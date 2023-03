Χριστοδουλίδης: Με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα συναντηθεί αύριο ο πρόεδρος της Κύπρου Ο πρόεδρος της Κύπρου, συνάντησε σήμερα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη Ελένη Γκρήγκοβιτς 13.03.2023, 15:20 Την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, πραγματοποιεί στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο πρόεδρος της Κύπρου, συνάντησε σήμερα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι επαφές του με την ανώτατη ηγεσία στη χώρα μας θα συνεχιστεί και αύριο Τρίτη, όπου θα συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, στις 9πμ με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στις 9.50 πμ με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, στις 10.25 πμ με τον ΓΓ της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, στις 11πμ με τον Πρόεδρο Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο και στις 11.35πμ με τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ολοκληρώσει την επίσημη επίσκεψη του στην Ελλάδα με συνάντηση στη 1μμ, με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο Β’, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για Τέμπη: Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε όσα μας πόνεσαν Silicon Valley Bank: Γιατί κατέρρευσε η τράπεζα – Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα «νέο 2008»; Γιώργος Τράγκας, η κληρονομιά: Η ιδιόχειρη διαθήκη με τα σπίτια και τα μετρητά Ελένη Γκρήγκοβιτς 13.03.2023, 15:20 BEST OF NETWORK 13.03.2023, 13:00 13.03.2023, 12:56 13.03.2023, 10:06 13.03.2023, 10:07 13.03.2023, 09:41 13.03.2023, 08:10

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )