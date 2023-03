Ανδρουλάκης: «Ναι» στις συνεργασίες, «το θέμα είναι να έχουμε μία σωστή κυβέρνηση»

Υπέρ της συγκρότησης κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις εκλογές τάσσεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι έτσι θα υπάρξουν αντίβαρα στην κυβερνητική αλαζονεία και εμπόδια στην ατιμωρησία των όποιων υπευθύνων. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μιλώντας πριν από λίγο στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, υποστήριξε επί της ουσίας ότι δεν λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος οι «αυτοδυναμίες» και υπογράμμισε ότι: «Ας αφήσει ο κ. Μητσοτάκης το θέμα της ακυβερνησίας. Η Ελλάδα θα έχει κυβέρνηση. Το θέμα είναι να έχει μια σωστή κυβέρνηση». Ο κ. Ανδρουλάκης κάνοντας σφοδρή επίθεση τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όσο και στην προηγούμενη του Αλέξη Τσίπρα – και αποδίδοντάς τους ευθύνες για την κατάσταση του ελληνικού σιδηρόδρομου που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών- στράφηκε στην «επόμενη μέρα» και τάχθηκε ανοιχτά των κυβερνητικών συνεργασιών, επικαλούμενος και το παράδειγμα των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία. Τόνισε ότι σε μια τέτοια κυβέρνηση – με βάση την εκλογική δύναμη του καθενός- κρίνεται η προγραμματική επάρκεια και οι σχετικές συμφωνίες. «Δεν μπορεί να είναι σε μια τέτοια κυβέρνηση ο κολλητός του κ. Τσίπρα που καταδικάστηκε στο Ειδικό Δικαστήριο, ούτε ο κολλητός του κ. Μητσοτάκη, ο αντ’ αυτού που δεν σέβεται τους θεσμούς. Η χώρα για να αλλάξει θέλει μια άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση, με τη νέα γενιά μπροστά». Τι θα κάνει όμως ο κ. Ανδρουλάκης την κρίσιμη ώρα, από τη στιγμή που έχει υποστηρίξει «ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας στο τιμόνι της χώρας»; Θα βάλει νερό στο κρασί του; «Δεν πρόκειται να βάλω νερό στο κρασί μου, γιατί το νερό τους είναι ξινό! Έχει ξινίσει το νερό τους, κυβερνούσαν και κυβερνούν τέσσερα χρόνια και είδαμε πως λειτουργεί το κράτος». Σύμφωνα με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ «θέλουν ένα κράτος-λάφυρο», «δεν αρκεί η συγγνώμη», «χρειάζεται επιτάχυνση των ρυθμών της Δικαιοσύνης», «να αποδοθούν γρήγορα ευθύνες και σε όλους τους υπεύθυνους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», «τραβήχτηκε η κουρτίνα βασανιστικά και φάνηκαν όλες οι ευθύνες», «λένε ότι όλοι φταίνε, φταίει μήπως και ο Ανδρέας Παπανδρέου;», «δεν ήταν στραβή στη βάρδια το Μάτι και τα Τέμπη» «υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες». Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ των σωστών ιδιωτικοποιήσεων με στρατηγικό επενδυτή, μίλησε για τον αφελληνισμό δίνοντας βάρος στην υπόθεση των κόκκινων δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας, έκανε ειδική αναφορά στην εξασφάλιση προοπτικής της νέας γενιάς στον τόπο της και επανέλαβε ότι προγραμματική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι τα ασφαλή και σύγχρονα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με αξιοποίηση και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ουσιαστική πράσινη μετάβαση. Για τις επικρίσεις σχετικά με την παραμονή του παραιτηθέντος υπουργού Κώστα Καραμανλή στα ψηφοδέλτια της ΝΔ απάντησε λέγοντας ότι εκείνος έδωσε εντολή να απομακρυνθεί από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ «ένας υποψήφιος για μια παρατυπία που μάλιστα δεν συνδέεται άμεσα με το δυστύχημα, γιατί δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα». Ειδήσεις σήμερα: Ολόκληρη η ιδιόχειρη διαθήκη του Γιώργου Τράγκα «Βρε θλιβεροί ιεροεξεταστές» – Φίλος του πατέρα της Ελπίδας που σκοτώθηκε στα Τέμπη ξεσπά για την κριτική σε βάρος του Ο ασιατικός θρίαμβος του «Τα πάντα όλα» και οι δυνατές στιγμές των Όσκαρ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )