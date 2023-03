Γιάνης Βαρουφάκη: Έξι κατάγματα στη μύτη του μετά την επίθεση – Στον ανακριτή σήμερα ο 17χρονος

Αυτήν την εβδομάδα, τα περισσότερα κόμματα θα επιχειρήσουν να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς, την ώρα που η χώρα συνεχίζει να παρακολουθεί μουδιασμένη τις εξελίξεις γύρω από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από αυτήν την εξίσωση, δεν εξαιρείται και το ΜΕΡΑ25, το οποίο βρέθηκε στο κέντρο της προσοχής μετά την φασιστικού τύπου επίθεση που δέχθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, η βιαιότητα των νεαρών τραμπούκων προκάλεσε έξι κατάγματα στη μύτη του. Ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 αντιμετώπισε αιμορραγίες τις προηγούμενες δύο μέρες και έτσι, όπως τον συμβούλευσαν και οι γιατροί παρέμεινε σπίτι φροντίζοντας για την ανάρρωση του. Σήμερα, αναμένεται να επισκεφθεί ξανά τον Ευαγγελισμό, σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού, ώστε να διαπιστωθεί η πορεία της υγείας του. Θα λάβει τις νέες οδηγίες των γιατρών, ενώ θα διαπιστωθεί αν θα συνεχίσει να φοράει τον νάρθηκα και για πόσο καιρό. Εκτός απροόπτου, η κατάσταση του επικεφαλής του ΜέΡΑ25 δεν θα ανακόψει την πολιτική του δραστηριότητα. Αύριο Τρίτη ο Γιάνης Βαρουφάκης, αναμένεται να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον ξυλοδαρμό του. Όπως αναφέρουν πηγές του thetimes|-.gr, σε μια συμβολική κίνηση, θα μιλήσει στην ολομέλεια της Βουλής. Και την Πέμπτη, προγραμματίζει να παραβρεθεί στην διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, εφόσον το επιτρέπουν οι γιατροί του. Την ίδια ώρα, ο νομικός σύμβουλος του κόμματος, ενημερώνεται διαρκώς για δικαστικό σκέλος της υπόθεσης αλλά και την αστυνομική έρευνα. Σήμερα άλλωστε, αναμένεται ο 17χρονος συλληφθείς να οδηγηθεί στον ανακριτή ανηλίκων. Χθες, Κυριακή, του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα κακουργηματική ποινική δίωξη για την επίθεση και τον τραυματισμό του Γιάνη Βαρουφάκη. Συγκεκριμένα η δίωξη, η οποία στρέφεται κατά παντός άλλου υπευθύνου, είναι για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα και αφορά στα εξής αδικήματα: βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), συμμορία (κακούργημα), παράνομη βία και παράνομη οπλοφορία. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τους υπόλοιπους δράστες. «Έχουν ταυτοποιηθεί όλοι όσοι συμμετείχαν στην επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης σε χθεσινή του τηλεοπτική εμφάνιση. Σημείωσε, ότι δεν είναι «μπράβοι», αλλά «μπαχαλάκηδες» και πρόσθεσε πως «αυτά τα παιδιά έχουν προσαχθεί πολλές φορές για επεισόδια». Από το ΜΕΡΑ25, πάντως, επιμένουν ότι πρόκειται για ένα επαγγελματικό χτύπημα από «μπράβους». Σύμφωνα με το σκεπτικό τους, η μέθοδος των χτυπημάτων και το αποτέλεσμα που έφεραν με το πολλαπλό κάταγμα στη μύτη αλλά και τις κακώσεις, ενισχύουν τους ισχυρισμούς τους. Δεν μπορούν, όπως επισημαίνουν, να γνωρίζουν αν τα συγκεκριμένα άτομα έχουν κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο. Σίγουρα όμως, υποστηρίζουν, πρόκειται για προβοκάτσια. Για τον λόγο αυτό, καταλήγουν, δεν θα επιτρέψουν να «ξεφύγει» η ατζέντα από το σημαντικό θέμα του δυστυχήματος των Τεμπών. Χθες το μεσημέρι τα στελέχη του κόμματος, αλλά και του DIEM25, βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας πλάι στους διαδηλωτές. Ηχηρή ήταν η απουσία του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος όμως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάλεσε σε κινητοποίηση. Άλλωστε σε δημόσια δήλωση του, μετά τον τραυματισμό του, είχε αναφέρει«τώρα θρηνούμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών. Η νεολαία είναι στους δρόμους για να φέρει ένα καλύτερο αύριο στη χώρα. Αντίθετα με τους 57, αναρρώνω. Ο τραυματισμός μου να εξιχνιαστεί από την Δικαιοσύνη. Έως τότε, η κυβέρνηση να πάψει την αποπροσανατολιστική σπέκουλα». Ειδήσεις σήμερα:Όσκαρ 2023: Μεγάλος νικητής το «Everything Everywhere All at Once» – Το «Elvis» δεν πήρε ούτε ένα Όσκαρ Survivor All Star: Στον τάκο ξανά ο Ασημακόπουλος, απείλησε με αποχώρηση – Δείτε βίντεο Προστασία όλων των καταθέσεων της Silicon Valley Bank ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

