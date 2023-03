Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τη νέα δράση ΕΣΠΑ «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, η νέα δέσμη δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα“, έχει στόχο την επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Η υποβολή αιτήσεων για τη νέα δράση ξεκινά στις 22 Μαρτίου και έχει συνολικό προϋπολογισμό €700 εκατ.

Η δέσμη των δράσεων αυτών θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων σε όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027 μέχρι εξάντλησης του συνολικού προϋπολογισμού.

Παρέχεται επιδότηση έως 50% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Οι δύο παραπάνω δράσεις επιδοτούν προϋπολογισμούς από 30.000 € έως 1.000.000 € και στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατά την υποβολή της αίτησης οι οποίες σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από 30.000 € έως 1.000.000 €

Ανάλογα το ύψος του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος πρέπει να επιλέξει μόνο μία από τις επιμέρους δράσεις, δηλαδή τη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ή τη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Παραθέτουμε τα ποσά και τις προϋποθέσεις επιδότησης των δύο δράσεων:

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 500.000€ ανά ΑΦΜ.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επίσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επίσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιδοτούμενες δαπάνες

Τα δύο παραπάνω προγράμματα μπορούν να ενισχύσουν επενδύσεις που αφορούν σχεδόν όλα τα είδη δαπανών, όπως παρακάτω:

Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Μεταφορικά Μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά)

Δαπάνες για την « Πράσινη Μετάβαση – GREEN »

-εξοπλισμός για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας

-εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

-εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

» -εξοπλισμός για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας -εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) -εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών

Δαπάνες marketing και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Υπηρεσίες, σχεδιασμού, συσκευασίας, ετικέτας, branding

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι με σειρά προτεραιότητας (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα υποβληθεί στην παρούσα δράση, για να εγκριθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει μια ελάχιστη βαθμολογία η οποία προκύπτει από τα βαθμολογούμενα κριτήρια όπως αυτά έχουν οριστεί στις προσκλήσεις της δράσης.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης με σκοπό την υποβολή αίτησης.

