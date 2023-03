Η συνεργασία Μπογδάνου με Εμφιετζόγλου οδήγησε σε… διαζύγιο με την Λατινοπούλου

Διαζύγιο και μάλιστα «επεισοδιακό» στο κόμμα «ΠΑΤΡΙΔΑ» του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, καθώς αποχώρησε η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κόμματος Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αιτία η απόφαση Μπογδάνου να αποδεχτεί -όπως λέει – την πρόταση της ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου για συνεργασία στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως η απόφαση ελήφθη στη διάρκεια συνεδριάσης του Πολιτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα διαψεύδει τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, λέγοντας πως ουδέποτε υπήρξε απόφαση του συμβουλίου, αλλά «ένα κακοστημένο σόου 20 φίλων σου». Παράλληλα τον κατηγορεί πως πήγε εκεί που έβριζε για καθαρά βιοποριστικούς λόγους, καταλήγοντας πως «έχεις αλλάξει 32 θέσεις, το ότι το έκανες μια ακόμη φορά δεν εκπλήσσει κανέναν». Η ανακοίνωση της συνεργασίας αναφέρει πως ο πρόεδρος της ΠΑΤΡΙ.Δ.Α, ανεξάρτητος βουλευτής Α Αθήνας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αντιπροέδρου του κοινού σχήματος, ενώ οι αξιωματούχοι της ΠΑΤΡΙΔΑ εντάσσονται στον κοινό μηχανισμό και άπαντες οι υποψηφιοί της στο κοινό ψηφοδέλτιο. «Στελέχη, υποψήφιοι, η συστατικά κόμματα, που δεν αποδέχονται την κατά πλειοψηφία 9-1 του κορυφαίου οργάνου του κόμματος, αναστέλλουν τη συστράτευσή τους με την ΠΑΤΡΙΔΑ» αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση. Και συνεχίζει: «Η συμπόρευση των δύο κομμάτων μας αποτελεί μόνο την αρχή ενός μεγάλου συνασπισμού υπό τη γενική ονομασία “ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ”. Ο συνασπισμός ήδη έχει τη στήριξη και την επιδοκιμασία και των κομμάτων Ελληνική Ανατροπή, Πατριωτικός Σύνδεσμος, ΕΛΚΙΣ, Ενωμένη Ελλάδα-Νέα Ευρώπη, Εθνικό Πατριωτικό Κόμμα Ελλάδος, την στήριξη της Επιτροπής Ελληνισμού, του Ελληνικού Τμήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ, του Ελληνο-Ρωσσο-Αρμενικού Συλλόγου Φιλίας, ενώ συνοδεύεται από γενικό, ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε κόμμα, φορέα και προσωπικότητα του πατριωτικού χώρου, ώστε να συμπηχθεί επιτέλους ο πατριωτικός συνασπισμός που έχουν ανάγκη η Ελλάδα και οι Έλληνες». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Προσωπικό μου στοίχημα η ανάταξη των σιδηροδρόμων Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Δεχόμουν μπούλινγκ γιατί μου έπεφταν τα μαλλιά, έκανα μεταμόσχευση» Εκδίδεται από την Τουρκία ο φυλακισμένος πατέρας του νεκρού μηχανοδηγού

