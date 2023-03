Συνάντηση Ανδρουλάκη με Χριστοδουλίδη: Θα πρέπει να αρχίσει νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού «H Ε.Ε. έχει εκείνα τα κίνητρα που μπορεί να οδηγήσει την Τουρκία σε μία λύση του Κυπριακού» είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά τη συνάντηση, που έγινε στο πλαίσιο της πρώτης -μετά την ανάληψη των καθηκόντων του επίσημης -επίσκεψης του κ. Χριστοδουλίδη στην Αθήνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον συνεχάρη για την εκλογή του και σημείωσε: «Πιστεύω ότι με την εκλογή σου θα πρέπει να αρχίσει μία νέα προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Έχουμε χρέος να είμαστε στο πλευρό σας. Σε αυτή τη νέα περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει έναν στρατηγικό ρόλο θεσμικά στις διαπραγματεύσεις, διότι είναι αδιανόητο να υπάρχει στρατός κατοχής σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και η ίδια να μην συμμετέχει θεσμικά στις διαπραγματεύσεις, που θα φέρουν ευημερία, σταθερότητα και μία πραγματικά βιώσιμη λύση στην Κύπρο. Γι΄ αυτό, σε αυτό το νέο πλαίσιο, θεωρώ ότι πράττεις το σωστό, αυτό θα είναι μία καινοτομία που θα βοηθήσει να έχουμε διαπραγματεύσεις σε ένα πλαίσιο σεβασμού του διεθνούς δικαίου και όχι πιέσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα και το ζήτημα της λύσης αλλά και τον λαό τον ίδιο». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε: «Μέσα σε αυτό πλαίσιο, -γνωρίζετε πολύ καλά και τα ευρωπαϊκά θέματα-, είναι και το γεγονός ότι η Ε.Ε. έχει εκείνα τα κίνητρα που μπορεί να οδηγήσουν την Τουρκία σε μία λύση του Κυπριακού. Κι εκείνοι έχουν προβλήματα, βλέπετε τι έγινε με τους σεισμούς. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε το διάστημα μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία να μιλήσουμε με τους Ευρωπαίους, να τους κάνουμε κοινωνούς της δικής μας νέας προσέγγισης, να δούμε τη δική τους ετοιμότητα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε και τη δική σας βοήθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε αμέσως μετά τις εκλογές στην Τουρκία, η Ε.Ε. να αναλάβει αυτό τον ρόλο πάντα εντός του πλαισίου των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών». Ειδήσεις σήμερα: Ισοπεδώθηκε το παντοπωλείο στην Νέα Ερυθραία μετά την ισχυρή έκρηξη – Δείτε βίντεο Πορτοσάλτε μετά τα σχόλια Καινούργιου: Υπάρχει πολλή παραποίηση, ορισμένοι έχουν αδυναμία να καταλάβουν Τι είναι τελικά αυτή η ταινία «Τα πάντα όλα» που σάρωσε τα Όσκαρ BEST OF NETWORK 14.03.2023, 12:49 14.03.2023, 09:30 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 09:12 13.03.2023, 19:00

