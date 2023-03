Μητσοτάκης: Προσωπικό μου στοίχημα η ανάταξη των σιδηροδρόμων- Το απόγευμα οι ανακοινώσεις για ασφάλεια – επανεκκίνηση των δρομολογίων

Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου – Από τον Γιώργο Γεραπετρίτη οι ανακοινώσεις των μέτρων- Μητσοτάκης: Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό ως πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης