικαιοσύνη. Έως τότε, η κυβέρνηση να πάψει την αποπροσανατολιστική σπέκουλα. https://t.co/7fQk1yguGV— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 11, 2023 Την ίδια ώρα, οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ερευνάται το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου, ο οποίος είναι πιθανό να βιντεοσκοπούσε την επίθεση. Η αστυνομία αναζητά και τους άλλους δράστες, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται, ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν θέλησε να καταθέσει μήνυση κατά των δραστών, αφού όπως εξήγησαν άνθρωποι από το περιβάλλον του, είναι σε γνώση των αρχών το περιστατικό και οι διαδικασίες κινούνται αυτεπάγγελτα. Το χρονικό της επίθεσης Ο Γιάνης Βαρουφάκης το βράδυ της Παρασκευής δειπνούσε στο εστιατόριο «Γιάντες» στα Εξάρχεια μαζί με τη σύζυγό του, Δανάη Στράτου και τη συντονιστική επιτροπή του DIEM25, η οποία βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα για να συνεδριάσει. Ξαφνικά, ομάδα αγνώστων φώναζε απέξω συνθήματα κατά του Γιάνη Βαρουφάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «βγες έξω κάθαρμα που υπέγραψες τα μνημόνια». Τότε ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25, σηκώθηκε και πήγε στον προαύλιο χώρο του εστιατορίου, ώστε να δει τι συμβαίνει. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, δέχθηκε την επίθεση τεσσάρων ατόμων, ο ένας εκ των οποίων βιντεοσκοπούσε το συμβάν. Όλοι ήταν μαυροφορομένοι και είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά προσώπου τους με fullface. Τα περισσότερα χτυπήματα κατά του κ. Βαρουφάκη, ήταν στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη μύτη, κακώσεις και αρκετούς μώλωπες. Όπως τονίζουν άνθρωποι από το περιβάλλον του, τα χτυπήματα ήταν δύο-τρία, αλλά πολύ δυνατά. Αμέσως, μαζί με τη σύζυγο του ο Γιάνης Βαρουφάκης μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου υπεβλήθη σε σειρά εξετάσεων. Οι γιατροί του πρότειναν να μείνει ένα βράδυ στο νοσοκομείο προληπτικά. Όμως, ο ίδιος, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε τις οδηγίες των ειδικών επέλεξε να επιστρέψει σπίτι του. Από το νοσοκομείο, αποχώρησε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα αποφεύγοντας να κάνει οποιαδήποτε δήλωση στους δημοσιογράφους. Όπως μεταφέρουν συνεργάτες του, ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 έχει επιλέξει να κυκλοφορεί μόνος του με τη μηχανή του, χωρίς αστυνομική φρουρά. Ειδήσεις σήμερα: Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από νυχτερινό κέντρο – Τραυματίστηκε ένα άτομο Μπισμπίκης για το ζεϊμπέκικο στη Βανδή: «Σε ξεφτιλίζουν και ακούς τα πιο πουριτανικά σχόλια» Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την επίθεση σε Βαρουφάκη – Δεύτερο επεισόδιο με θύμα το Δημήτρη Βίτσα

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )