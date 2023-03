Παύλος Πολάκης: «Πανηγυρίζει» για την απομάκρυνση της Σοφίας Νικολάου από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Την παρομοιάζει με… σμέρνα

Ο Παύλος Πολάκης «ξαναχτύπησε» στο Facebook με μια ανάρτηση για τη Σοφία Νικολάου, μετά την είδηση ότι αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ στην Εύβοια. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα του οποίου εκκρεμεί ακόμη, καθώς τα πειθαρχικά όργανα του κόμματος δεν συνεδρίασαν λόγω της τραγωδίας των Τεμπών, έσπευσε να σχολιάσει την απομάκρυνση της κυρίας Νικολάου, πανηγυρίζοντας και μιλώντας, ουσιαστικά, για δική του… επιτυχία. Παρομοίασε, δε, την τέως γενική γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, με… σμέρνα, αναρτώντας εκ νέου ένα παλαιότερο βίντεο που είχε ανεβάσει με τις επιδόσεις του στο… ψάρεμα. Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη: «Το Γενάρη ανάρτησα το βίντεο που ξαναβαζω τωρα ονοματίζοντας βουλευτές και στελέχη της ΝΔ που αποκαλύψαμε τα σκάνδαλα τους ή και εξαναγκάσαμε σε παραίτηση ως Τομεας Διαφάνειας του Συριζα -ΠΣ. Σήμερα προστέθηκε άλλη μια η ΝΙΚΟΛΑΟΥ που έβγαλαν από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ μετά τις δικες μας αποκαλυψεις και βάζω και τη φωτογραφια με τη σμέρνα…. που ταιριάζει στην εν λόγω κυρία…. Έτσι γιατί: «Εμείς θα το γλεντιζουμε κι όπου το βγάλει η βράση …….» (Συμπληρώστε όσοι την ξέρετε τη μαντινάδα..)». Λίγο πριν, και πάλι στη σελίδα του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης είχε γράψει: «Δουλειά του Τομέα Διαφάνειας του Συριζα-ΠΣ ,υπό την ευθύνη μου. Ναι είναι νικη ,είναι ΔΙΚΑΙΩΣΗ, τωρα πρέπει να κινηθεί ΓΡΗΓΟΡΑ η Δικαιοσύνη.(;;) Ο,τι καταθέσαμε στη μηνυτήρια αναφορά μας (ΠΟΛΑΚΗΣ,Σπιρτζης,Ξανθοπουλος) ήταν πληρως στοιχειοθετημενο κάτι που απέδειξε και το ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ!! Υγ1:ανοίγει ο δρόμος για πολλά τωρα…. ΥΓ2:Δεν αποσυρθηκες Σοφια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,σε έδιωξαν λόγω αυτων που αποκαλύψαμε!!». Το παρασκήνιο της απόσυρσης Νικολάου από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ Χθες, υπενθυμίζεται, αποσύρθηκε από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια η Σοφία Νικολάου, οικειοθελώς κατά πληροφορίες. Ατύπως, όπως πληροφορήθηκε το thetimes|-.gr, η ίδια εκτιμά ότι δεν έτυχε στήριξης από τη ΝΔ, την ώρα που, κατά το περιβάλλον της, δεν έχει κατηγορηθεί για τίποτα και δεν υπάρχει πόρισμα που να της αποδίδει ευθύνες. Η υπόθεση των Τεμπών αποτέλεσε καταλύτη των εξελίξεων και άλλαξε τα δεδομένα, την ώρα που ο τέως υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, τυγχάνει προς το παρόν στήριξης από το Μέγαρο Μαξίμου. Άλλωστε η υποψηφιότητα της κυρίας Νικολάου είχε αφεθεί ανοιχτή δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Γιάννη Οικονόμου, παρότι η ίδια είχε ανακοινωθεί πως συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια. Έτσι, με δεδομένο συνεπώς ότι ρωτούσαν οι εκλογείς της από την Εύβοια, η ίδια πήρε αυτή την απόφαση. Η κυρία Νικολάου φέρεται να θεωρεί ότι πολύ σύντομα θα δικαιωθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη και τότε θα επανακάμψει. Τι απαντά η Νέα Δημοκρατία Πηγές της Νέας Δημοκρατίας πάντως αντέκρουσαν όσα επισημαίνει το περιβάλλον της κυρίας Νικολάου τονίζοντας πως «επειδή όσα λέει, προκαλούν διαφορα ερωτήματα, οφείλουμε να διευκρινίσουμε το εξής: Στην κυρία Νικολαου είχε διαμηνυθεί με απόλυτα σαφή τρόπο οτι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές». Όπως τόνιζαν, δε, αυτό είχε διαμηνυθεί στην κυρία Νικολάου εδώ και δύο εβδομάδες, πριν από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η δήλωση της Σοφίας Νικολάου Σε δήλωσή της η Σοφία Νικολάου επισημαίνει: Πορεύτηκα στην προσωπική, επαγγελματική και πολιτική μου διαδρομή με απόλυτη διαφάνεια, με καθημερινό αγώνα και με την πεποίθηση ότι αν παλέψεις μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Περπάτησα και συνεχίζω να περπατώ με το κεφάλι ψηλά, όσες επιθέσεις κι αν δέχθηκα, όση λάσπη κι αν εκτόξευσαν κάποιοι σε βάρος μου. Έδωσα καθημερινές μάχες, θέλοντας να υπηρετήσω την Ελλάδα και κυρίως την πατρίδα μου την Εύβοια. Όμως, σ’ αυτή τη τραγική στιγμή για τον τόπο, σε μια περίοδο που το κλίμα είναι αφάνταστα βαρύ, οφείλω να πάρω μια δύσκολη απόφαση. Η ηθική μου δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές. Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα σε βάρος μου, είναι αδύνατον να συνεχίσω την προεκλογική μου δραστηριότητα γι’ αυτό και σταματώ την εκστρατεία μου στο Νομό της Εύβοιας. Δήλωσα από την πρώτη στιγμή και δηλώνω και σήμερα ότι όλα όσα με κατηγορούν είναι συκοφαντίες που πολύ σύντομα θα καταπέσουν στη Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καμιά ποινική δίωξη, δεν διώκομαι από κανέναν, παρά μόνο από τους συκοφάντες μου γι’ αυτό και δεν διαπραγματεύομαι με κανένα την αξιοπρέπειά μου. Δυστυχώς σήμερα επικρατούν οι κραυγές και τα ουρλιαχτά εκείνων, που σκεπάζουν τη λογική, και την ακεραιότητα, τον αγώνα που έχω δώσει για να φτάσω μέχρι εδώ. Όμως ο πόνος που βιώνει η ελληνική κοινωνία είναι πάνω από προσωπικές βλέψεις και στρατηγικές και αυτό που προέχει είναι να χτίσουμε μια καλύτερη Ελλάδα, μία σωστή Ελλάδα με ανθρώπους που έχουν όρεξη για δουλειά αλλά και αγάπη για τον τόπο. Θέλω να ευχαριστήσω τους χιλιάδες Ευβοιώτες που με στήριξαν αυτούς τους μήνες. Τους έχω όλους στην καρδιά μου. Έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για τις αναθέσεις συμβάσεων Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές έρευνα για την υπόθεση των αναθέσεων της κυρίας Σοφίας Νικολάου ενόσω τελούσε επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι σε εξέλιξη στην Οικονομική Εισαγγελία με την συνδρομή του ΣΔΟΕ. Η οικονομική εισαγγελία διερευνά την υπόθεση των αναθέσεων συμβάσεων που κατήρτισε η πρώην Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής πολιτικής για τις οποίες το προκαταρκτικό πόρισμα ελεγκτών του ΣΔΟΕ έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Την υπόθεση έχει αναλάβει να διερευνήσει σε βάθος, η επίκουρος οικονομική εισαγγελέας Παναγιώτα Ιωαννίδου κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Οικονομικής εισαγγελίας Χρήστου Μπαρδάκη. Σύμφωνα με τις ίδιες εισαγγελικές πηγές το θέμα που τέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ζήτησε έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας σχετικά με αγορά ακινήτου στο Παλαιό Ψυχικό από την κυρία Νικολάου, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των οικονομικών εισαγγελέων, καθώς αφορά ζητήματα περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων πόθεν έσχες. Ειδήσεις σήμερα: Η μαφία της Μυκόνου και η μαρτυρία αυτόπτη για τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγουΝτοκουμέντο: Η αποκαλυπτική κατάθεση του σταθμάρχη Παλαιοφαρσάλων – «Πόσο να καθίσω; Αυτόν θα φυλάω;» Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σήμερα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )