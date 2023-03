Βαρουφάκης: Η πρώτη εμφάνιση μετά την επίθεση στα Εξάρχεια

Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την επίθεση που δέχθηκε στα Εξάρχεια προχώρησε το πρωί της Τρίτης ο Γιάνης Βαρουφάκης με τα σημάδια των χτυπημάτων που δέχθηκε να είναι εμφανή στο πρόσωπό του. Ο γραμματέας του ΜεΡΑ25 επέμεινε στην εκδοχή ότι ο δράστης που τον χτύπησε ήταν ηλικίας 25-27 ετών. Περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης σε βάρος του είπε πως όταν άκουσε τις φωνές τους είπε ότι θα έρθει μόνος του έξω. «Βγήκα έξω, με έσπρωχνε και με χτυπούσε κι εγώ του είπα «προσπαθώ να σε τιμήσω, να ακούσω αυτά που θες και εσύ με χτυπάς;» είπε στον ΑΝΤ1 ο Γιάνης Βαρουφάκης. Ο ίδιος χαρακτήρισε χειρουργικά τα χτυπήματα που δέχθηκε στη μύτη υποστηρίζοντας ότι από την ομάδα των ανθρώπων που τον χτύπησαν ακούστηκε η φράση «για να μάθεις να ψηφίζεις μνημόνια». «Το πρόσωπο του δράστη είναι χαραγμένο στη μνήμη μου» συμπλήρωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης υποστηρίζοντας ότι «ο πιτσιρικάς (σ.σ. ο 17χρονος που συνελήφθη) ήταν τσιλιαδόρος». Στην ερώτηση, δε, γιατί ήταν χωρίς αστυνομικούς, ο κ. Βαρουφάκης απάντησε «νιώθω φυλακισμένος όταν πηγαίνω με αστυνομικούς». Έξι κατάγματα στη μύτη Το προηγούμενο τριήμερο, ο Γιάνης Βαρουφάκης, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής. Χθες, ο γραμματέας του κόμματος, επισκέφθηκε ξανά το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και αφαίρεσε τον νάρθηκα που του είχαν τοποθετήσει στη μύτη οι γιατροί. Όπως είχε αποκαλύψει το thetimes|-.gr, έχει υποστεί σε έξι διαφορετικά σημεία κάταγμα στη μύτη. Ο ίδιος συνεχίζει να αναρρώνει και ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών του, ώστε να επανέλθει πλήρως σε κανονικούς ρυθμούς. Απαντώντας σε ανάρτηση ακολούθου του στο twitter, δήλωσε πως είναι κοντά στην ανάρρωση και τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών για τη σύλληψη των δραστών. Ο ίδιος περίμενε ότι την Δευτέρα θα τον καλούσαν εκ νέου για κατάθεση, όμως κάτι τέτοιο όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr από ανθρώπους του περιβάλλοντος του, δεν συνέβη. Ειδήσεις σήμερα: Ισοπεδώθηκε το παντοπωλείο στην Νέα Ερυθραία μετά την ισχυρή έκρηξη – Δείτε βίντεο Πορτοσάλτε μετά τα σχόλια Καινούργιου: Υπάρχει πολλή παραποίηση, ορισμένοι έχουν αδυναμία να καταλάβουν Τι είναι τελικά αυτή η ταινία «Τα πάντα όλα» που σάρωσε τα Όσκαρ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )