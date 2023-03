Επιφυλάξεις από Καλογιάννη για το νομοσχέδιο που ρυθμίζει θέματα ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων «Μια Ρυθμιστική αρχή θα καλούταν καθημερινά να σταθμίσει τα δύο αυτά αγαθά θέτοντας εν αμφιβόλω την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας» ανέφερε ο βουλευτής Επιφυλάξεις, για τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που προβλέπουν ότι οι φορείς διαχείρισης ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων θα εποπτεύονται από κοινή Ρυθμιστική Αρχή εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Καλογιάννης. Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος» του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος ο κ. Καλογιάννης υποστήριξε πως ενέργεια και ύδατα είναι δύο αγαθά που έχουν διαφορετικές εμπορικές προσεγγίσεις και «αλληλοσυγκρουόμενες στοχεύσεις». «Μια Ρυθμιστική αρχή θα καλούταν καθημερινά να σταθμίσει τα δύο αυτά αγαθά θέτοντας εν αμφιβόλω την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας» ανέφερε ο ίδιος υποστηρίζοντας ότι η αρμοδιότητα της διαχείρισης των υδάτων πρέπει να περάσει στις αρμοδιότητες του υπουργείου. Να σημειωθεί ότι η εισαγωγή και συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 14/3, ωστόσο πήρε παράταση για την επόμενη εβδομάδα καθώς κρίθηκε ότι απαιτούνται περισσότερες ημέρες συζήτησης. Ειδήσεις σήμερα: Ολόκληρη η ιδιόχειρη διαθήκη του Γιώργου Τράγκα «Βρε θλιβεροί ιεροεξεταστές» – Φίλος του πατέρα της Ελπίδας που σκοτώθηκε στα Τέμπη ξεσπά για την κριτική σε βάρος του Ο ασιατικός θρίαμβος του «Τα πάντα όλα» και οι δυνατές στιγμές των Όσκαρ BEST OF NETWORK 13.03.2023, 16:30 13.03.2023, 15:33 13.03.2023, 10:06 13.03.2023, 10:07 13.03.2023, 09:41 13.03.2023, 16:45

