Βουλή: Καραμανλής, Σπίρτζης, Γεραπετρίτης και Χρυσοχοΐδης για τη “σύμβαση 717” του ΟΣΕ Τη Δευτέρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης – Ο παραιτηθείς υπουργός Μεταφορών τηλεφώνησε στον Τασούλα και δήλωσε ότι είναι στη διάθεση της Βουλής Την Δευτέρα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να τοποθετηθούν μεταξύ άλλων οι πρώην υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, Χρήστος Σπίρζης και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καθώς και ο σημερινός υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και συγκεκριμένα για την πορεία και την εξέλιξη της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση – σηματοδότηση. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 11 το πρωί μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Οι βουλευτές με επιστολή τους ζήτησαν να κληθούν για ακρόαση οι πρώην υπουργοί Μιχάλης Χρυσοχοϊδης (2013 – 15), Χρήστος Σπίρτζης (2015-19), Κώστας Αχ. Καραμανλής (2019 – 2023) και ο νυν υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος έχει αναλάβει και αρμοδιότητες του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση προγραμματίστηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο κ. Καραμανλής με τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα. Ο πρώην υπουργός ανέφερε στον κ. Τασούλα πως είναι στην διάθεση του κοινοβουλίου προκειμένου να παράσχει ενημέρωση και να συνδράμει στην έρευνα για τα αίτια τις τραγωδίας και τις χρόνιες παθογένειες. Η επιστολή που έστειλε η ΚΟ της ΝΔ για την σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Να σημειωθεί ότι νωρίς σήμερα το πρωί και πριν την κοινοποίηση του αιτήματος των «γαλάζιων» βουλευτών στον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο κ. Καραμανλής είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα. Ο πρώην υπουργός ανέφερε στον κ. Τασούλα πως είναι στην διάθεση του κοινοβουλίου προκειμένου να παράσχει ενημέρωση και να συνδράμει στην έρευνα για τα αίτια τις τραγωδίας και τις χρόνιες παθογένειες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι προκρίθηκε χωριστή συνεδρίαση και όχι η τοποθέτηση του κ. Καραμανλή στην συνεδρίαση της Τετάρτης 15 Μαρτίου της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου όπου θα τοποθετηθεί ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης για το δυστύχημα και τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για την αναμόρφωση του πλαισίου ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το thetimes|-.gr είχε ενημερώσει από νωρίς για τη διάθεση του βουλευτή Σερρών της ΝΔ να δώσει απαντήσεις. Ο κ. Καραμανλής ήταν ανοιχτός να υποστεί «τη βάσανο» των ερωτήσεων στη σκιά της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη. Ξεκάθαρη ήταν και η απόφασή του ώστε η πρώτη του παρέμβαση να είναι σε θεσμικό πλαίσιο και όχι μέσω μιας εμφάνισης σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Ως προς το αν ο πρώην υπουργός θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις Σέρρες, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι στις προθέσεις του να κριθεί από τους πολίτες, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες από ανθρώπους που συνομιλούν μαζί του, αλλά και από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην υπουργός Μεταφορών φέρεται να είναι της άποψης ότι πρέπει να κριθεί πολιτικά από τους πολίτες, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να «διαγράψει» το έργο του στο υπουργείο Υποδομών, εξ ου και ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν φέρεται να έχει αλλάξει άποψη για το ζήτημα. Ο δρόμος ως τις κάλπες που φαίνεται πως θα στηθούν στις 21 Μαϊου, πάντως, είναι ακόμα μακρύς. Ειδήσεις σήμερα: Ισοπεδώθηκε το παντοπωλείο στην Νέα Ερυθραία μετά την ισχυρή έκρηξη – Δείτε βίντεο Πορτοσάλτε μετά τα σχόλια Καινούργιου: Υπάρχει πολλή παραποίηση, ορισμένοι έχουν αδυναμία να καταλάβουν Τι είναι τελικά αυτή η ταινία «Τα πάντα όλα» που σάρωσε τα Όσκαρ BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 20:06 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 22:38 14.03.2023, 16:30

