«Φυγή προς τα εμπρός» κάνει η κυβέρνηση – Οι επαφές Μητσοτάκη και οι περιοδείες

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το τρομακτικό σοκ της τραγωδίας στα Τέμπη, η κυβέρνηση επιχειρεί να σταθεί στα πόδια της, να υπερκεράσει τον αντίκτυπο του πένθους και να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία. Αυτός είναι και ο λόγος που στον πρωινό καφέ της Παρασκευής επελέγη να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορα βήματα οι κινήσεις που είχαν προ-αποφασιστεί να δρομολογηθούν για την ανακούφιση των οικογενειών των θυμάτων και να μην αφεθούν να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει μπει σε ένα πολιτικό σπιράλ που δεν έχει γραμμικά χαρακτηριστικά. Αυτή την ώρα, κανείς στο κυβερνητικό σχήμα δεν μπορεί να προδιαγράψει πώς θα εξελιχθεί η οργή και πώς θα εκτονωθεί το αίσθημα απογοήτευσης σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ειδικά σε αυτούς που ψηφίζουν ΝΔ. Εξ ου και στο Μέγαρο Μαξίμου περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών που θα καταγράφουν τις τάσεις με μια μεγαλύτερη χρονική απόσταση από την τραγωδία. Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ, όμως, προοδευτικά εισέρχονται σε μια φάση «κανονικοποίησης» της κυβερνητικής και κομματικής καθημερινότητας. Με δεδομένο ότι οι εκλογές πήγαν πίσω, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους υπουργούς του στην πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι το επόμενο διάστημα θα πάνε στη Βουλή περί τα 10 νομοσχέδια. Μάλιστα, ο υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους υπουργούς ότι η Βουλή θα κλείσει για Πάσχα στις 7 Απριλίου, συνεπώς καλούνται και οι ίδιοι να προτεραιοποιήσουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τους. Αν οι εκλογές γίνουν στις 21 Μαϊου, όπως εκτιμάται βασίμως, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι η Βουλή μπορεί να διαλυθεί περί τις 20-21 Απριλίου, αμέσως μετά το Πάσχα. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, θα ξεκινήσει και επαφές που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση του δυστυχήματος αυτές τις μέρες. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται στο Μέγαρο Μαξίμου ο νέος πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα μας με την προεδρική ιδιότητα, ενώ θα δει και την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και θα λάβει χώρα γεύμα προς τιμήν του. Εκτός έδρας Αυτή την εβδομάδα, όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, θα συνεδριάσουν τα όργανα της ΝΔ, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι προτεραιότητες, ενώ στόχος είναι να ξεκινήσουν εκ νέου κάποιες εκδηλώσεις ή περιοδείες μετά τις 20 Μαρτίου. Όπως λέει αρμόδιος συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, «θα τρέξουμε περισσότερο και θα θέσουμε ακόμα πιο ισχυρά τα διλήμματα», με δεδομένο ότι πλέον υπάρχει και επιπρόσθετος χρόνος. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αφήσει σε εκκρεμότητα τη μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη και τη Λαμία, λόγω της τραγωδίας. Μάλιστα, ο ίδιος σχεδίαζε να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Α’ Θεσσαλονίκης, μετά την απόσυρση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή από τα γαλάζια ψηφοδέλτια, κάτι που μένει να φανεί, αν θα υλοποιηθεί. Παράλληλα, στο «καλεντάρι» επιστρέφει μια περιοδεία στην Ήπειρο, κατά το μοντέλο των αναπτυξιακών συνεδρίων, με κεντρικό σταθμό τα Ιωάννινα. Ιδανικά, ως την προκήρυξη των εκλογών ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί και σε κάποιο νησί με τον ίδιο σχεδιασμό. Ακόμα, πάντως, οι ημερομηνίες για όλα αυτά είναι εξαιρετικά ρευστές, καθώς όλο το προηγούμενο δεκαήμερο το Μέγαρο Μαξίμου ήταν σε σταθερό mode διαχείρισης κρίσης. Ειδήσεις σήμερα:Όσκαρ 2023: Μεγάλος νικητής το «Everything Everywhere All at Once» – Το «Elvis» δεν πήρε ούτε ένα Όσκαρ Survivor All Star: Στον τάκο ξανά ο Ασημακόπουλος, απείλησε με αποχώρηση – Δείτε βίντεο Προστασία όλων των καταθέσεων της Silicon Valley Bank ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

