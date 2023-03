Μητσοτάκης: Προσωπικό μου στοίχημα η ανάταξη των σιδηροδρόμων – Το απόγευμα οι ανακοινώσεις για την επανεκκίνηση

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εκπροσώπους του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train με αντικείμενο την επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων. Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης με πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της σύμβασης σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, η ενδελεχής επιθεώρηση των υποδομών και η ενίσχυση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ με προσωπικό. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα, Τρίτη το απόγευμα, από τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο και για Θέματα Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά την έναρξη της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Καλημέρα σας, κατ’ αρχάς να σας ευχηθώ καλή δύναμη στη δύσκολη αποστολή την οποία αναλαμβάνετε ως καινούριοι Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι της ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Ήθελα να συναντηθούμε σήμερα, μαζί και με τους εκπροσώπους της Hellenic Train, για να δηλώσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η ανάταξη των σιδηροδρόμων μας δεν αποτελεί απλά ένα καθολικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά αποτελεί πια κι ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα και αυτό άλλωστε είναι και το περιεχόμενο της ανάληψης της πολιτικής ευθύνης από πλευράς μου. Είναι μία αναγνώριση διαχρονικών παθογενειών που οδήγησαν σε αυτό το ατύχημα, είναι όμως και η άρνηση της συνθηκολόγησης με τις αιτίες που το προκάλεσαν. Και με αυτές τις αιτίες έχουμε κηρύξει όλοι πόλεμο και τον πόλεμο αυτόν πρέπει να τον κερδίσουμε. Ο σκοπός μου είναι να σας ενθαρρύνω στη δύσκολη αποστολή την οποία έχετε μπροστά σας. Παραλαμβάνετε δύο πληγωμένους Οργανισμούς, ας μην κοροϊδευόμαστε, οι οποίοι πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Και όπως έχουμε πει και μαζί με τον Υπουργό και όπως αναμένω να ανακοινώσετε σήμερα, η πρώτη προτεραιότητα είναι ένα ασφαλές -το τονίζω το ασφαλές- σχέδιο άμεσης επαναλειτουργίας των σιδηροδρόμων μας, ενδεχομένως όπως μας υποδείξετε με ένα περιορισμένο συγκοινωνιακό φορτίο, αλλά με όσο το δυνατόν περισσότερες πρόσθετες δικλείδες προστασίας και ασφάλειας των επιβατών, αλλά και όσων εργάζονται στα τρένα μας. Και φυσικά, η δεύτερη καθοριστική προτεραιότητα που αφορά πρωτίστως την ΕΡΓΟΣΕ αλλά και τον ΟΣΕ με τον οποίο πρέπει να συνεργαστούμε, αλλά και την Hellenic Train, είναι η επιτάχυνση πια της ολοκληρωμένης εγκατάστασης του συστήματος τηλεδιοίκησης στον κεντρικό άξονα της χώρας. Πιστεύω ότι είναι και δικό σας χρέος να ανυψώσετε το ηθικό των εργαζομένων και πιστεύω ότι και αυτοί οφείλουν να γίνουν η όψη του νέου ανανεωμένου προσώπου των τρένων μας. Ακούσαμε διαλόγους που προκαλούν και οργή και ντροπή. Αρνούμαι προσωπικά να πιστέψω ότι αποτελούν τον κανόνα, όμως και ως εξαιρέσεις δυστυχώς κόστισαν ζωές και γι’ αυτό καμία τέτοια συμπεριφορά πια δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Και πιστεύω επίσης ότι σύντομα το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, αλλά και η τεχνική βοήθεια που έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούν να μας επιτρέψουν να χαράξουμε ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για τους σιδηροδρόμους πια του 2030. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Πιστεύω ότι έχουμε τεχνογνωσία. Θα βρούμε και πρόσθετη τεχνογνωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξασφαλίσουμε τους πόρους εκείνους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να μπορούμε ως χώρα να έχουμε τα τρένα που μας αξίζουν. Και να τονίσω στο σημείο αυτό, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για εμένα τα τρένα και οι γραμμές που έχουμε, να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργούν με απόλυτη ασφάλεια πριν συζητήσουμε για μελλοντικές επεκτάσεις των τρένων μας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα. Όπως βέβαια να εξασφαλίσουμε ότι ο ΟΣΕ θα έχει μια σταθερή χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορεί να συντηρεί τις γραμμές του με τον τρόπο που απαιτείται για το δικό μας σιδηροδρομικό δίκτυο. Τέλος, θέλω να γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό ως πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Ο αντίπαλός μας και εδώ, είναι το βαθύ κράτος του αναχρονισμού, το οποίο δυστυχώς στους σιδηροδρόμους μας έχει εκδηλωθεί με μεγαλύτερη ένταση ενδεχομένως απ’ ό,τι σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις νησίδες εκείνες που αντιστέκονται στον εκσυγχρονισμό. Πρέπει να καταπολεμήσουμε -και το λέω ευθέως- και το δικό μας κακό εαυτό. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία και την συμπαράταξη όλων. Ξέρετε πολύ καλά ότι και ο Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος έχει αναλάβει τα καθήκοντα με πρώτιστη και κύρια αποστολή την ανάταξη των σιδηροδρόμων μας, αλλά και εγώ, θα είμαστε δίπλα σας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και νομίζω ότι πρέπει όλοι να υπερβάλλουμε τους εαυτούς μας, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει». Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης και της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Παληός και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train Maurizio Capotorto. Από την πλευρά της Κυβέρνησης έλαβαν μέρος, ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος και για Θέματα Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Γεραπετρίτης, o Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας.

