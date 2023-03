Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την επίθεση σε Βαρουφάκη – Δεύτερο επεισόδιο με θύμα το Δημήτρη Βίτσα

Με ταχείς ρυθμούς εξελίσσονται οι αστυνομικές επιχειρήσεις για την διαλεύκανση της απρόκλητης επίθεσης που δέχτηκε την περασμένη Παρασκευή, έξω από το εστιατόριο «Γιάντες», στα Εξάρχεια ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης. Ο κ. Βαρουφάκης υπέστη κάταγμα ρινός ως αποτέλεσμα του ξυλοδαρμού του από ομάδα αναρχικών. Δεν μεσολάβησε, ωστόσο, ούτε ένα εικοσιτετράωρο και σημειώθηκε φραστική επίθεση αυτή τη φορά κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Δημήτρη Βίτσα, εντείνοντας τον προβληματισμό για τις διαδοχικές επιθέσεις κατά πολιτικών προσώπων. Στην κατεύθυνση αυτή, η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε χθες έναν 17χρονο, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον 3-4 άτομα ακόμη, καθώς ομάδα αναρχικών φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση κατά του επικεφαλής του ΜέΡΑ25. Ο 17χρονος συλληφθείς βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό του κ. Βαρουφάκη και εντοπίστηκε στο Μαρούσι, ενώ πρόκειται για πρόσωπο γνώριμο στις Αρχές, αφού τις έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, για τη συμμετοχή του σε επεισόδια. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ταυτόχρονα, για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία, η οποία αφορά στα αδικήματα της βίας κατά πολιτικού σώματος και συγκεκριμένα κατά αρχηγού πολιτικού κόμματος, καθώς και της επικίνδυνης και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η αυτεπάγγελτη προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προκειμένου να συλληφθούν και οι υπόλοιποι δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3-4 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ., την ώρα που «κλειδί» για την υπόθεση θεωρείται το βίντεο που τραβούσε ο 17χρονος συλληφθείς, παρότι αυτό δεν εντοπίστηκε στο κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο δράστης είτε να έσβησε το ντοκουμέντο από την τηλεφωνική συσκευή του ή να χρησιμοποιούσε μια δεύτερη, εφεδρική, ενδεχόμενα που εξετάζουν αμφότερα οι Αρχές. Για το λόγο αυτό, το κινητό του 17χρονού ελέγχεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ και γίνεται άρση όλων των επαφών που είχε το προηγούμενο διάστημα, όπως και των μηνυμάτων που έχει ανταλλάξει είτε ως γραπτά μηνύματα, είτε μέσω διαδικτυακών επαφών. Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες, τα άτομα που αναζητούνται για την επίθεση στον κ. Βαρουφάκη είναι νεαρής ηλικίας και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, ενώ ερευνάται εάν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε επεισόδια. Σημειωτέον ότι στο προφίλ των δραστών του ξυλοδαρμού του Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος επικοινώνησε με τον κ. Βαρουφάκη από τα πρώτα λεπτά που έγινε γνωστή η εναντίον του επίθεση, την περασμένη Παρασκευή. «Ομάδα αναρχικών που ταυτοποιήθηκε από της ΕΛ.ΑΣ, οι δράστες της επίθεσης στον Πρόεδρο του ΜΕΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη. Αυτή είναι η αλήθεια όσο και αν δεν βολεύει κάποιους…» ανέφερε χθες στο twtter ο κ. Θεοδωρικάκος, τη στιγμή που καθολική υπήρξε η καταδίκη της επίθεσης κατά του Γιάνη Βαρουφάκη, από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Από την πρώτη στιγμή, εξάλλου, την επίθεση κατά του κ. Βαρουφάκη καταδίκασαν όλα τα πολιτικά κόμματα, ενώ μηνύματα συμπαράστασης απηύθυναν προς τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαρουφάκης: «Ο τραυματισμός μου να εξιχνιαστεί από την δικαιοσύνη» Στο ενδιάμεσο, να μην αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από την τραγωδία στα Τέμπη, έχει ως πρώτη προτεραιότητα ο Γιάνης Βαρουφάκης, μετά τον ξυλοδαρμό του στα Εξάρχεια. Όπως ανέφερε ο Γραμματέας