Θεοδωρικάκος: Ο Βαρουφάκης μετατρέπει την τρισάθλια επίθεση σε βάρος του σε πολιτικό σόου για να μπει στη Βουλή

Δριμεία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ο Γιάνης Βαρουφάκης την επίθεση σε βάρος του στα Εξάρχεια, άσκησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή ανευθυνότητα» για απόπειρα να μετατρέψει την υπόθεση σε «πολιτικό σόου για να μεπι στη Βουλή». Μιλώντας στο Action24 o Τάκης Θεοδωρικάκος αφού καταδίκασε την επίθεση σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη το βράδυ της Παρασκευής, είπε στη συνέχεια με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που ακολούθησε: «Λυπάμαι που θα πω ότι ο κ. Βαρουφακης συνεχίζει να συμπεριφέρεται με πρωτοφανή ανευθυνότητα που δεν επιτρέπεται όχι σε πολιτικό αρχηγό, δεν επιτρέπεται σε ένα απλό πολίτη. Θα μου πείτε ο κ. Βαρουφάκης, ως υπουργός Οικονομικών έκανε τα πάντα να χάσει η Ελλάδα πάνω από 100 δισ. ευρώ και δεν φαίνεται όχι συγγνώμη να ζήτησε αλλά παριστάνει ότι δεν το έχει καταλάβει μετά από τόσα χρόνια». «Βγήκε εκείνο το βράδυ, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιοι τον έχουν χτυπήσει διότι αυτό φαίνεται από τα ίδια τα βίντεο που υπάρχουν και είπε το επόμενο πρωινό ότι τον χτύπησαν κάποιοι άνθρωποι της νύχτας. Στη συνέχεια κατηγόρησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι προκαταλαμβάνει την αστυνομία και την δικαιοσύνη. Μα ο ίδιος λέει ψέματα γύρω από το ποιος τον χτύπησε, εκείνος πάει να προκαταβάλει τα πράγματα» συνέχισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη την κριτική του στον Γιάνη Βαρουφάκη. Στη συνέχεια ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «ο κ. Βαρουφάκης έχει αστυνομική συνοδεία την οποία ο ίδιος επέλεξε να μην έχει μαζί του. Αντιλαμβάνεστε ότι αν είχε μαζί του τους αστυνομικούς που το κράτος έχει στείλει για να τον φυλάνε δεν θα είχε συμβεί το παραμικρό». Με αφορμή, δε, τα όσα ειπώθηκαν για τα Εξάρχεια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνέχισε λέγοντας ότι «επειδή αφέθηκε ένα υπονοούμενο για την περιοχή, αυτά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Τα Εξάρχεια δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια». Αποκάλυψε, δε, ότι «ο κ. Βαρουφάκης δεν ήθελε τις πρώτες αρκετές ώρες να συνδράμει στις έρευνες της αστυνομίας, δεν επέτρεπε στους συνεργάτες του να καταθέσουν και να έχει εικόνες η αστυνομία και παραπληροφορούσε τον κόσμο» και κατέληξε: «Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η ΕΛΑΣ έχει ήδη συλλάβει έναν, έχει ταυτοποιήσει αρκετούς από τους δράστες της επίθεσης και να μην έχετε αμφιβολία θα τους συλλάβει τις επόμενες ημέρες. Τότε όλοι θα γνωρίζουν ότι αυτά περι μπράβων είναι τα γνωστά “παραμύθια” που σερβίρει ο κ. Βαρουφάκης με πολύ μεγάλη άνεση». Ειδήσεις σήμερα: Ισοπεδώθηκε το παντοπωλείο στην Νέα Ερυθραία μετά την ισχυρή έκρηξη – Δείτε βίντεο Πορτοσάλτε μετά τα σχόλια Καινούργιου: Υπάρχει πολλή παραποίηση, ορισμένοι έχουν αδυναμία να καταλάβουν Τι είναι τελικά αυτή η ταινία «Τα πάντα όλα» που σάρωσε τα Όσκαρ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )