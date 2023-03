ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: «Ρελάνς» στη Βουλή και στο βάθος προτάσεις για τα τρένα

Μια διμέτωπη, κοινοβουλευτική αντεπίθεση επιχειρεί να ξεδιπλώσει τις τελευταίες ώρες ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η Κουμουνδούρου συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις της στην ανάδειξη των «συνολικών ευθυνών», με φόντο τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Αξιοποιώντας σειρά από θεσμικά εργαλεία, η αξιωματική αντιπολίτευση διεμήνυσε, με μια διπλή κίνηση χθες, πως σκοπεύει να θέσει στο κάδρο όλους τους «άμεσα εμπλεκόμενους», φτάνοντας από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών μέχρι τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, σε μια προσπάθεια να καταδείξει λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις που «βάλτωναν» την τελευταία τετραετία. Σε αυτήν την προοπτική, στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για «κοινοβουλευτικό σφυροκόπημα» το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς εγκαλούν το Μέγαρο Μαξίμου πως «ακολουθεί γραμμή υποκλοπών», δηλαδή αποσύρει από το πολιτικό προσκήνιο «κρίσιμους μάρτυρες», όπως επισημαίνουν, αφήνοντας να τοποθετούνται στη δημόσια σφαίρα πρόσωπα «χωρίς αρμοδιότητες», φέρνοντας ως παράδειγμα τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο ίδιο πλαίσιο, περιγράφουν ως «απόπειρα μεθόδευσης» την ενημέρωση που επρόκειτο να παράσχει αύριο ο νέος Υπουργός Υποδομών στη Βουλή, ζητώντας στον αντίποδα την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Συγκεκριμένα, με επιστολή που απέστειλε προς το Προεδρείο της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Αντιπρόεδρός της, Γιώργος Κατρούγκαλος ζητά να κληθούν ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, όπως και οι Υφυπουργοί του, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Γιώργος Καραγιάννης αντίστοιχα, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Ξιφαράς. Η παρουσία σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις εργασίες της Επιτροπής καθίσταται επιτακτική κατά την Κουμουνδούρου, η οποία εκτιμά πως η πολιτική κορυφή «έχει μείνει στο απυρόβλητο», καθώς οι δύο Υφυπουργοί Υποδομών και Μεταφορών εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις τους και μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία, διατηρώντας παράλληλα τις αρμοδιότητές τους. Την ίδια ώρα, παρότι η σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συνιστά κοινοβουλευτικά δικαίωμα της μειοψηφίας, στην Κουμουνδούρου αναμένουν με ενδιαφέρον και τη στάση των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία θα κληθούν να τοποθετηθούν επί της παραπάνω πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Πρόταση η οποία περιλαμβάνει και την κλήτευση του Υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη «ως του πρώτου υπουργού που είχε συνάψει για λογαριασμό του δημοσίου τη σύμβαση 10005/2007 για το σύστημα ελέγχου ETCS», σύμφωνα με την επιστολή του κ. Κατρούγκαλου. Στην ίδια επιστολή ζητείται, ακόμη, να προσέλθουν στην Επιτροπή η παρούσα και η προηγούμενη διοίκηση των εταιριών ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, αλλά και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Σταθμαρχών ΟΣΕ και των Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, προκειμένου να τοποθετηθούν για τα τεκταινόμενα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. «Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να ανεχθεί ούτε την συγκάλυψη των ευθυνών, ούτε την μετάθεση της διερεύνησης τους στο αόριστο μέλλον» αναφέρει σχετικά, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ ο κ. Κατρούγκαλος, προσθέτοντας πως «το αίτημα μας αυτό έχει απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με άλλα αιτήματα που είχαμε καταθέσει στο παρελθόν», με την πλειοψηφία