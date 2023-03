Κατρούγκαλος: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών Χατζηδάκης, συνδικαλιστές και διοικήσεις του ΟΣΕ Δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης, διάχυσης και συσκότισης των ευθυνών, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Καταλογίζει στην κυβέρνηση «προπαγανδιστική τακτική» Ως «προπαγανδιστική τακτική» που στοχεύει την μετακίνηση της συζήτησης από τις «πραγματικές αιτίες» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου όλοι οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών από το 2014 έως και σήμερα να τοποθετηθούν για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και για τις ολιγωρίες στην εγκατάσταση συστήματος τηλεδιοίκησης στους σιδηροδρόμους. Ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Γιώργος Κατρούγκαλος αναφέρει πως «Η Βουλή πράγματι πρέπει να διερευνήσει την πολύπαθη σύμβαση (σ.σ. 717 για την τηλεδιοίκηση που θα έπρεπε να έχει εγκατασταθεί από το 2016)» υποστηρίζει ωστόσο πως απαιτείται επέκταση της έρευνας για «τις πραγματικές ευθύνες της κατάρρευσης της λειτουργίας του ΟΣΕ». Παράλληλα, ο κ. Κατρούγκαλος ζητά και την διεύρυνση των υπό ακρόαση προσώπων ώστε να συμπεριλάβει και τους δύο νυν υφυπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, συνδικαλιστές και τις δύο τελευταίες διοικήσεις του ΟΣΕ. Να σημειωθεί ότι η διευρυμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιλαμβάνει την διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κατρούγκαλου έχει ως εξής: Η Νέα Δημοκρατία, μετά την προφανή κατακραυγή για την προσπάθεια συγκάλυψης, άλλαξε εκούσα-άκουσα και για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες τη στάση της για την διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας στα Τέμπη. Χθες, στην Διάσκεψη των Προέδρων, είχε υπαναχωρήσει από την ομόφωνη θέση όλων των κομμάτων να καλέσει η Επιτροπή Θεσμών όλους τους εμπλεκόμενους στην τραγωδία, παραπέμποντας στις καλένδες τη σύγκληση της λόγω, τάχα, αδυναμίας συμφωνίας ως προς το ποιος θα κληθεί. Σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία, όχι με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής, αλλά κάνοντας χρήση της διάταξης του Κανονισμού που επιτρέπει στους βουλευτές να τη συγκαλούν, με αίτημα των δύο πέμπτων, ζητά να κληθούν σε ακρόαση οι υπουργοί που είχαν εμπλοκή με τη σύμβαση 717/2004 για την τηλεδιοίκηση. Η Βουλή πράγματι πρέπει να διερευνήσει την πολύπαθη σύμβαση. Αλλά όχι μόνο αυτήν. Η κυβέρνηση με την κίνηση αυτή συνεχίζει την προπαγανδιστική τακτική να μετακινηθεί η συζήτηση απο τις πραγματικές ευθύνες της κατάρρευσης της λειτουργίας του ΟΣΕ . Όλα τα αίτια και οι υπαίτιοι της τραγωδίας πρέπει να έρθουν στο φως, τίποτα να μην μείνει στο σκοτάδι. Η διάλυση των διαδικασιών, των δομών και η αποψίλωση του προσωπικού του Οργανισμού, η κατάργηση κάθε δικλείδας ασφαλείας που μέχρι το 2019 απέτρεπαν μετωπική σύγκρουση τρένων. Γι’ αυτό πρέπει, όπως ήδη έχουμε ζητήσει, να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, δηλαδή και οι υφυπουργοί, που είχαν στις αρμοδιότητες τους τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, όπως και ο Γενικός Γραμματέας. Πρέπει να κληθεί ο κ. Χατζηδάκης, ο πρώτος που υπέγραψε σύμβαση για την τηλεδιοίκηση, την 10005/2007. Πρέπει να κληθεί η προηγούμενη και νέα διοίκηση των εταιριών ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train και, φυσικά, οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των οποίων οι έγκυρες προειδοποιήσεις είχαν τόσο ανεύθυνα αγνοηθεί. Το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε: ούτε η ελληνική κοινωνία ούτε εμείς θα ανεχθούμε οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης, διάχυσης και συσκότισης των ευθυνών. Ειδήσεις σήμερα: Ο Τιμ Μαγιόπουλος νέος CEO της SVB μετά την κατάρρευση – «Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε» Κατάθεση παιδιάτρου στη δίκη Πισπιρίγκου – «Το παιδί δεν έπρεπε να πάθει ανακοπή, έπαθα σοκ, δεν πεθαίνει έτσι ένας άνθρωπος» Βαρουφάκης: Μου επέβαλε η Δανάη να κυκλοφορώ πλέον με τους αστυνομικούς μου μετά την επίθεση BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 20:06 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 22:38 14.03.2023, 16:30

