Κωνσταντίνος Μπογδάνος – Αφροδίτη Λατινοπούλου: Το παρασκήνιο και οι βαριές κουβέντες για το «διαζύγιο» Για «λασπολογία θιγμένης μεγαλομανίας» κάνει λόγο ο Μπογδάνος – Για «σκορπιό που δαγκώνει» η Λατινοπούλου – Ο ρόλος του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου Πολιτικοί γάμοι, τρίτα πρόσωπα και πολύκροτα διαζύγια. Το σενάριο δεν παραπέμπει μόνο σε απογευματινή σαπουνόπερα του Σαββατοκύριακου αλλά προσομοιάζει με δεκάδες πραγματικές ιστορίες που συνοδεύουν τα αρκετά τελευταία χρόνια τις γκαρσονιέρες της «δεξιάς πολυκατοικίας». Ιστορίες που ξεκινούν με όνειρα και αγαθές προθέσεις αλλά συνήθως κλατάρουν και σκορπούν σαν εφήμερη ασημόσκονη λόγω βυζαντινισμών, μικροσκοπιμοτήτων και μωροφιλοδοξιών. Το δύσκολο στοίχημα λοιπόν για τον επιχειρηματία και επί σειρά ετών ιδιοκτήτη της εταιρείας «Μηχανική» Πρόδρομο Εμφιετζόγλου και για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο είναι να αποφύγουν την «λούπα» που επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Να αποδείξουν δηλαδή πως η εκλογική συνεργασία των κομμάτων τους – «Πατριωτική Ενωση» και «Πατρίδα» – θα αποτελέσει την εξαίρεση στον κανόνα και συνάμα θα λειτουργήσει ως ο κορμός γύρω από τον οποίο θα συσπειρωθούν ανέστιες προσωπικότητες του δεξιού προαύλιου, παροπλισμένοι «γαλάζιοι» πρώην βουλευτές και υπουργοί, κόμματα και κινήματα του λεγόμενου πατριωτικού χώρου. Εγχείρημα δύσκολο. Όχι μόνο λόγω του βεβαρυμμένου παρελθόντος ανάλογων προσπαθειών, αλλά γιατί η ανακοίνωση της συνεργασίας των Εμφιετζόγλου – Μπογδάνου προκάλεσε άμεσα ισχυρούς κλυδωνισμούς στο κόμμα του δεύτερου που ακούν στο όνομα Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η αντιπρόεδρος του ΠΑΤΡΙΔΑ είδε την παρουσία του κόμματος Εμφιετζόγλου ως «τρίτο πρόσωπο» που τινάζει στον αέρα τα σχέδιά της και κάνει θρύψαλα την εννεάμηνη συνεργασία της με το κόμμα Μπογδάνου κάνοντας λόγο για «σκορπιό». Αντίστροφη μέτρηση Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ο Εμφιετζόγλου και Μπογδάνος έκαναν μια συνάντηση, όπου «κλείδωσε» η πολιτική τους συνεργασία. Η συλλογιστική ήταν απλή: με δεδομένο το εκλογικό «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη και την κοινή τους εκτίμηση ότι η ΝΔ στοχεύει στο πολιτικό κέντρο, ήθελαν να δημιουργηθεί ένας φορέας της πατριωτικής Δεξιάς που να εκφράσει ανέστιους ψηφοφόρους. Το πρόβλημα των δύο ανδρών ήταν κοινό: το κόμμα του κ. Εμφιετζόγλου, η Πατριωτική Ένωση, εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις πέριξ της μονάδας, διατηρώντας όμως δυνάμεις από τη Θεσσαλία και πάνω. Ο δε Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος και έχει ένα γκελ σε ένα αστικό κοινό, είχε δυνάμεις στην Αττική, με το κόμμα του να κινείται επίσης πέριξ της μονάδας, αλλά πάνω από τη Θεσσαλία άρχιζαν τα προβλήματα. Ήλπιζαν, συνεπώς, ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά το Πάσχα, ώστε να έχουν αρκετό χρόνο, προκειμένου να προετοιμαστούν για την εκλογική τους συνεργασία. Η ανακοίνωση ήρθε χθες, Τρίτη, από τον κ. Μπογδάνο, ο οποίος θα αναλάβει αντιπρόεδρος του συνεργατικού σχήματος, ενώ θα είναι και από τους βασικούς τους εκπροσώπους προς τα ΜΜΕ, με δεδομένο ότι ο κ. Εμφιετζόγλου κάνει λιγότερες εμφανίσεις, ενώ έχει ως βασικό όχημα την παλιά εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα». Με όραμα τον μεγάλο Συνασπισμό «Η συμπόρευση των δύο κομμάτων μας αποτελεί μόνο την αρχή ενός μεγάλου συνασπισμού υπό τη γενική ονομασία «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ». Ο συνασπισμός ήδη έχει τη στήριξη και την επιδοκιμασία και των κομμάτων Ελληνική Ανατροπή, Πατριωτικός Σύνδεσμος, ΕΛΚΙΣ, Ενωμένη Ελλάδα-Νέα Ευρώπη, Εθνικό Πατριωτικό Κόμμα Ελλάδος, την στήριξη της Επιτροπής Ελληνισμού, του Ελληνικού Τμήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ, του Ελληνο-Ρωσσο-Αρμενικού Συλλόγου Φιλίας, ενώ συνοδεύεται από γενικό, ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε κόμμα, φορέα και προσωπικότητα του πατριωτικού χώρου, ώστε να συμπηχθεί επιτέλους ο πατριωτικός συνασπισμός που έχουν ανάγκη η Ελλάδα και οι Έλληνες», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος «ΠΑΤΡΙΔΑ». Συζητήσεις με πρώην «γαλάζιους» υπουργούς και στο βάθος προσκλητήριο σε Κρανιδιώτη – Τζήμερο Ο κ. Μπογδάνος δεν είναι το μόνο πρόσωπο που ακούγεται για το νεοπαγές σχήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν συζητήσεις για συνεργασία με τους πρώην υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ Πάνο Παναγιωτόπουλο και Θανάση Γιαννόπουλο , τον επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο, τον πρώην βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κώστα Κατσίκη και άλλες προσωπικότητες του ευρύτερου δεξιού χώρου. Σε αυτούς συγκαταλέγεται ο Ηλίας Μαρκόπουλος του κόμματος Νέα Ελλάδα, ο Πάρις Κουρτζίδης που έχει αναλάβει το κόμμα του Γιώργου Τράγκα, ενώ θα βολιδοσκοπηθεί, κατά πληροφορίες, και ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Τζαβάρας που είναι σε τροχιά αποχώρησης από το κυβερνών κόμμα. Στο πλαίσιο της ευρύτερης ενοποίησης του χώρου, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και ένα προσκλητήριο συμπόρευσης με το κόμμα του Θάνου Τζήμερου και του Φαήλου Κρανιδιώτη. Βαριές κουβέντες Όλα τα παραπάνω αποτελούν την αισιόδοξη εκδοχή των πραγμάτων. Αυτή που τουλάχιστον αποτυπώνεται στα σχέδια επί χάρτου αλλά που πολλές φορές διαψεύδεται στην πράξη. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει διάψευση, ακόμα. Σίγουρα όμως το αντάρτικο της Αφροδίτης Λατινοπούλου, αντιπροέδρου της «Πατρίδα» αποτελεί ένα ισχυρό προειδοποιητικό πλήγμα. Συγκεκριμένα, την περασμένη Τρίτη τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Μπογδάνου κλήθηκαν να αποφασίσουν εάν θα αποδεχθούν ή θα απορρίψουν την πρόταση για κοινή κάθοδο στις επερχόμενες εθνικές εκλογές που τους απηύθυνε η «Πατριωτική Ενωση» του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση ήταν συντριπτικά υπερ της συνεργασίας καθώς από τα 10 μέλη καταψήφισε μόνο η κυρία Λατινοπούλου. Και κάπου εδώ ανάβουν τα αίματα: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου διέψευσε τις ανακοινώσεις του κόμματός της και την συνεδρίαση των οργάνων του ενώ χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα μίλησε για ξεπούλημα του «Πατρίδα». «Ήταν ένα κακοστημένο σόου 20 φίλων σου, δεν υπάρχουν υπογραφές», σημείωσε σε ανάρτηση που «καρφίτσωσε» στο προσωπικό λογαριασμό facebook του κ. Μπογδάνου τον οποίο κατηγόρησε για εξαγορά και χρηματισμό προκαλώντας άμεσα την διαγραφή της. Την απάντησή της με όλες αυτές τις καταγγελίες, η Αφροδίτη Λατινοπούλου την ανέβασε στη σελίδα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, όπου έμεινε για κάποια ώρα πριν ο κ. Μπογδάνος την κατεβάσει. Έτσι η κυρία Λατινοπούλου επανήλθε σχολιάζοντας πως «ο κ. Μπογδάνος έσβησε το σχόλιο διότι τον ενοχλεί η αλήθεια, ίσως και γιατί τα like του σχολίου μου θα ξεπερνούσαν τα like της ανακοίνωσής του». «Το Πολιτικό Συμβούλιο της ΠΑΤΡΙ.Δ.Α. συγκλήθηκε παρουσία ΟΛΩΝ των αξιωματούχων του κόμματος και αποφάσισε συνεργασία με την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. Όποιος δεν σέβεται δημοκρατικές αποφάσεις, υπηρετώντας την πολυδιάσπαση του πατριωτικού χώρου και τον σχεδιασμό του Μαξίμου, διαγράφεται», απάντησε ο κ. Μπογδάνος ενώ συνομιλώντας με το thetimes|-.gr σημείωσε «Προσωπικές ατζέντες, ναρκισσισμοί και υστεροβουλίες δεν χωρούν στην υπηρέτηση του κοινού μας στόχου. Στόχος μας είναι η Βουλή και μόνο αυτή και όχι η ανάδειξη του κάθε προσώπου ή των προσωπικών ηγετικών επιδιώξεων» . Σε ανάρτησή του, δε, στo Facebook ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος κάνει λόγο για «λασπολογία κάθε θιγμένης μεγαλομανίας» υποστηρίζοντας ότι στην Αφροδίτη Λατινοπούλου «προτάθηκε η αντιπροεδρία ολόκληρου του νέου συνασπισμού και η Α περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αρνήθηκε και δήλωσε πως προτιμά να μείνουμε εκτός βουλής» «Τα ξεκατινιάσματα χαρακτηρίζουν δυστυχώς όσους αδυνατούν να δεχθούν και επιλέγουν να μην σέβονται τις αποφάσεις της (συντριπτικής) πλειοψηφίας. Τίποτε άλλο. Προχωράμε για να φτιάξουμε τον μεγάλο πατριωτικό συνασπισμό που έχει ανάγκη η χώρα. Πρέπει τώρα, ό,τι και να μας χωρίζει ή να μας έχει φέρει σε αντιπαράθεση, να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους συμπόρευσης και συμπαράταξης. Τα πολλά μικρά κόμματα εκτός Βουλής ευνοούν ΜΟΝΟ τον σχεδιασμό της κυβέρνησης» συνεχίζει στην ανάρτήσή του ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ο οποίος απαντώντας στις αιχμές της πρώην πολιτικής συνοδοιπόρου του γράφει ότι «σε ό,τι με αφορά προσωπικά, από πρόεδρος, γίνομαι αντιπρόεδρος, διότι έχω αποδείξει επανειλημμένα, ότι ξέρω να βάζω τον εγωισμό μου κάτω από τον κοινό στόχο. Αυτό έκανα ξανά σήμερα, αυτό θα κάνω πάντα και στο μέλλον». Στελέχη του κόμματος ΠΑΤΡΙΔΑ υποστηρίζουν ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου πιστεύει πως είναι η Ελληνίδα Μελόνι και πως επιθυμούσε να υπηρετήσει το κόμμα την συγκεκριμένη της φιλοδοξία. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο κ. Μπογδάνος προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις και κλυδωνισμοί πρότεινε στην κυ ρία Λατινοπούλου να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024, ωστόσο η ίδια – όπως αναφέρουν – το αρνήθηκε. Ο στόχος Το ερώτημα είναι τι φιλοδοξούν να κάνουν οι κ.κ. Εμφιετζόγλου και Μπογδάνος;Σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό μετά τα Τέμπη, οι ίδιοι φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως υποδοχείς μιας αντισυστημικής ψήφου εκ δεξιών. Με δεδομένο ότι δύσκολα το κόμμα Κασιδιάρη θα κατέβει, ίσως κάποιοι ψηφοφόροι του δελεαστούν από τον νέο σχηματισμό, μη θέλοντας να πάνε στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Το αν θα μπουν στη Βουλή, πάντως, είναι ακόμα ένας μακρινός στόχος. Το συνεργατικό σχήμα δεν έχει μετρηθεί, ενώ οι όροι του παιχνιδιού έχουν αλλάξει. Η ρητορική του κόμματος θα είναι σκληρή το επόμενο διάστημα, με στόχο να «κόψουν» από όπου μπορούν, ενώ εκτιμούν ότι τους εξυπηρετεί η μετάθεση των εκλογικών εξελίξεων για τον Μάιο. Είναι, άλλωστε, κοινό μυστικό ότι, αν οι εκλογές γίνονταν τον Απρίλιο, το κόμμα δεν θα είχε καμία τύχη. Ειδήσεις σήμερα: Συνένοχοι του σταθμάρχη Λάρισας οι δύο συνάδελφοί του και ο επιθεωρητής; Survivor All Star: Η «Μπλε» πεντάδα του τάκου και οι «7» της κάλπης – Δείτε βίντεο Τριήμερη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και ενισχυμένους ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 15.03.2023, 04:48 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 22:38 14.03.2023, 16:30

