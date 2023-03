«Κυβέρνηση αδίστακτων» λέει για τη ΝΔ η αποσπασμένη στον ΣΥΡΙΖΑ Τάνια Καραγιάννη, που επιστρέφει στη ΡΑΣ Η Τάνια Καραγιάννη επιστρέφει στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για να ενισχύσει το έργο της, ωστόσο η ανάρτησή της προκαλεί αμφιβολίες για το αν η κρίση της θα είναι αμερόληπτη Η Τάνια Καραγιάννη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που επιστρέφει στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, από την οποία είχε αποσπαστεί για να ενταχθεί στις τάξεις του, έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Facebook μετά την αναδίπλωση που έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αιτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες την επιστροφή της κ. Καραγιάννη στη ΡΑΣ, προκειμένου να ενισχύσει το έργο της στην αναζήτηση των αιτιών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ωστόσο στην ανάρτησή της, προκαλεί αμφιβολίες σχετικά με το αν η κρίση της θα είναι αμερόληπτη. Σε αυτή, χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε πιθανές ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων για τα προβλήματα στους σιδηρόδρομους, χαρακτηρίζει «εξόφθαλμα επικίνδυνους για την κοινωνία και τα παιδιά της» τους νυν κυβερνώντες, προσθέτοντας πως «προσωπικά θα συνεχίσω, απ’ όπου κι αν βρίσκομαι, να λέω μόνο και πάντα αυτό που πιστεύω». Αναλυτικά, αναφέρει: «Πριν ακριβώς έξι μήνες έγραφα ότι: «Είναι μια κυβέρνηση αδίστακτων, ικανών για τα πάντα!» Διαπλοκή, απευθείας αναθέσεις, σκάνδαλα, διαφθορά, ακρίβεια, αύξηση ανισοτήτων, υποβάθμιση κοινωνικού κράτους, απαξίωση δημοσίων υποδομών. Σήμερα θα πρόσθετα ότι είναι εξόφθαλμα επικίνδυνοι για την κοινωνία και τα παιδιά της. Γιατί τέτοιες είναι οι πολιτικές που ασκούν. Προσωπικά θα συνεχίσω, απ’ όπου κι αν βρίσκομαι, να λέω μόνο και πάντα αυτό που πιστεύω. Όπως έκανα και πριν. Και πιο πριν. Και πιο πριν. Τα τελευταία 20 χρόνια που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ασχολούμαι με τα κοινά. Σταθερά. Και με ειλικρίνεια». Ειδήσεις σήμερα: Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από νυχτερινό κέντρο – Τραυματίστηκε ένα άτομο Μπισμπίκης για το ζεϊμπέκικο στη Βανδή: «Σε ξεφτιλίζουν και ακούς τα πιο πουριτανικά σχόλια» Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την επίθεση σε Βαρουφάκη – Δεύτερο επεισόδιο με θύμα το Δημήτρη Βίτσα BEST OF NETWORK 12.03.2023, 09:50 12.03.2023, 09:29 09.03.2023, 13:45 12.03.2023, 10:20 12.03.2023, 10:21 11.03.2023, 12:00

