Τασούλας σε Χριστοδουλίδη: «Συμβολίζετε ένα ελπιδοφόρο νέο ξεκίνημα για το πολύπαθο εθνικό ζήτημα της Κύπρου»

Τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, υποδέχθηκε σήμερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας. Τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, υποδέχθηκε σήμερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κ. Τασούλας απένειμε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων «Σφραγίδα Ελευθερίας 1821», με τον συνοδευτικό πάπυρο, εκφράζοντας την ευχή «στα δικά του χέρια να αποκτήσει η Κύπρος τη δική της ‘σφραγίδα ελευθερίας’ από τα δεσμά των κεκτημένων, από τα δεσμά της κατοχής, από τα δεσμά του παρελθόντος, και να γίνει μια ενιαία χώρα, ευημερούσα για όλους τους κατοίκους της». O κ. Τασούλας, απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη, σημείωσε: «Συμβολίζετε ένα ελπιδοφόρο νέο ξεκίνημα για το πολύπαθο εθνικό ζήτημα της Κύπρου, που παραμένει το κορυφαίο ζήτημα και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής». Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι «με τη συμπαράσταση του κυπριακού λαού, θα οδηγηθούμε με τρόπο αποφασιστικό εις το ποθούμενο. Δηλαδή σε μία λύση η οποία να συνάδει με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο να συνάδει με την επανένωση». Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης μετέφερε τις ευχαριστίες του κυπριακού λαού για «τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε η Βουλή των Ελλήνων στη σημαντικότερη επιτυχία της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής από την ίδρυσή της το 1960, που δεν ήταν τίποτα άλλο από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004». Όπως τόνισε, «είναι αυτή η ένταξη στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία επενδύουμε σήμερα, έτσι ώστε να πετύχουμε την υπ’ αριθμόν 1 προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από την απελευθέρωση, από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας. Δεν μπορεί η Κύπρος να είναι η τελευταία διαιρεμένη χώρα, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επεσήμανε πως «θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν σε συντονισμό με την Ελλάδα και με άλλα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να σπάσουμε αυτό το αδιέξοδο και επιτέλους να βρεθεί η λύση στο κυπριακό πρόβλημα». Τραγωδία στα Τέμπη Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και στην «καταθλιπτική σκιά της αβάσταχτης τραγωδίας των Τεμπών εις την οποίαν επλήγη ο Ελληνισμός, τελικά». Έδωσε έμφαση στην ανάγκη «να διευκρινίσουμε, αλλά κυρίως να σαρώσουμε τα αίτια αυτής της απίστευτης τραγωδίας και να επιτρέψουμε στη χώρα, στον λαό, που σήμερα είναι συγκλονισμένος, να προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω παρόμοιες τραγωδίες που και ψυχολογικά αλλά και πρακτικά μας καθηλώνουν». «Τα συλλυπητήρια εκ μέρους του κυπριακού λαού για την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη» εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αυτή η τραγωδία «πρέπει να θυμίζει σε όλους εμάς που βρισκόμαστε σε θέσεις εξουσίας, όλους εμάς που ο λαός, μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες, μας επιλέγει για να ηγηθούμε στη χώρα μας – και αν θέλετε αυτό θα είναι και το καλύτερο μνημόσυνο – να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην ζήσουμε ξανά τέτοιου είδους τραγωδίες». Ειδήσεις σήμερα: Silicon Valley Bank: H κατάρρευση της τράπεζας «τρομάζει» τις αγορές – Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Ντογιάκος: Στη Δικαιοσύνη όλα τα θανατηφόρα δυστυχήματα με τρένα την τελευταία 15ετία Κύπρος: Άγρια δολοφονία στην Πάφο – Αφού βίασε και στραγγάλισε τη σύντροφό του, την πέταξε στον γκρεμό

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )