ΝΔ για Καραγιάννη: Ανάρτηση που ξεχειλίζει από φανατισμό από ένα στέλεχος ανεξάρτητης αρχής Η ιστορία της κ. Καραγιάννη αποτελεί μια μικρογραφία των χρόνιων παθογενειών του Δημοσίου, αναφέρει στην ακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία Η Νέα Δημοκρατία «απάντησε» στην ανάρτηση της Τάνιας Καραγιάννη, η οποία έκανε λόγο για «κυβέρνηση αδίστακτων ικανών για τα πάντα!» και χαρακτήρισε τους νυν κυβερνώντες «εξόφθαλμα επικίνδυνους για την κοινωνία και τα παιδιά της», χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε πιθανές ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων για τα προβλήματα στους σιδηρόδρομους. Παράλληλα, ενόψει της επιστροφής της στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, για να συμμετάσχει στην έρευνα για το δυστύχημα στα Τέμπη, τόνισε πως «προσωπικά θα συνεχίσω, απ’ όπου κι αν βρίσκομαι, να λέω μόνο και πάντα αυτό που πιστεύω». Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει: «Η κ. Καραγιάννη ήταν αποσπασμένη από τη ΡΑΣ στον ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα. Λίγες μέρες μετά τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, υπό το βάρος της κατακραυγής, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να άρει την απόσπασή της. Η κα Καραγιάννη, ως στέλεχος μιας ανεξάρτητης αρχής, κάνει μια ανάρτηση που ξεχειλίζει από φανατισμό και επιθετικότητα χαρακτηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την Κυβέρνηση ως «Κυβέρνηση αδίστακτων» και προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να λέει ακριβώς τα ίδια. Ένα στέλεχος ανεξάρτητης αρχής που εκφράζεται δημόσια με τέτοιο φανατισμό δείχνει ότι κάθε άλλο παρά διακρίνεται για την ανεξαρτησία με την οποία μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά της, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Η ιστορία της κ. Καραγιάννη αποτελεί μια μικρογραφία των χρόνιων παθογενειών του Δημοσίου. Μέλος «υποστελεχωμένης», κατά τα λεγόμενα της προέδρου της, ανεξάρτητης αρχής, αποσπασμένη σε κομματικά γραφεία, που επιστρέφει κατόπιν της τραγωδίας στην οργανική της θέση συνεχίζοντας να λειτουργεί σαν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και εκφράζοντας κομματικό φανατισμό που δεν συνάδει με τα χαρακτηριστικά, την αντικειμενικότητα της κρίσης και την ανεξαρτησία του ρόλου που υπηρετεί». Ειδήσεις σήμερα: Στον εισαγγελέα ο 17χρονος για την επίθεση στον Βαρουφάκη Συμμορία δυτικών προαστίων: 35 «χτυπήματα» σε τρεις μήνες – Τρόμος για τα μικρά παιδιά στην Πετρούπολη Απειλή για βόμβα στον σταθμό Λαρίσης και σε δύο ξενοδοχεία BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 20:06 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 22:38 14.03.2023, 16:30

