ΚΚΕ: Σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Ο Περισσός ζητάει να κληθούν σε ακρόαση όλοι οι υπουργοί Μεταφορών από το 2007 έως και σήμερα Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την διερεύνηση «αυτού του εγκλήματος», στα Τέμπη και την κλήση σε ακρόαση όλων των υπουργών Μεταφορών «που υλοποίησαν την πολιτική απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης» του ΟΣΕ από το 2007 μέχρι σήμερα, των διοικήσεων του ΟΣΕ και της Hellenic Train, καθώς και των εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως έχουν προταθεί, κατέθεσε εκ μέρους του ΚΚΕ ο βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Μανώλης Συντυχάκης. Στο αίτημα αναφέρεται ότι «με επανειλημμένες παρεμβάσεις της στην Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχει απαιτήσει την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών για το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη, που δεν περιορίζονται στις όποιες προσωπικές ευθύνες υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν, αλλά και στις διαχρονικές ευθύνες που εντοπίζονται στις πολιτικές που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κυνήγι του κέρδους και η πολιτική της απελευθέρωσης στο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ανθούν οι ελλείψεις, οι καθυστερήσεις τα κενά και τα ανθρώπινα λάθη. Σε αυτήν την κατεύθυνση το ΚΚΕ στηρίζει τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας, που ξεδιπλώνονται από άκρη σε άκρη σε όλη την χώρα».