του ΜΕΡΑ25 σε ανάρτησή του χθες, «τώρα θρηνούμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών. Η νεολαία είναι στους δρόμους για να φέρει ένα καλύτερο αύριο στη χώρα. Αντίθετα με τους 57, αναρρώνω. Ο τραυματισμός μου να εξιχνιαστεί από την Δικαιοσύνη. Έως τότε, η κυβέρνηση να πάψει την αποπροσανατολιστική σπέκουλα». Καρέ καρέ η επίθεση Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν ο Γιάνης Βαρουφάκης δειπνούσε στο εστιατόριο «Γιάντες» στα Εξάρχεια μαζί με τη σύζυγό του, Δανάη Στράτου και τη συντονιστική επιτροπή του DIEM25, η οποία βρισκόταν αυτές τις μέρες στην Αθήνα για να συνεδριάσει. Ξαφνικά, ομάδα αγνώστων φώναζε απέξω συνθήματα κατά του Γιάνη Βαρουφάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «βγες έξω κάθαρμα που υπέγραψες τα μνημόνια». Τότε ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25, σηκώθηκε και πήγε στον προαύλιο χώρο του εστιατορίου, ώστε να δει τι συμβαίνει. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, δέχθηκε την επίθεση τεσσάρων ατόμων, ο ένας εκ των οποίων βιντεοσκοπούσε το συμβάν. Όλοι ήταν μαυροφορομένοι και είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά προσώπου τους με fullface. Τα περισσότερα χτυπήματα κατά του κ. Βαρουφάκη, ήταν στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη μύτη, κακώσεις και αρκετούς μώλωπες. Όπως τονίζουν άνθρωποι από το περιβάλλον του, τα χτυπήματα ήταν δύο-τρία, αλλά πολύ δυνατά. Αμέσως, μαζί με τη σύζυγο του ο Γιάνης Βαρουφάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υπεβλήθη σε σειρά εξετάσεων. Η κλινική του εικόνα, δεν ενέπνευσε ανησυχία, ωστόσο, οι γιατροί του πρότειναν να μείνει ένα βράδυ στο νοσοκομείο. Όμως, ο ίδιος, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε τις οδηγίες των ειδικών επέλεξε να επιστρέψει σπίτι του. «Ας προβληματιστούν από το σημερινό επεισόδιο αυτοί που διακινούν επί σκοπώ το ψευδές και συκοφαντικό αφήγημα που χρησιμοποίησαν οι σημερινοί τραμπούκοι» τόνισε σε ανακοίνωσή του για το συμβάν το ΜέΡΑ25, καταλήγοντας πως «εμείς δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν υποχωρούμε. Στο σκοτάδι, απαντάμε με μία λέξη: ΜέΡΑ». Δεύτερο θύμα ο Βίτσας Εν τω μεταξύ, δεν μεσολάβησε ούτε εικοσιτετράωρο και θύμα προπηλακισμού υπήρξε και ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος συμμετείχε σε πορεία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο Ίλιον, όταν 4-5 άτομα κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του. Με την παρέμβαση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κάποιων εκ των διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί, η ομάδα των αναρχικών απωθήθηκε, κατά πληροφορίες, πριν έρθει σε επαφή με το Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Από μέρους της, η ομάδα «Πρωτοβουλία Αναρχικών Αγίων Αναργύρων-Καματερού» που συμμετείχε στο επεισόδιο, επιβεβαίωσε το συμβάν, την κίνηση κατά του κ. Βίτσα και έκανε λόγο και για «σύρραξη» με τους διαδηλωτές. «Του επιτεθήκαμε και ακολούθησε μια εκτεταμένη σύρραξη και συμπλοκή με δεκάδες οπαδούς του και με την υποστήριξη (σε ορισμένα παραδείγματα και επί του πρακταίου υποστήριξη) των τοπικών οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Όλοι οι σύντροφοι/ισσες είναι καλά παρά την συντριπτική ανισότητα της συμπλοκής» σημείωσαν στην ανακοίνωσή τους. «Χτες το βράδυ τραμπούκοι χτύπησαν και τραυμάτισαν τον Γενικό Γραμματέα του Μέρα 25 Γιάνη Βαρουφάκη, σήμερα το μεσημέρι χτύπησαν τον Δημήτρη Βίτσα στο Ίλιον. Καμία ανοχή στους τραμπούκους και στις τραμπούκικες συμπεριφορές. Τείχος Δημοκρατίας απέναντι στις φασιστικές συμπεριφορές!» ανέφερε σε σχόλιό του στο Twitter και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης. Ειδήσεις σήμερα: Γης της Ελιάς: O Ανδρέας Γεωργίου αποκάλυψε ότι η Αφροδίτη Λιάντου δεν θα είναι στην τρίτη σεζόν Τάσος Λέκκας: Η φωτεινή πλευρά της «νύχτας» Η Σοφία Βογιατζάκη φίλησε τον Σαρμπέλ στο στόμα – Δείτε το βίντεο

