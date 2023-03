Τσίπρας για Τέμπη: Αναλαμβάνω την ευθύνη, αυτήν όμως που μου αναλογεί Εμείς κυβερνήσαμε τέσσερα χρόνια, από τα πιο δύσκολα με τα μνημόνια. Αυτό το κράτος το αναξιοκρατικό, το πελατειακό, το ρουσφετολογικό, το αναποτελεσματικό δεν το φτιάξαμε εμείς ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Την πρόθεση του να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχωρεί αυτήν την ώρα στο δελτίο ειδήσεων του Mega. Ξεκινώντας τη συνέντευξη από την τραγωδία στα Τέμπη και ερωτηθείς για τις ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, ο Αλ. Τσίπρας είπε: “Δεν έχω τσακωθεί με την ευθύνη. Την ανέλαβα και την αναλαμβάνω την ευθύνη, αυτήν όμως που μου αναλογεί”. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε “ευθύνη” σε “κρίσιμες στιγμές” για “υποθέσεις μάλιστα που δεν αφορούσαν τα δικά τους πεπραγμένα”. “Το 2015 ανέλαβα την ευθύνη να μην οδηγηθεί η χώρα στη χρεοκοπία και βρέθηκα στο στόχαστρο της κριτικής ότι έκανα κωλοτούμπα. Αργότερα ανέλαβα την ευθύνη για να κάνω αυτό που θεωρούσα πατριωτικό συμφέρον για τη χώρα και βρέθηκα στο στόχαστρο της κριτικής για τη συμφωνία των Πρεσπών . Ανέλαβα την ευθύνη και σε τραγωδίες που και ‘γώ έζησα με απώλειες ανθρώπινης ζωής που δεν είχαν όμως ανθρωπογενή αίτια, φυσικές καταστροφές αλλά βρέθηκα σε ευθύνη και την ανέλαβα”, είπε, αντιπαραβάλλοντας ότι στα Τέμπη είχαμε “ένα τραγικό γεγονός που δεν έπρεπε να συμβεί”. Δείτε τη συνέντευξη: “Είναι αδιανόητο, Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.Επί 12 λεπτά δύο τρένα κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση, στην ίδια γραμμή ενώ υπάρχει διπλή γραμμή”, πρόσθεσε, σχολιάζοντας πως η “διαπίστωση” του μέσου πολίτη είναι ότι το “κράτος το οποίο έχει στηθεί με τον τρόπο που στήθηκε δεν προσφέρει τη στοιχειώδη ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη”. “Εμείς κυβερνήσαμε τέσσερα χρόνια, από τα πιο δύσκολα με τα μνημόνια. Αυτό το κράτος το αναξιοκρατικό, το πελατειακό, το ρουσφετολογικό, το αναποτελεσματικό δεν το φτιάξαμε εμείς. Έχουμε όμως την ευθύνη να το διορθώσουμε”, τόνισε. Για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ από την κυβέρνησή του, είπε ότι «ήταν αναγκαστική», λέγοντας ότι δεν υπήρχε τότε άλλη επιλογή. Για τον μοιραίο σταθμάρχη Λάρισας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «ήταν άπειρος» και χαρακτήρισε «παράνομη» τη μετάταξή του. «Η Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει απερίσπαστη και με ταχύτητα το έργο της για την τραγωδία στα Τέμπη», είπε εν συνεχεία ο κ. Τσίπρας. «Για όποιον χρειαστεί, αν χρειαστεί, θα κάνουμε εξεταστική», πρόσθεσε. Ειδήσεις σήμερα:Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό μαχητικό συγκρούστηκε με αμερικανικό droneΔημοσκόπηση MRB: Στις 3,2 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Οριακά κέρδη 0,2 μονάδων για τον ΣΥΡΙΖΑΣτις 22/03 η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων – Από 1η Απριλίου το «Αθήνα – Θεσσαλονίκη» BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 20:06 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 18:24 14.03.2023, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )