Συμφωνία Μηταράκη και Θεοδωρικάκου με Frontex για επιστροφές και απελάσεις μεταναστών

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης συναντήθηκαν με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Frontex Hans Leijtens και υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση των αναγκαστικών και των εθελούσιων επιστροφών παράτυπων μεταναστών καθώς και για δράσεις επανένταξης και επανεγκατάστασής τους στις χώρες διέλευσης ή/και προέλευσής τους. Το σχέδιο στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του μεταναστευτικού, περιλαμβάνει σειρά κοινών δράσεων μεταξύ των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών και του Frontex με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία, ειδικότερα στον κρίσιμο τομέα των επιστροφών. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, δήλωσε: «Υπογράψαμε σήμερα, τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης & Ασύλου, Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Frontex για την ενίσχυση των διαδικασιών που αφορούν στις επιστροφές των παράτυπων μεταναστών στις χώρες διέλευσης ή προέλευσής τους. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύθηκε να βάλει τάξη στο μεταναστευτικό. Με σχέδιο και εντατικές προσπάθειες το πέτυχε, παρά τα πολλά προβλήματα που είχαν προκληθεί από τη διαχείριση της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία 3,5 χρόνια καταφέραμε πρώτον, να μειώσουμε δραστικά τις ροές, δεύτερον να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας και διαμονής για το προσωπικό μας και για τους αιτούντες άσυλο και τρίτον, ιδιαίτερα σημαντικό να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Από τις αρχές του 2020, αμέσως μετά την ίδρυση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, δημιουργήσαμε την Διεύθυνση Επιστροφών & Ανακλήσεων η οποία ανέλαβε όλο το διαδικαστικό κομμάτι των εθελούσιων επιστροφών με σημαντικά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2021 προχωρήσαμε σε 1.000 οικειοθελείς επιστροφές και 2.737 σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Το σύνολο αυτό των 3.737, ανέβηκε σε 4.462 πέρσι, δείχνοντας την συντονισμένη προσπάθεια όλων των συναρμόδιων φορέων έτσι ώστε τα αιτήματα ασύλου που απαντώνται αρνητικά να μετουσιώνονται σε επιστροφές και απελάσεις. Υπενθυμίζω ότι με τον ν. 4825 που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 αυστηροποιήσαμε τις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών και εξαλείψαμε αρρυθμίες του παρελθόντος από τις οποίες κατά κύριο λόγο επωφελούντο πολίτες τρίτων χωρών ώστε να παρατείνουν καταχρηστικά την παραμονή τους στη χώρα. Όπως επεσήμανα στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Διαχείριση των Συνόρων που διοργανώθηκε στην Αθήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ρίξει συλλογικά το βάρος στο ζήτημα των επιστροφών. Ένας χαμηλός αριθμός επιστροφών όσων δεν δικαιούνται προστασία υπονομεύει την αξιοπιστία αλλά και γενικότερα το ίδιο το σύστημα ασύλου. Ο Frontex παραμένει στην Ελλάδα αρωγός στις προσπάθειές μας και, εκτός από τις επιχειρησιακές δραστηριότητές του στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, θα μας προσφέρει πλέον τεχνογνωσία προκειμένου η χώρα μας, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε μία σειρά εργαλείων διαθέσιμων για την ενίσχυση των εθελούσιων επιστροφών. Θέλω να ευχαριστήσω τον Frontex για τη συνεργασία του και φυσικά τον Υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο και την Ελληνική Αστυνομία για την αμέριστη συνεισφορά τους στη διαχείριση του μεταναστευτικού». Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: «Καλωσορίσαμε στην Ελλάδα και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από κοινού με τον συνάδελφό μου Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον νέο Διευθυντή του Frontex τον κ. Λέιτενς, τον οποίο έχουμε συγχαρεί για την εκλογή του και έχουμε διαβεβαιώσει για την απόλυτη στήριξη στο κρίσιμο έργο του. Ζούμε, όπως ξέρετε σε μια εποχή, ιδιαίτερων και σύνθετων προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας στον Έβρο και στο Αιγαίο, υπερασπίζεται αυτά τα σύνορα, που είναι σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία αλλά και σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Υπερασπιζόμαστε τις αρχές και τις αξίες του Ευρωπαϊκού πολιτισμού με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα, ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Γι’ αυτό το λόγο, όπως γνωρίζετε, η Κυβέρνησή μας, έχει αποφασίσει και υλοποιεί, την επέκταση τεχνητού εμποδίου, του φράκτη, σε όλο το μήκος των Ελληνοτουρκικών συνόρων. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση για την επιτάχυνση της κατασκευής του έργου των επόμενων 35 χιλιομέτρων. Παράλληλα, με την εφαρμογή του σχεδίου «ΑΚΡΙΤΑΣ» από την Ελληνική Αστυνομία, το οποίο περιλαμβάνει την επέκταση του φράκτη σε όλο το μήκος του ποταμού Έβρου και ασφαλώς την ενίσχυση των δυνάμεων και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών – τεχνικών μέσων που το συνοδεύουν. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα και ειδικότερα η Ελληνική Αστυνομία, εργάζεται για τη συνέχιση της εξαιρετικής συνεργασίας μας με τον FRONTEX, για να εκπληρώσουμε τον κοινό μας σκοπό, που είναι η προστασία των Ευρωπαϊκών συνόρων με την Τουρκία. Ενισχύοντας τις δυνάμεις και τα μέσα για την αποτροπή των παράνομων μεταναστευτικών ροών, ενισχύοντας τις κοινές εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές δράσεις με το FRONTEX, προκειμένου να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Σήμερα, υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο ασφαλώς πέρα από όλα αυτά, περιλαμβάνει και τη υλοποίηση, την αποφασιστική υλοποίηση, ενός προγράμματος δράσης, που αφορά τις απελάσεις, εθελούσιες και υποχρεωτικές. Από κοινού, το σύνολο των Υπουργείων θα εργαστούμε πάνω σε αυτό το σκοπό, προκειμένου να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, την ασφάλεια της πατρίδας μας και ταυτόχρονα την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Σας ευχαριστώ». O Εκτελεστικός Διευθυντής του Frontex, Hans Leijtens, δήλωσε: «Η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Frontex ξεκινάει από πολύ παλιά. Είχαμε τις προκλήσεις μας, θα έχουμε όλοι τις προκλήσεις μας στο μέλλον, αλλά έχουμε επίσης συνεργαστεί με έναν τρόπο που είναι πραγματικά σημαντικός νομίζω, για την Ελλάδα και σημαντικός για την Ευρώπη. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Και νομίζω ότι το να συμφωνήσουμε σε ένα σημείο πέρα από αυτό που ήδη κάνουμε αυτή τη στιγμή τόσο για τις επιστροφές όσο και για την ενσωμάτωση είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Μας επιτρέπει λίγο-πολύ να ανταποκριθούμε πραγματικά στις προσδοκίες μας για το πώς θα προχωρήσουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι είναι στις τρεις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία, καθώς μόλις πρόσφατα έφτασα, ως νέος Εκτελεστικός Διευθυντής, να κάνω μια από τις πρώτες επίσημες δηλώσεις υπογράφοντας αυτό το σχέδιο δράσης».

