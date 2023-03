Τσαπανίδου: «Υποκρισία Μητσοτάκη να ξεχνά ότι κυβερνά 4 ολόκληρα χρόνια με ημέτερους και ευνοιοκρατία» Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο πρωθυπουργός «αντί για ”αριστεία”, κυβερνά με όλες τις παθογένειες της ΝΔ «Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την υποκρισία για την τραγωδία των Τεμπών, ισχυριζόμενος πως θα δώσει ”μάχη για να ξεριζωθεί κάθε νησίδα του παλιού αναχρονιστικού κράτους”. Μόνο που o ίδιος συμβολίζει το παλιό αναχρονιστικό κράτος περισσότερο από κάθε άλλον», σχολιάζει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου, με αφορμή δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Εκπρόσωπος μιας πολιτικής οικογένειας που βρίσκεται σε θέσεις εξουσίας από τη δεκαετία του ‘60 και επικεφαλής μιας κυβέρνησης που δεν ανέλαβε χθες, αλλά κυβερνά εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια», τονίζει η κ. Τσαπανίδου, προσθέτοντας πως «αντί για ”αριστεία”, κυβερνά με όλες τις παθογένειες της ΝΔ: Με ρουσφέτια, με ημέτερους, με απευθείας αναθέσεις, κομματικό στρατό μετακλητών και ευνοιοκρατία». Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «αν ωστόσο ισχύει το όψιμο ενδιαφέρον του για καταπολέμηση του πελατειακού κράτους, ας κάνει την αρχή με μία ειλικρινή παραδοχή για το ποιος υπουργός του ζήτησε την παράνομη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη, την οποία έσπευσε εκ των υστέρων να ”νομιμοποιήσει” με υπουργική του απόφαση ο κρυπτόμενος κ. Καραμανλής». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για Τέμπη: Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε όσα μας πόνεσαν Silicon Valley Bank: Γιατί κατέρρευσε η τράπεζα – Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα «νέο 2008»; Γιώργος Τράγκας, η κληρονομιά: Η ιδιόχειρη διαθήκη με τα σπίτια και τα μετρητά BEST OF NETWORK 13.03.2023, 13:00 13.03.2023, 12:56 13.03.2023, 10:06 13.03.2023, 10:07 13.03.2023, 09:41 13.03.2023, 08:10

