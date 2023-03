Βαρουφάκης: Μου επέβαλε η Δανάη να κυκλοφορώ πλέον με τους αστυνομικούς μου μετά την επίθεση

Την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έκανε το πρωί της Τρίτης ο Γιάνης Βαρουφάκης στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Φανερά καταβεβλημένος από τα βίαια χτυπήματα που δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής, ευχαρίστησε το προσωπικό του Ευαγγελισμού, το οποίο τον φρόντισε μετά τον τραυματισμό του. Ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25, έχει έντονα σημάδια στο πρόσωπο ενώ όπως αποκάλυψε πριν από ένα 24ώρο, πριν δηλαδή από το 2ο προγραμματισμένο ραντεβού του στο νοσοκομείο, η εικόνα του ήταν ακόμα χειρότερη. Τα χτυπήματα που δέχθηκε, όπως λέει, ήταν ακριβείας. Οι νεαροί που του επιτέθηκαν εισέβαλαν στο εστιατόριο, με άγριες διαθέσεις. Ο ίδιος, δειπνούσε με περισσότερους από 20 συνεργάτες του από το DIEM25 και φοβήθηκε μην υπάρξει μια γενικότερη σύρραξη. Βγήκε έξω και τότε ο νεαρός άρχιζε να τον σπρώχνει, αναρωτήθηκε ότι «αφού ήρθα σου μίλησα γιατί φέρεσαι έτσι»; Και τότε δέχθηκε το πρώτο χτύπημα, το οποίο όπως είπε ήταν ακριβείας. Αφού δέχθηκε τις πρώτες μπουνιές, όταν έπεσε κάτω ο δράστης τον κλώτσησε με αγριότητα στο πρόσωπο. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί κάταγμα σε έξι διαφορετικά σημεία στη μύτη αλλά κακώσεις και στα ζυγωματικά. Ο κ. Βαρουφάκης, δεν θέλησε να αναφερθεί με περισσότερες λεπτομέρειες εφόσον είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Είπε όμως, ότι θυμάται τον δράστη, είναι περίπου 25 ετών. Ο 17χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί είχε τον ρόλο του «τσιλιαδόρου». Όσον αφορά την επιμονή του να χαρακτηρίζει τους δράστες «μπράβους», εξήγησε ότι όσο είναι σε εξέλιξη η έρευνα δεν θέλει να συζητά. Εξήγησε, ότι δεν θέλει να δαιμονοποιήσει συγκεκριμένο χώρο και επανέλαβε, ότι δεν έχουν σημασία τα πολιτικά φρονήματα, λειτούργησαν όμως με όρους «μπράβων». Θέλοντας να ξορκίσει και την κατάσταση, ο κ. Βαρουφάκης με μια μικρή δόση χιούμορ εξήγησε ότι πλέον θα κυκλοφορεί με αστυνομικούς από εδώ και πέρα, αφού η σύζυγος του, Δανάη Στράτου, του «έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παππούτσι». «Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, θα με κυνηγάει η Δανάη», πρόσθεσε. Απαντώντας ωστόσο και στο ερώτημα, γιατί πολιτικός αρχηγός κυκλοφορούσε χωρίς αστυνομική προστασία, σημείωσε ότι νιώθει «φυλακισμένος» και το απέφευγε. Ο κ. Βαρουφάκης, αναφέρθηκε και στο δυστύχημα των Τεμπών, λέγοντας ότι η Τρόικα την εποχή των μνημονίων του ζητούσε τον ΟΣΕ και επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στην αξιωματική αντιπολίτευση για την περίοδο ’15-19. Ο γραμματέας του κόμματος, σημείωσε ότι οι κινητοποιήσεις των νέων δεν έχουν κομματικό πρόσημο και όπως είπε, είναι μια ευκαιρία να φύγουμε οι παλιοί για να έρθει κάτι νέο. Τέλος, επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να μπει σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Και αυτό, όπως είπε, είναι επειδή δεσμεύεται από τις αποφάσεις του συνεδρίου πέρσι τον Μάιο όπου έθετε ως προϋπόθεση τον προεκλογικό διάλογο με τα κόμματα, κάτι που δεν έγινε. Ειδήσεις σήμερα: Ισοπεδώθηκε το παντοπωλείο στην Νέα Ερυθραία μετά την ισχυρή έκρηξη – Δείτε βίντεο Πορτοσάλτε μετά τα σχόλια Καινούργιου: Υπάρχει πολλή παραποίηση, ορισμένοι έχουν αδυναμία να καταλάβουν Τι είναι τελικά αυτή η ταινία «Τα πάντα όλα» που σάρωσε τα Όσκαρ

