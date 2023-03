Γιάνης Βαρουφάκης: Έβγαλε τον νάρθηκα – Σήμερα η πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον ξυλοδαρμό

Ενδεχομένως ο Γιάνης Βαρουφάκης να είχε άλλα σχέδια αυτή την εβδομάδα όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που ήθελε να αναλάβει για το δυστύχημα στα Τέμπη. Σκοπός του θα ήταν να στηλιτεύσει τα όποια λάθη της κυβέρνησης και να χαράξει τις αντιπολιτευτικές του θέσεις. Άλλωστε, πρώτο το ΜέΡΑ25, μέσω της Σοφίας Σακοράφα, είχε ζητήσει να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να εξεταστούν τα αίτια του δυστυχήματος και σε θεσμικό επίπεδο. Όμως η βίαιη επίθεση που υπέστη το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια, η πρώτη σε αρχηγό κόμματος και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας, ανέτρεψε τα δεδομένα. Το προηγούμενο τριήμερο, ο Γιάνης Βαρουφάκης, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής. Χθες, ο γραμματέας του κόμματος, επισκέφθηκε ξανά το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και αφαίρεσε τον νάρθηκα που του είχαν τοποθετήσει στη μύτη οι γιατροί. Όπως είχε αποκαλύψει το thetimes|-.gr, έχει υποστεί σε έξι διαφορετικά σημεία κάταγμα στη μύτη. Ο ίδιος συνεχίζει να αναρρώνει και ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών του, ώστε να επανέλθει πλήρως σε κανονικούς ρυθμούς. Απαντώντας σε ανάρτηση ακολούθου του στο twitter, δήλωσε πως είναι κοντά στην ανάρρωση και τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών για τη σύλληψη των δραστών. Ο ίδιος περίμενε ότι την Δευτέρα θα τον καλούσαν εκ νέου για κατάθεση, όμως κάτι τέτοιο όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr από ανθρώπους του περιβάλλοντος του, δεν συνέβη. Αυτό όμως δεν πτοεί τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος σήμερα, εκτός απροόπτου, θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον ξυλοδαρμό του. Σε λίγη ώρα, αναμένεται να μιλήσει στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Αργότερα, θα μεταβεί σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, όπου θα συναντήσει τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25, είχε προγραμματίσει, σήμερα, να μιλήσει στην ολομέλεια της βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όμως τελικά η συζήτηση μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα. Στην πρώτη του δήλωση στα Νέα, ο Γιάννης Βαρουφάκης επανέλαβε την ανάγκη να μην αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από το δυστύχημα στα Τέμπη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, δεν θα επιτρέψω ο τραυματισμός μου να χρησιμοποιηθεί ώστε να μετατοπιστεί ο προβολέας της δημοσιότητας από τους 57 νεκρούς μας και από την ελπίδα που μας χαρίζει το νεανικό κίνημα των ημερών για ένα καλύτερο αύριο». «Εγώ θα περιμένω να μιλήσει η Δικαιοσύνη και όταν μιλήσει η Δικαιοσύνη θα τοποθετηθώ», δήλωσε, επίσης χθες, κατά την διάρκεια της συνέντευξης του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real. Για το θέμα της σύλληψης του 17χρονου που φέρεται να συμμετείχε στην βίαιη επίθεση εναντίον του, ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε πως δεν είναι αυτός που τον χτύπησε. Επεσήμανε μάλιστα, ότι τον δράστη, ο οποίος του προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο, τον θυμάται και τον περιέγραψε γύρω στα 25 και άνθρωπο που έχει εξασκηθεί στη «χειρουργική» βία. «Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι, ναι ήταν 6-7 και είδα ποιος με τραυμάτισε. Έχω το πρόσωπό του στο μυαλό μου μέσα χαραγμένο και σε διαβεβαιώ ότι δεν ήταν 17χρονος, ήταν τουλάχιστον 25χρονος και μάλιστα εξασκημένος στη χειρουργική βία», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Βαρουφάκης, κατέληξε λέγοντας ότι δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τις δικαστικές αρχές σε αντίθεση όπως ισχυρίστηκε από αυτό που κάνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. «Δε θα υποκαταστήσω εγώ τον ανακριτή, τον εισαγγελέα, του δικαστές, τους ενόρκους όπως κάνει ο κ. Θεοδωρικάκος που λέει ότι τα έλυσε όλα μόνος του και είναι και δικαστής και ένορκος και εισαγγελέας και ανακριτής. Εγώ θα παραμείνω πιστός στη διαδικασία τη θεσμοθετημένη, θα περιμένω να δω τη δικογραφία και μετά θα τοποθετηθώ», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ειδήσεις σήμερα: Οι αρχαιολόγοι μπλοκάρουν τις οικοδομές στη Μύκονο μετά τον ξυλοδαρμό του συναδέλφου τους Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα, χαλάει πάλι από αύριο ο καιρός Έκρηξη σε κατάστημα στη Νέα Ερυθραία

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )