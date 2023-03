Ισραήλ: Χιλιάδες ξανά στους δρόμους κατά της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης

Χιλιάδες Ισραηλινοί κατέκλυσαν τους δρόμους για ακόμη ένα Σάββατο σε πανεθνικές διαδηλώσεις, στην 10η πλέον εβδομάδα τους, ενάντια σε ένα νομοσχέδιο της ακροδεξιάς κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που περιορίζει τις εξουσίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο συνασπισμός του Νετανιάχου που κυβερνά το Ισραήλ από τον Δεκέμβριο εισάγει μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που δίνει στην κυβέρνηση μεγαλύτερες εξουσίες στην επιλογή των δικαστών και περιορίζει τις αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Επικριτές θεωρούν τη μεταρρύθμιση μια προσπάθεια να καταργηθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωσή του στις αρχές του Ιανουαρίου.

Massive protests in Israel against Netanyahu’s subversion of democracy- This is tenth weekend. pic.twitter.com/iPXCajrXjr — Ashok Swain (@ashoswai) March 11, 2023

Καθώς οι μεταρρυθμίσεις οδεύουν προς επικύρωση, οι διαδηλώσεις κλιμακώνονται. Η αξία του σέκελ έχει υποχωρήσει. Οι εκκλήσεις προς τους εφέδρους να αρνηθούν να υπηρετήσουν έχουν πολλαπλασιαστεί. Το βράδυ της Πέμπτης, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ζήτησε να σταματήσει η νομοθετική διαδικασία για το νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το μια «απειλή στα θεμέλια της δημοκρατίας».

Όπως και τα προηγούμενα Σάββατα, σήμερα η κύρια συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Τελ Αβίβ, όπου οι διαδηλωτές, που αριθμούσαν πάνω από 100.000 σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κυμάτισαν σημαίες του Ισραήλ.

#Israel : Week 10 of protests in Tel Aviv against government plan for radical overhaul of judicial system pic.twitter.com/4KHNBRe6NA — sebastian usher (@sebusher) March 11, 2023

«Δεν είναι μια δικαστική μεταρρύθμιση. Είναι μια επανάσταση που οδηγεί το Ισραήλ σε μια απόλυτη δικτατορία και θέλω το Ισραήλ να παραμείνει δημοκρατία για τα παιδιά μου», δήλωσε ο Ταμί Γκάιτσαμπρι, 58 ετών από τους διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ.

Άλλες διαδηλώσεις έγιναν στις κύριες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, οι συγκεντρώσεις σήμερα έσπασαν ρεκόρ προσέλευσης στις πόλεις Χάιφα (βόρεια) και Μπερ Σέβα (νότια), με 50.000 και 10.000 διαδηλωτές αντίστοιχα, σημαντικοί αριθμοί συγκριτικά με τον πληθυσμό της χώρας, που αριθμεί λίγο πάνω από εννέα εκατομμύρια κατοίκους.