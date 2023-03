ΣΥΡΙΖΑ για Τέμπη: Μην διανοηθεί ο Μητσοτάκης να κρύψει Καραμανλή και υφυπουργούς

«Μην διανοηθεί ο Μητσοτάκης να κρύψει από τη Βουλή Καραμανλή και υφυπουργούς που 4 χρόνια είχαν την ευθύνη για σιδηροδρόμους» επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, ενώ καταγγέλλει προσπάθεια συγκάλυψης πίσω από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο στόχαστρό του τον τέως υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, τους υφυπουργούς κ. Καραγιάννη και κ. Παπαδόπουλο και τον ΓΓ του υπουργείου, σημειώνοντας ότι «είχαν την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία των ελληνικών σιδηροδρόμων τα τελευταία τέσσερα χρόνια». «Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να μην διανοηθεί να τους κρύψει. Η προσπάθεια συγκάλυψης των άμεσα εμπλεκομένων πίσω από τον «διοικητή» του υπουργείου κ. Γεραπετρίτη, που ούτε καν ορκίστηκε υπουργός, είναι προσβλητική για την Δημοκρατία, την αλήθεια και τις οικογένειες των θυμάτων» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Αναλυτικά η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μετά την απόφαση για σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ένα ερώτημα απασχολεί την ελληνική κοινωνία: Θα έρθουν έστω και τώρα, 15 ημέρες μετά, στη Βουλή για να απαντήσουν για τις ευθύνες τους αυτοί που είχαν την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία των ελληνικών σιδηροδρόμων τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Ο πρώην υπουργός κ. Καραμανλής, οι υφυπουργοί κ. Καραγιάννης και κ. Παπαδόπουλος, καθώς και ο ΓΓ του υπουργείου κ. Ξιφαράς; Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να μην διανοηθεί να τους κρύψει. Η προσπάθεια συγκάλυψης των άμεσα εμπλεκομένων πίσω από τον «διοικητή» του υπουργείου κ. Γεραπετρίτη, που ούτε καν ορκίστηκε υπουργός, είναι προσβλητική για την Δημοκρατία, την αλήθεια και τις οικογένειες των θυμάτων. Ειδήσεις σήμερα: Ολόκληρη η ιδιόχειρη διαθήκη του Γιώργου Τράγκα «Βρε θλιβεροί ιεροεξεταστές» – Φίλος του πατέρα της Ελπίδας που σκοτώθηκε στα Τέμπη ξεσπά για την κριτική σε βάρος του Ο ασιατικός θρίαμβος του «Τα πάντα όλα» και οι δυνατές στιγμές των Όσκαρ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )