Εκλογές 2023 – Γκάλοπ της GPO: Στις 3,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ Στο 29,5% η ΝΔ, στο 25,6% ο ΣΥΡΙΖΑ Την πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της GPO μετά την τραγωδία στα Τέμπη δημοσιεύει η εφημερίδα «Παραπολιτικά», καταγράφοντας τις διαθέσεις της κοινής γνώμης έναντι της κυβέρνησης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και απέναντι στα τραγικά γεγονότα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται και η πρόθεση ψήφου έναντι των κομμάτων. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 25,6%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. 9,2%, το ΚΚΕ 6,7%, το ΜέΡΑ25 3,3%, η Ελληνική Λύση 3%, οι Έλληνες για την Πατρίδα 1,4%, η Εθνική Δημιουργία 1,4%, Άλλο κόμμα 3,6% και η αδιευκρίνιστη ψήφος 16,3%. Ειδήσεις σήμερα: Παύλος Πολάκης: «Πανηγυρίζει» για την απομάκρυνση της Σοφίας Νικολάου από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Την παρομοιάζει με… σμέρνα Αγγελική Νικολούλη: «Σε παίρνουμε και μας κλείνεις το τηλέφωνο, για όνομα του Θεού» Κρήτη: Αφού τον ξυλοκόπησε, τον καταδίωξε και μετά τον τράκαρε! BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 13:13 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 18:24 14.03.2023, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )