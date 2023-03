Γιάννης Λαγός: Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αποφάσισε για δεύτερη φορά την άρση ασυλίας του Το σκεπτικό της απόφασης H ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε για δεύτερη φορά υπέρ της άρσης της ασυλίας του ευρωβουλευτή Ιωάννη Λαγού. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, – έχοντας υπόψη το αίτημα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2021, με το οποίο διαβιβάστηκε το υποβληθέν από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αίτημα άρσης της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού, σε σχέση με ποινικές διαδικασίες και το οποίο ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Φεβρουαρίου 2022, – έχοντας ακούσει τον Ιωάννη Λαγό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του, – έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, – έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 19 Δεκεμβρίου 2019[1], – έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, – έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του, – έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0053/2023), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλεγέντος για την Ελλάδα, προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη λόγω ενός μηνύματος που ανάρτησε ο Ιωάννη Λαγός στην πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης Twitter· Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Δεκεμβρίου 2020, ο Ιωάννης Λαγός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter, μαζί με φωτογραφία εβραϊκού μνημείου στη Λάρισα, μήνυμα το οποίο φέρεται ότι περιείχε ρατσιστικά σχόλια και έμμεση ενθάρρυνση σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις, μίσος και βία· Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2020, το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι κατέθεσε μήνυση κατά του Ιωάννη Λαγού λόγω της ανάρτησής του στο Twitter· Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιωάννης Λαγός, με την ανάρτησή του στο Twitter, φέρεται ότι είναι ένοχος τέλεσης του αδικήματος της δημόσιας υποκίνησης σε βία και μίσος κατά προσώπων που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και ενέχει απειλή για τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, κάτι που συνιστά αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Νόμου. 927/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4285/2014· Ε. λαμβάνοντας υπόψη, αφενός ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί δικαστήριο και, αφετέρου, ότι ο βουλευτής δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος» ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του βουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του, καθώς και ότι η κοινοβουλευτική ασυλία αποσκοπεί στην προστασία του Κοινοβουλίου και των βουλευτών του από δικαστικές διαδικασίες που αφορούν δραστηριότητες που ασκούνται κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων και οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα καθήκοντα αυτά· Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίμαχο μήνυμα και η επίμαχη εικόνα δεν δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό του Ιωάννη Λαγού στο Twitter που συνδέεται με το επίσημο προφίλ του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εικαζόμενα αδικήματα δεν αφορούν γνώμη ή ψήφο δοθείσα από τον Ιωάννη Λαγό κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους· Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει μεταξύ άλλων ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος· ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη ενδείξεων περί fumus persecutionis, δηλαδή πραγματικών στοιχείων που να υποδεικνύουν ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και, ως εκ τούτου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 1. αποφασίζει να άρει την ασυλία του Ιωάννη Λαγού, 2. αναθέτει στην πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Ιωάννη Λαγό. -- Ειδήσεις σήμερα: Στις 22/03 η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων – Από 1η Απριλίου το «Αθήνα – Θεσσαλονίκη» Τιμ Μαγιόπουλος: Τα «κατορθώματα» του νέου CEO της SVB μετά την κατάρρευση Meta: Νέες μαζικές απολύσεις – «Μαχαίρι» σε 10.000 θέσεις εργασίας από τον Ζούκερμπεργκ BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 