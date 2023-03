Ελληνοτουρκικά – Ακάρ: Θέλουμε τον δίκαιο διαμοιρασμό του πλούτου του Αιγαίου Αν μας καλέσουν οι Έλληνες, θα πάμε για να συνεχίσουμε τον διάλογο, τόνισε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας – Θέλουμε επίλυση προβλημάτων με ειρηνικά μέσα, επανέλαβε Στις σχέσεις που διαμορφώνονται με την Ελλάδα, μετά τον καταστροφικό σεισμό που «χτύπησε] την Τουρκία στις αρχές Φεβρουαρίου, αναφέρθηκε εκ νέου ο Χουλουσί Ακάρ, σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους, από βάση Logistics των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Χατάι. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναγνώρισε πως υπάρχουν προβλήματα με την Ελλάδα, για τα οποία γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα και πρόσθεσε πως η Άγκυρα ζητά «δίκαιο διαμοιρασμό του πλούτου στο Αιγαίο». «Ξέρετε πως έχουμε προβλήματα με την Ελλάδα. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα με ειρηνικά μέσα και μεθόδους, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας. Λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε από αυτή την άποψη. Αυτό συνάδει με τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα της συμμαχίας, με συζήτηση και διαπραγμάτευση. Ας λύσουμε τα προβλήματά μας το συντομότερο δυνατό και ας βελτιώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ώστε οι πολίτες μας να μπορούν να ζουν με άνεση, ειρήνη και ασφάλεια. Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι είμαστε υπέρ της δίκαιης κατανομής του πλούτου στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στο Αιγαίο» είπε αρχικά ο Ακάρ. Υπογραμμίζοντας ότι ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος επικοινώνησε μαζί του πριν από λίγο καιρό, ο Ακάρ είπε: «Είχαμε έναν τόσο εποικοδομητικό και θετικό διάλογο. Τους εκφράσαμε τα αμοιβαία συναισθήματα και τις σκέψεις μας. Επιβεβαιώσαμε την πρόσκλησή μας λέγοντας για άλλη μια φορά ότι είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο. Τους είπαμε ότι θα πάμε εκεί, αν μας καλέσουν». Αναφερόμενος, τέλος, στο μεγάλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα και στο γεγονός πως πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό, ο Ακάρ είπε ότι μόλις το έμαθε, μετέφερε τα συλλυπητήριά του στον Έλληνα ομόλογό του και τον ρώτησε αν χρειάζονται βοήθεια. «Είχαμε την ευκαιρία να τους εκφράσουμε για άλλη μια φορά ότι είμαστε υπέρ της συνάντησης, της συζήτησης και του διαλόγου, όπως λέμε πάντα» είπε. Ειδήσεις σήμερα: Δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στον 17χρονο για την επίθεση στον Βαρουφάκη Νέα ηχητικά ντοκουμέντα για τη διάλυση στον ΟΣΕ: Έμαθαν την «τράκα» από την Πυροσβεστική, μιλούσαν για αχταρμά, σουβλάκια και… σεξ Αλλάζει ο καιρός αύριο και στην Αττική – Άνεμοι έως και οκτώ μποφόρ, υποχωρεί ο υδράργυρος BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 20:06 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 22:38 14.03.2023, 16:30

