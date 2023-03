Σκέρτσος για Τσίπρα: Η ευθύνη δεν είναι αόριστη, περίμενα μια συγγνώμη Στο τέλος του καλοκαιριού η Ελλάδα θα έχει πλήρες σύστημα τηλεδιοίκησης ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας Απάντηση σε όσα δήλωσε νωρίτερα (από το Mega) ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, για τη σιδηροδρομική τραγωδία αλλά και για την ηγεσία του Αρείου Πάγου, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, με συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση και τον Γιώργο Κουβαρά. «Θα περίμενα σήμερα ο κ. Τσίπρας να πει μια συγγνώμη […] η ευθύνη δεν μπορεί να είναι αόριστη, πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο. Θα περίμενα από τον κ. Τσίπρα να πει, ‘ζητώ συγγνώμη διότι αποψίλωσα την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων από προσωπικό. Κάνοντας απόσπαση στο κόμμα και σε πολιτικά γραφεία, στελεχών αυτής της ανεξάρτητης αρχής’. Ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών για τέτοιες κρίσιμες υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντικός», υπογράμμισε εν κατακλείδι ο υπουργός Επικρατείας. Κληθείς εξ άλλου να απαντήσει στη θέση του κ. Τσίπρα, ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων αφ’ ης στιγμής ο υιός του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου ήταν «μετακλητός στο γραφείο του υπουργού» (σ.σ του Κώστα Καραμανλή) – και, άρα, ο ίδιος στη θέση του θα είχε παραιτηθεί – ο ‘Α. Σκέρτσος δήλωσε: «Ο κ. Καραμανλής δεν διώκεται ποινικά, δεν βλέπω καμία συσχέτιση. Δεν μπορώ να δεχθώ τέτοιου τύπου υποδείξεις προς τη δικαιοσύνη από οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο». Και στη συνέχεια, «ο κ. Τσίπρας έχει δείξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη σχέση του με τη δικαιοσύνη. Όποτε τον βολεύει, βγαίνει και λέει ότι ‘υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα’ και όταν η δικαιοσύνη καταδικάζει στελέχη του αμετάκλητα για πολύ σοβαρές υποθέσεις, παράβασης καθήκοντος δημοσίου λειτουργού, σφυρίζει αδιάφορα. Συνεπώς υποδείξεις προς τη δικαιοσύνη δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει». Με αφορμή δε, το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, ο υπουργός Επικρατείας επέμεινε πολύ στα ζητήματα αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης. Με το σκεπτικό αυτό θα λειτουργήσει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου σε ΟΣΕ και Hellenic Train, η οποία μπορεί να πάρει απόφαση ακόμη και για απολύσεις. «Το 2022 για πρώτη φορά στο ελληνικό Δημόσιο έγιναν 70 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Αντίστοιχα στην ελληνική δικαιοσύνη για πρώτη φορά τον τελευταίο χρόνο τέθηκαν εκτός υπηρεσίας περίπου 40 δικαστές σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί δεν εκτελούσαν σωστά τα καθήκοντά τους». Ενώ παρέθεσε, τέλος, και λίστα δώδεκα νόμων που στόχο έχουν «να αυξήσουν τη λογοδοσία, να αυξήσουν τις πειθαρχικές κυρώσεις, να βελτιώσουν τον εσωτερικό έλεγχο, να έχουμε λιγότερα φαινόμενα διαφθοράς με ειδικό πλαίσιο για τις καταγγελίες κατά της διαφθοράς». Νόμοι που η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή και υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, αντιθέτως κατεψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, όπως είπε. «Αυτοί που τους καταψηφίζουν, δεν μπορεί να αποτελούν μέρος της λύσης», επέμεινε κλείνοντας ο ‘Α. Σκέρτσος. Ειδήσεις σήμερα:Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό μαχητικό συγκρούστηκε με αμερικανικό droneΔημοσκόπηση MRB: Στις 3,2 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Οριακά κέρδη 0,2 μονάδων για τον ΣΥΡΙΖΑΣτις 22/03 η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων – Από 1η Απριλίου το «Αθήνα – Θεσσαλονίκη» BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 20:06 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 22:38 14.03.2023, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )