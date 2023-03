ΝΔ: Τα τέσσερα ψέματα του Τσίπρα για τον σιδηρόδρομο

«Τη στιγμή που οι πολίτες απαιτούν αλήθειες και ανάληψη ευθυνών, ο κ. Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν σωστά επί των ημερών του κι ότι το 2019 παρέδωσε έναν σιδηρόδρομο στον οποίο όλα λειτουργούσαν καλά» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ και υπογραμμίζει ότι «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεοπτική του συνένταυξη στο Mega «χρησιμοποίησε σειρά ψεμάτων, τα ίδια που χρησιμοποίησε και ο υπουργός του κ. Σπίρτζης». Σύμφωνα με την Πειραιώς, τα τέσσερα ψέματα του Αλέξη Τσίπρα Τσίπρα για τον σιδηρόδρομο είναι τα εξής: -Ψέμα 1ον: «Παραδώσαμε το 68% του έργου» Αλήθεια: Η σύμβαση, η οποία ξεκίνησε στο τέλος του 2014, ενώ θα έπρεπε να ολοκληρωθεί ως το 2016, αναπτύχθηκε έως το 2017 μερικώς. Είχε υπάρξει παράδοση του 32% του παραδοτέου, στο οποίο δυστυχώς, όμως, «υπήρχαν σοβαρότατα σφάλματα, κατ’ αποτέλεσμα ένα ποσοστό όχι πάνω από 18% ήταν αυτό που ήταν γνήσια λειτουργικό τα δύο αυτά χρόνια. Το υπόλοιπο χρειαζόταν να ανακατασκευαστεί. Το 2017 σταματά στην πραγματικότητα η εφαρμογή της σύμβασης γιατί προέκυψαν σοβαρότατα λάθη στην εφαρμογή». Το περίφημο 68% αναφέρεται σε ποσοστά απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων και όχι σε λειτουργικά τμήματα τα οποία παραδόθηκαν. Επί θητείας ΣΥΡΙΖΑ παραδόθηκαν 17 σταθμοί, σε σύνολο 52, εκ των οποίων οι μισοί ανακατασκευάστηκαν επί κυβέρνησης ΝΔ και κατασκευάστηκαν 19 επιπλέον. Σχετικά με το ETCS, μέχρι το 2020 είχαν παραδοθεί μηδέν (0) σταθμοί, ενώ μεταξύ 2020-2023 παραδόθηκαν 21 σταθμοί για χρήση στον ΟΣΕ, ήτοι το 40% του έργου. -Ψέμα 2ον: «Στη Λάρισα, υπήρχε και δεύτερο σύστημα τηλεδιοίκησης που υπέστη βλάβη το 2019 και κάηκε και δεν το έφτιαξε κανείς. Γιατί δεν το έφτιαξε κανείς; 9,5 δισ. απευθείας αναθέσεις έκαναν» Αλήθεια: Το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργούσε πλήρως από τον Νοέμβριο του 2022». Το 2017 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ο τοπικός σταθμός σηματοδότησης στη Λάρισα. Η τηλεδιοίκηση ήταν ενεργή, όμως, σύμφωνα με έγγραφο του ΟΣΕ, δεν λειτουργούσε, δεν τους επέτρεπε να δουν τίποτα πλην ενός πολύ μικρού τμήματος, μέχρι την πυρκαγιά του 2019, οπότε και καταστράφηκε. Ο νέος τοπικός σταθμός παραδόθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ τον Νοέμβριο του 2022. Άρα ο σταθμάρχης, όπως έχουν βεβαιώσει όλοι με επιτόπια έρευνα, θα μπορούσε και να χαράξει ηλεκτρονικά την πορεία και να δει το τρένο για 5,5 χιλιόμετρα. Δεν έκανε τίποτα από τα δύο. -Ψέμα 3ον: «Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν 2 σταθμάρχες σε κάθε σταθμό» *Αλήθεια: Ποτέ δεν υπήρχε υποχρέωση για δύο σταθμάρχες. Αρκει να κοιτάξει κάποιος τους πίνακες υπηρεσίας για να το διαπιστώσει. Υπάρχουν 3 βάρδιες στις οποίες επιμερίζεται το έργο. Το ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει ότι ο προϊστάμενος είναι εκείνος που καθορίζει τις βάρδιες. -Ψέμα 4ον: «Υπήρχε σύστημα στην Καρόλου με το οποίο μπορούσες να δεις που ήταν το κάθε τρένο» Αλήθεια: Στην πραγματικότητα, υπήρχε ένα σύστημα GPS, το οποίο όμως δεν έδειχνε σε ποιες ράγες κινείται το τρένο, αλλά απλά το στίγμα της τοποθεσίας του. Άρα, όταν υπάρχουν δύο γραμμές, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να δει αν κινείται στη σωστή ή στη λάθος γραμμή. Αυτό θα μπορούσε να διαπιστωθεί αν λειτουργούσε το σύστημα της τηλεδιεύθυνσης το οποίο δεν είχε εγκατασταθεί. Ειδήσεις σήμερα:Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό μαχητικό συγκρούστηκε με αμερικανικό droneΔημοσκόπηση MRB: Στις 3,2 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Οριακά κέρδη 0,2 μονάδων για τον ΣΥΡΙΖΑΣτις 22/03 η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων – Από 1η Απριλίου το «Αθήνα – Θεσσαλονίκη»

