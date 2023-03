Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου Δείτε φωτογραφίες – Ο νέος πρόεδρος της Κύπρου επισκέφθηκε και το Προεδρικό Μέγαρο Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι ο νέος πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης που πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη στη χώρα μας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο κ. Χριστοδουλίδης, αφότου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που τον υποδέχθηκε στην πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ στη συνέχεια, είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο γραφείο του. Ο πρόεδρος της Κύπρου συναντήθηκε και με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με την οποία μετείχαν και σε διευρυμένες συνομιλίες. Στην υποδοχή βρίσκονταν ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος. Στις 13:30, η κ. Σακελλαροπούλου θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του, επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Χριστοδουλίδη είναι οι δυνατότητες να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού, οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και οι ενεργειακές συνεργασίες στην ανατολική Μεσόγειο. Ειδήσεις σήμερα:Όσκαρ 2023: Μεγάλος νικητής το «Everything Everywhere All at Once» – Το «Elvis» δεν πήρε ούτε ένα Όσκαρ Αλλάζουν όλα στον ΟΣΕ μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη Χαμός με τον αγενή Χιου Γκραντ και τη σνομπ συνέντευξη στην Άσλεϊ Γκράχαμ στα Όσκαρ – Βίντεο BEST OF NETWORK 13.03.2023, 11:30 13.03.2023, 08:33 13.03.2023, 10:06 13.03.2023, 10:07 13.03.2023, 09:41 13.03.2023, 08:10

