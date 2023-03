Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Πότε θα απαντήσει ο Καραμανλής – Στη Βουλή η επόμενη «πίστα» της πολιτικής κόντρας

Με δεδομένη τη χρονική απόσταση, πλέον, από την τραγωδία στα Τέμπη, η πολιτική σύγκρουση μεταφέρεται το επόμενο διάστημα στην «πίστα» της Βουλής, όπου αναμένεται να εμφανιστεί την Τετάρτη ο νέος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να δώσει απαντήσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η παρουσία μόνο του κ. Γεραπετρίτη στην Επιτροπή, όμως, έφερε πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιλέγει να προχωρήσει σε αντεπίθεση με αιχμή του δόρατος τον πρώην υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή, ο οποίος ως τώρα δεν έχει κάνει έναν αναλυτικό απολογισμό μετά το δυστύχημα. Αυτό, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες του thetimes|-.gr δεν θα αργήσει, καθώς ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ και αντιλαμβάνεται και έχει τη διάθεση να δώσει απαντήσεις, όπως διαμηνύεται από το περιβάλλον του. Υπό αυτό το πρίσμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Καραμανλής εμφανίζεται ανοιχτός να πάει στη Βουλή, ενδεχομένως σε μια νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σε λίγες μέρες, και να υποστεί «τη βάσανο» των ερωτήσεων στη σκιά της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη. Ο ίδιος, μάλιστα, εμφανίζεται αποφασισμένος η πρώτη του παρέμβαση να είναι σε θεσμικό πλαίσιο και όχι μέσω μιας εμφάνισης σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, άλλωστε, είχε αναφέρει χθες, Δευτέρα, (13/3) το μεσημέρι μέσω του briefing ότι ο κ. Καραμανλής είναι βουλευτής της ΝΔ, συνεπώς «εννοείται πως πρέπει να προσέλθει και να καταθέσει τη δική του άποψη». Ως προς το αν ο πρώην υπουργός θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις Σέρρες, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι στις προθέσεις του να κριθεί από τους πολίτες, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες από ανθρώπους που συνομιλούν μαζί του, αλλά και από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην υπουργός Μεταφορών φέρεται να είναι της άποψης ότι πρέπει να κριθεί πολιτικά από τους πολίτες, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να «διαγράψει» το έργο του στο υπουργείο Υποδομών, εξ ου και ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν φέρεται να έχει αλλάξει άποψη για το ζήτημα. Ο δρόμος ως τις κάλπες που φαίνεται πως θα στηθούν στις 21 Μαϊου, πάντως, είναι ακόμα μακρύς. Σύγκρουση Τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή, πάντως, είναι πρελούδιο για όσα θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ζήτημα σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κάτι δεν έγινε εν τέλει δεκτό, μιας και δεν υπήρξε συμφωνία για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να κληθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, επέμεινε και το απόγευμα επανακατέθεσε το αίτημα για Σύγκληση της Επιτροπής. Στο αίτημά του ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κληθεί σύσσωμη η μέχρι πρότινος ηγεσία του Υποδομών (Κ. Καραμανλής, Γ. Καραγιάννης, Μ. Παπαδόπουλος, Γ. Ξιφαράς), ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κωστής Χατζηδάκης, οι παρούσες και οι προηγούμενες διοικήσεις του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, αλλά και συνδικαλιστές των σιδηροδρόμων. Η παρουσία του κ. Γεραπετρίτη την Τετάρτη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, πάντως, θα δώσει νέο έναυσμα στη συζήτηση, αν και ο υπουργός αναμένεται να προσέλθει με στοιχεία. Από μέρους της ΝΔ, πάντως, τίθεται ζήτημα κλήσης και του πρώην υπουργού Υποδομών επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος χθες, μέσω της ΕΦΣΥΝ, συνέχισε στη γραμμή που χάραξε προ ημερών στον ΣΚΑΪ, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ουσιαστικές ευθύνες για το «κακοφόρμισμα» της επίμαχης σύμβασης 717, αλλά ήταν αυτός που την ξεμπλόκαρε και την εκτέλεσε σε μεγάλο βαθμό. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, προεξάρχοντος του Αλέξη Τσίπρα κατέθεσε και ερώτηση χθες, με την οποία ζητά από την κυβέρνηση να χορηγήσει όλα τα έγγραφα που αφορούν τις συμβάσεις για τον σιδηρόδρομο σε ένα χρονικό εύρος περίπου τριών ετών, από το 2019 έως το 2022. Από μέρους της, η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να μην δίνει απαντήσεις, από την άλλη, όμως, επιχειρεί να επανέλθει και σε ρυθμούς καθημερινότητας. Με αυτόν τον γνώμονα καταρτίζεται και το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πιθανό να βγει εκτός Μαξίμου, μένοντας εντός Αττικής, αυτή την εβδομάδα, προτού επιστρέψει στο τερέν των περιοδειών. Ειδήσεις σήμερα: «Έχουμε να κάνουμε με τομάρια»: Ξεσπά ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών από την Καλαμπάκα μετά τους διαλόγους για «τράκα» και σουβλάκια Έκρηξη σε κατάστημα στην Νέα Ερυθραία Survivor All Star: Τρεις ακόμα «Μαχητές» στον τάκο, μετά τον Ασημακόπουλο – Δείτε βίντεο

