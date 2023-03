Σακελλαροπούλου σε Χριστοδουλίδη: Διαρκές μέλημα και κορυφαία εθνική προτεραιότητα το Κυπριακό

Τη διαβεβαίωση ότι το Κυπριακό είναι «διαρκές μέλημα και κορυφαία εθνική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» έδωσε στον νέο πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Ειδική αναφορά έγινε στην τραγωδία των Τεμπών. «Θα ήθελα να σας εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» είπε η κυρία Σακελλαροπούλου για τους δύο Κύπριους φοιτητές, που ήταν μεταξύ των επιβατών στη μοιραία αμαξοστοιχία. «Η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα, πενθούν. Κι αν θέλετε, η ευθύνη όλων εμάς που βρισκόμαστε σε θέσεις εξουσίας, και το καλύτερο μνημόσυνο για αυτούς που αδίκως έχασαν τη ζωή τους, είναι μέσα από τις ενέργειές μας, μέσα από τις πράξεις μας, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην τύχουν ξανά τέτοιου είδους περιστατικά» ήταν η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη. Κομβικό στοιχείο στις δηλώσεις ήταν το Κυπριακό. «Πιστεύω ότι κοινός στόχος των χωρών μας παραμένει πάντα η επίτευξη συμφωνημένης λύσης στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μιας λύσης που θα διασφαλίζει την απαλλαγή της Κύπρου από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων και του δικαιώματος επέμβασης στις κυπριακές υποθέσεις, καθώς και την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής. Και, βέβαια, την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την Κύπρο» τόνισε η κυρία Σακελλαροπούλου. «Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να αποτελεί, δεν μπορεί να είναι το μέλλον της Κύπρου, δεν μπορεί η Λευκωσία να συνεχίσει να είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης» είπε με τη σειρά του ο Κύπριος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να σπάσει το αδιέξοδο και να πετύχει την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλα εκείνα τα κίνητρα, έτσι ώστε να οδηγήσει σε μια αμοιβαία αποδεκτή κατάσταση πραγμάτων» ανέφερε. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε ειδική τελετή, απένειμε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Σωτήρος. Θα ακολουθήσει γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναλυτικά οι δηλώσεις ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο στην πρώτη επίσημη επίσκεψή σας με την ιδιότητα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο απαιτητικό σας έργο. Η στιγμή αυτή σκιάζεται από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή σε τόσους νέους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δύο Κύπριοι φοιτητές. Θα ήθελα να σας εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η πολυετής εμπειρία σας ως Υπουργού Εξωτερικών, και ως επιφανούς Κύπριου διπλωμάτη, θα είναι πολύτιμο εφόδιο στις νέες σας προσπάθειες για την επίλυση του διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, που είναι το Κυπριακό. Θέλω να τονίσω, για άλλη μια φορά, ότι το Κυπριακό είναι διαρκές μέλημα και κορυφαία εθνική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εγγύηση αποτελεσματικότητας για το θέμα αυτό και την επίλυσή του είναι η στενή συνεργασία και ο συντονισμός της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές περιφερειακό επίπεδο, κάτι που έχει καταστήσει ήδη τις χώρες μας πηγή σταθερότητας και ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύω ότι κοινός στόχος των χωρών μας παραμένει πάντα η επίτευξη συμφωνημένης λύσης στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μιας λύσης που θα διασφαλίζει την απαλλαγή της Κύπρου από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων και του δικαιώματος επέμβασης στις κυπριακές υποθέσεις, καθώς και την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής. Και, βέβαια, την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την Κύπρο. Και πάλι καλώς ήρθατε. ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τις ευχές. Προτού της όποιας άλλης αναφοράς, θα ήθελα εκ μέρους του κυπριακού λαού να μεταφέρω τα θερμά μου συλλυπητήρια για το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Έχασαν τη ζωή τους τόσοι νέοι άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο Κύπριοι. Η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα, πενθούν. Κι αν θέλετε, η ευθύνη όλων εμάς που βρισκόμαστε σε θέσεις εξουσίας, και το καλύτερο μνημόσυνο για αυτούς που αδίκως έχασαν τη ζωή τους, είναι μέσα από τις ενέργειές μας, μέσα από τις πράξεις μας, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην τύχουν ξανά τέτοιου είδους περιστατικά. Από κει και πέρα επισκέπτομαι την Αθήνα, είναι η πρώτη μου επίσκεψη ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι μια επίσκεψη συμβολικής σημασίας που δείχνει τους δεσμούς -τους αδελφικούς δεσμούς- ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά δεν είναι απλά συμβολικής σημασίας, είναι και ουσιαστικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, την ανάγκη να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις εξαίρετες διμερείς μας σχέσεις, αλλά και το γεγονός ότι Ελλάδα και Κύπρος, ως μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, οφείλουμε μέσα από τις ενέργειές μας, μέσα από την εξωτερική μας πολιτική, μέσα από τη δράση μας στο εσωτερικό των χωρών μας, να αποδείξουμε στην πράξη ότι είμαστε πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας. Χαίρομαι ιδιαίτερα και θα ήθελα με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι προσεγγίζετε το Κυπριακό ως κορυφαίο εθνικό, ως κορυφαίο ευρωπαϊκό, θα έλεγα εγώ, θέμα. Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να αποτελεί, δεν μπορεί να είναι το μέλλον της Κύπρου, δεν μπορεί η Λευκωσία να συνεχίσει να είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα, τις προκλήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία απολύτως περίπτωση ότι θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Θα πράξουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, έτσι ώστε να σπάσουμε το αδιέξοδο, να πετύχουμε τον στόχο της απελευθέρωσης, της επανένωσης της Κύπρου, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου πάντα. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλα εκείνα τα κίνητρα, έτσι ώστε να οδηγήσει σε μια αμοιβαία αποδεκτή κατάσταση πραγμάτων. Εξάλλου, κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και όπως αποδεικνύουν και πρόσφατα οι σεισμοί στην Τουρκία, στη Συρία, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία και οφείλουμε όλα τα κράτη της περιοχής, μέσα από μια θετική προσέγγιση, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρούμε τρόπο έτσι ώστε να επιλύσουμε τα προβλήματα, να επιλύσουμε τις διαφορές μας και να συμπορευθούμε μαζί, έτσι ώστε να πετύχουμε όλα όσα μπορούμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή μας. Και είμαι εδώ ακριβώς για να συντονιστούμε με την ελληνική κυβέρνηση, πώς μπορούμε καλύτερα, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε περιφερειακό, είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία. 