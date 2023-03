Οικονόμου: Καμία πτυχή της τραγωδίας δεν θα μείνει ανεξερεύνητη

«Είναι απολύτως λογικό όποιος έπαιξε ρόλο σε οτιδήποτε σχετίζεται με το δυστύχημα, να είναι στη διάθεση των διαδικασιών που γίνονται προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του. Το πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θέλει να καταθέσουν οι πρώην, να πουν τις απόψεις τους οι επόμενοι, τίποτα που να σχετίζεται με την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. Λες και ο σιδηρόδρομος κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δούλευε ‘ρολόι’ και όλα διαλύθηκαν επί των ημερών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Λες και μία σύμβαση που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2016, που το 2017 είχε παραδοθεί μόνο ένα τμήμα της – 17 από τους 52 σταθμούς και κανένα κέντρο τηλεδιοίκησης – δεν πρέπει να δούμε, να συζητήσουμε τι πήγε στραβά τότε, γιατί υπήρξαν αυτές οι καθυστερήσεις, οι κωλυσιεργίες, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση, αλλά πρέπει το φως της έρευνας και της αποσαφήνισης να πέσει μόνο στο πριν και στο μετά. Αυτό είναι κάτι που κλονίζει συνολικά την εμπιστοσύνη του κόσμου» πρόσθεσε. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cr5flwzo6to1) Ο κ. Οικονόμου είπε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μην υπάρξει καμία απολύτως συγκάλυψη, καμία απολύτως σκιά και να μάθουμε πλήρως ποια ήταν τα αίτια. «Είναι ο καθένας στην διάθεση όλων των διαδικασιών που έχουν κινήσει, είτε από την δικαιοσύνη, είτε από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να συνδράμει έτσι ώστε να μην μένει καμία πτυχή αυτής της υπόθεσης ανεξερεύνητη» ανέφερε. Επίσης σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετίας, αλλά και στο παρελθόν, ο κόσμος ξέρει ποιος συγκρούστηκε με αυτές τις λογικές, ποιες ήταν οι συγκρούσεις αυτές, ποιοι άλλαξαν πράγματα, ποια ήταν αυτά που άλλαξαν και ποιοι μονίμως μένουν απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. «Εμείς δεν κρύψαμε ότι θέλουμε σε ολόκληρο το δημόσιο περισσότερη ποιότητα, αξιοκρατία, διαφάνεια, αξιολόγηση. Ο κόσμος γνωρίζει και θα μας κρίνει, και για τις προσπάθειες που κάναμε προς την κατεύθυνση αυτή, για το βαθμό που προχωρήσαμε και για αυτά που δεν καταφέραμε να αλλάξουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα – δεν κρυφτήκαμε πίσω από αυτό – και η σύγκρουσή μας με αυτές τις νησίδες θα είναι διαρκής» υπογράμμισε. Επιπλέον ανέφερε ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έγινε και εξακολουθεί να γίνεται προσπάθεια. «Έγιναν βήματα σε πολλές κατευθύνσεις. Δεν καταφέραμε να ξεριζώσουμε τις εστίες αυτές σε επίπεδο νοοτροπίας, παθογενειών, σε μια σειρά από ζητήματα. Όμως αυτό δεν μπορεί να διαγράψει μονοκονδυλιά τις προσπάθειες που έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται σε δυσμενέστατες συνθήκες για να κάνει η Ελλάδα βήματα μπροστά και να αλλάξει κατεύθυνση σε μια σειρά από τομείς. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Ποιος μπορεί να τα βάλει καλύτερα με την Ελλάδα του χθες; Γιατί αυτά που είδαμε στα Τέμπη, οι διάλογοι που ακούσαμε, είναι η Ελλάδα του χθες. Η μακαριότητα, η εσωτερική νοοτροπία του να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν σε επίπεδο υπηρεσιακό, είναι η Ελλάδα του χθες» τόνισε. «Ο ΟΣΕ δεν είναι ο μόνος οργανισμός στον οποίο παρουσιάζονταν τέτοιου είδους προβλήματα. Αντίστοιχα προβλήματα υπήρχαν και σε μια σειρά από άλλους μεγάλους οργανισμούς του Δημοσίου. Υπήρχαν στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Ο κόσμος ξέρει πότε έγιναν κινήσεις σύγκρουσης με το βαθύ κράτος. Ποιες ήταν αυτές; Ποιοι τις έκαναν; Και ποιοι ήταν απέναντι» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, είπε ότι ισχύουν αυτά που είχε πει ο πρωθυπουργός. «Είχε πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την ‘Ανοιξη. Εντός αυτού του χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο πολιτικός σχεδιασμός της κυβέρνησης» ανέφερε. Ειδήσεις σήμερα: Silicon Valley Bank: H κατάρρευση της τράπεζας «τρομάζει» τις αγορές – Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Ντογιάκος: Στη Δικαιοσύνη όλα τα θανατηφόρα δυστυχήματα με τρένα την τελευταία 15ετία Κύπρος: Άγρια δολοφονία στην Πάφο – Αφού βίασε και στραγγάλισε τη σύντροφό του, την πέταξε στον γκρεμό

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )