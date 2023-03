Τουρκία: «Δεν χρειάζονται οι S-400» λέει επικεφαλής κατασκευής στρατιωτικών προϊόντων Μιλώντας στην εφημερίδα Milliyet, ο Γκιουργκιούν υπεραμύνθηκε της δυνατότητας των ντόπιων συστημάτων αεράμυνας, που ίσως οδηγήσουν στην απόσυρση των ρωσικών S-400 Παναγιώτης Σαββίδης 14.03.2023, 08:57 Αίσθηση προκαλούν στην Τουρκία οι δηλώσεις του γενικού διευθυντής της ASELSAN -εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής προηγμένων στρατιωτικών προϊόντων για τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις- Χαλούκ Γκιουργκιούν, ο οποίος υποστήριξε πως: «Δεν χρειάζονται οι S-400» μια και η χώρα έχει αναπτύξει το δικό της εγχώριο σύστημα αεράμυνας. Μιλώντας στην εφημερίδα Milliyet, ο Γκιουργκιούν υπεραμύνθηκε της δυνατότητας των ντόπιων συστημάτων αεράμυνας, που ίσως οδηγήσουν στην απόσυρση των ρωσικών S-400 που έως σήμερα μόνο «μπελάδες» έχουν δημιουργήσει και εξαιτίας τους ναυάγησε το σχέδιο απόκτησης αμερικανικών F-35 από την τουρκική Πολεμική Αεροπορία, ενώ προβλήματα δημιουργούν και στην απόκτηση νέων F-16. «Δεν χρειαζόμαστε S300, S400. Εξαλείφουμε την ανάγκη τους. Αυτό είναι το καθήκον μας» δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ASELSAN, προβάλλοντας τις δυνατότητες του τουρκικού συστήματος αεράμυνας SİPER, το οποίο διαθέτει σταθμό επικοινωνίας και ραντάρ αναζήτησης. «Αυτό το ραντάρ δουλεύει συνεχώς για να δει αν υπάρχει βλήμα που έρχεται προς το μέρος σας. Υπάρχει επίσης ένα κέντρο ελέγχου. Υπάρχει μονάδα ελέγχου πυρός και κέντρο. Διαθέτει σύστημα εκτόξευσης πυραύλων. Διαθέτει σύστημα αναγνώρισης φίλων ή εχθρών» επεσήμανε, ξεναγώντας τον δημοσιογράφο της Milliyet, στις νέες εγκαταστάσεις της ASELSAN στο Γκιούλμπασι Η εγχώρια παραγωγή στην αμυντική βιομηχανία πλησιάζει το 80%, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η ASELSAN είναι μια από τις μεγαλύτερες τουρκικές εταιρείες, που παράγει προϊόντα όπως ειδικά ραντάρ, μη επανδρωμένα οχήματα, όπλα, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου κ.α. Με τους περισσότερους από 10 χιλιάδες υπαλλήλους, η ASELSAN υποστηρίζει με ηλεκτρονικά συστήματα, λογισμικό, ραντάρ κ.α. πολλές εγχώριες παραγωγές και μεγάλα μεγάλα έργα όπως τα : SΙHA, ΙHA, Atak, Hurjet, MMU, TCG Anadolu ship, Kızılelma κ.α. To σύστημα αεράμυνας SIPER, υλοποιείται από την ASELSAN σε συνεργασία τις επίσης τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες ROKETSAN και SAGE. Ειδήσεις σήμερα: Ισοπεδώθηκε το παντοπωλείο στην Νέα Ερυθραία μετά την ισχυρή έκρηξη – Δείτε βίντεο Πορτοσάλτε μετά τα σχόλια Καινούργιου: Υπάρχει πολλή παραποίηση, ορισμένοι έχουν αδυναμία να καταλάβουν Τι είναι τελικά αυτή η ταινία «Τα πάντα όλα» που σάρωσε τα Όσκαρ Παναγιώτης Σαββίδης 14.03.2023, 08:57 BEST OF NETWORK 13.03.2023, 17:30 14.03.2023, 07:27 13.03.2023, 10:06 13.03.2023, 20:39 13.03.2023, 20:40 13.03.2023, 18:09

