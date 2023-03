Δημοσκόπηση MRB: Στις 3,2 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Οριακά κέρδη 0,2 μονάδων για τον ΣΥΡΙΖΑ Κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών η οργή, μετά την τραγωδία στα Τέμπη – Οι ψηφοφόροι ρίχνουν τις ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις – Στις 2,9 μονάδες μειώθηκε η διαφορά στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου. Η ΝΔ χάνει 2,8 μονάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει μόλις 0,2 σε σχέση με την μέτρηση του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. Με την αναγωγή επί των εγκύρων, η διαφορά διευρύνεται στις 3,2 μονάδες , από 6,4 που είχε καταγραφεί στη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, στις 26 Ιανουαρίου. Η οργή καταγράφεται ως το κυρίαρχο συναίσθημα μεταξύ των πολιτών σε ποσοστό 63,4% BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 13:13 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 18:24 14.03.2023, 16:30