να αποφασίζει πλέον τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης, πιθανά εντός του Μαρτίου. Επιμένοντας, ταυτόχρονα, στην «πλήρη διερεύνηση» της υπόθεσης, η αξιωματική αντιπολίτευση ανέλαβε χθες μια ακόμη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, ζητώντας να έρθουν στη Βουλή «όλα τα έγγραφα διαπραγμάτευσης δημοσίου – ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Για λόγους υψηλού πολιτικού συμβολισμού το σχετικό αίτημα (Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων) φέρει και την υπογραφή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, ενώ αφορά «προσχέδια και σχέδια συμβάσεων, πρακτικά από τις συναντήσεις, αλληλογραφία, έγγραφα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολές και κάθε τι άλλο που αφορά τις διαπραγματεύσεις των δύο μερών, οι οποίες μεσολάβησαν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας τον Απρίλιο του 2019 έως και την υπογεγραμμένη σύμβαση ΥΔΥ 2022 που κυρώθηκε στη βουλή τον Ιούλιο του 2022, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του προσχεδίου της νέας σύμβασης ΥΔΥ που έχει δει πρόσφατα το φως της δημοσιότητας», όπως σημειώνεται. Ζητούμενο για την Κουμουνδούρου αποτελεί το «να έρθουν στο φως όλα τα χαρτιά», επιμένοντας τόσο στις υποχρεώσεις που ανέλαβε η ιταλική εταιρία, αλλά και σε αυτές από τις οποίες το ελληνικό δημόσιο τυχόν «παραιτήθηκε», όπως παρατηρούν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστηρίζουν πως στην τελική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ιταλικής εταιρίας «διαπιστώθηκε ότι αφενός είχαν κυριολεκτικά εξαφανιστεί συλλήβδην οι προβλέψεις για τα οφέλη της ελληνικής οικονομίας, που αναφέρονταν στο παραπάνω μνημόνιο και άγγιζαν το τεράστιο ποσό των 2,52 δισ. ευρώ και θα προέρχονταν από τις πληρωμές και τις επενδύσεις της ιταλικής εταιρείας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, και ότι αφετέρου είχε “κάνει φτερά” εκ των καθαυτών επενδύσεων που θα πραγματοποιούσε η ιταλική εταιρεία το ιλιγγιώδες ποσό των 600 περίπου εκατ. ευρώ». Ειδικά για το σιδηροδρομικό ατύχημα στα Τέμπη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επικαλούμενοι δημοσιεύματα, εκφράζουν φόβους για την απουσία δέσμευσης «εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου για την εκτέλεση και θέση σε λειτουργία μια σειράς έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε προγραμματίζεται να εκτελεστούν», όπως τα: • “1. Ολοκλήρωση της σηματοδότησης στον άξονα Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (Σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ) μέχρι το τέλος του 2021” και • “2. Θέση σε λειτουργία του ETCS στον άξονα Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (Σύμβαση 10005 της ΕΡΓΟΣΕ) μέχρι το τέλος του 2021”, «Δηλαδή, τα δύο συγκεκριμένα έργα, η μη ολοκλήρωση των οποίων δεν μπόρεσε να αποτρέψει το ανθρώπινο λάθος που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών», καταλήγουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ολοκληρωμένη πρόταση Πέρα από την εντατικοποίηση της κοινοβουλευτικής της δράσης, η αξιωματική αντιπολίτευση προετοιμάζει πυρετωδώς και μια «ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον των ελληνικών σιδηροδρόμων», επιμένοντας στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους ως λαϊκό μέσο μαζικής μεταφοράς. Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να έχει τις επόμενες ημέρες σειρά συναντήσεων με εξειδικευμένους επιστήμονες του πεδίου, σε συνέχεια και των επαφών του με εκπροσώπους των εργαζομένων του κλάδου, προκειμένου η συνολική πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενσωματώνει όλα τα δεδομένα, αλλά και την προοπτική των σιδηροδρόμων τα επόμενα χρόνια. Ειδήσεις σήμερα: Οι αρχαιολόγοι μπλοκάρουν τις οικοδομές στη Μύκονο μετά τον ξυλοδαρμό του συναδέλφου τους Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα, χαλάει πάλι από αύριο ο καιρός Έκρηξη σε κατάστημα στη Νέα Ερυθραία

