Απάντηση Μηταράκη σε δημοσιογράφο που αμφισβητεί το πτυχίο του: Κρίμα και τον σεβόμουν… Η ανάρτηση του ανταποκριτή Λάμπη Τσιριγωτάκη που πυροδότησε την απάντηση του υπουργού – «Το 2019 ζητά παρέμβασή μου για χρέη προς ΕΦΚΑ, που προφανώς δεν έκανα» Με μια ανάρτησή του στα social media ο Νότης Μηταράκης απαντά, δίχως να τον κατονομάζει, στον δημοσιογράφο Λάμπη Τσιριγωτάκη ο οποίος προηγουμένως είχε αμφισβητήσει πως έχει το πτυχίο που ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει στο βιογραφικό του. Συγκεκριμένα, ο Νότης Μηταράκης γράφει: «Γνωστός δημοσιογράφος το 2019 ζητά παρέμβασή μου για χρέη προς ΕΦΚΑ, που προφανώς δεν έκανα. Γραπτώς διαμαρτύρεται. Προχθές με καλεί σε εκδήλωση βιβλίου του, που δεν πήγα. Με SMS με λέει ανάγωγο. Για να “εκδικηθεί” λέει ότι δήθεν δεν έχω πτυχίο από Οξφόρδη… Κρίμα και τον σεβόμουν». Δείτε την ανάρτηση του Νότη Μηταράκη: Γνωστός δημοσιογράφος το 2019 ζητά παρέμβαση μου για χρέη προςΕΦΚΑ, που προφανώς δεν έκανα. Γραπτώς διαμαρτύρεται. Προχθές με καλεί σε εκδήλωση βιβλίου του, που δεν πήγα. Με σμσ με λέει ανάγωγο. Για να “εκδικηθει” λέει ότι δήθεν δεν έχω πτυχίο από Οξφόρδη..Κρίμα και τον σεβόμουν— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) March 14, 2023 Νωρίτερα ο δημοσιογράφος Λάμπης Τσιριγωτάκης με ανάρτησή του στο Facebook αμφισβητούσε το κατά πόσο ο κ. Μηταράκης έχει το πτυχίο που ο ίδιος έχει δηλώσει στο βιογραφικό του. Όπως γράφει πως ο ίδιος διαβάζοντας το βιογραφικό βλέπει ότι δηλώνει πως έχει πτυχίο στις βιομηχανικές επιστήμες από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. «Από ποιο κολλέγιο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης πήρε το πτυχίο του, γιατί οι δικές μου πληροφορίες δεν συμφωνούν με το συγκεκριμένο περιεχόμενο στο βιογραφικό του κ. Μηταράκη» Η ανάρτησή του: Ειδήσεις σήμερα: Πώς η Λατινοπούλου κατάφερε να διαγραφεί και από το κόμμα Μπογδάνου Δημοσκόπηση MRB: Στις 3,2 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Οριακά κέρδη 0,2 μονάδων για τον ΣΥΡΙΖΑ Ακαδημία Πλάτωνος: Έτσι θα είναι το νέο μουσείο της Αθήνας BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 20:06 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 22:38 14.03.2023, 16:30

