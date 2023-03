Τραγωδία των Τεμπών: Ασφαλής επανεκκίνηση τρένων και ταχεία απόδοση ευθυνών από την κυβέρνηση

Τις επόμενες κινήσεις που θα τους επιτρέψουν να ανακτήσει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος μελετούν στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι νωπές μνήμες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών εξακολουθούν να ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στο πολιτικό σκηνικό. Δύο εβδομάδες μετά τη μοιραία σύγκρουση των αμαξοστοιχιών που κόστισε τη ζωή 57 συνανθρώπων μας και προκάλεσε αισθήματα πένθους, θυμού και οργής σε ευρύτατα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, η εικόνα τόσο της κυβερνητικής παράταξης όσο και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινή γνώμη έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα το οποίο αποτυπώθηκε και στις δύο νέες έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Το μόνο παρήγορο στοιχείο μέχρι στιγμής για την κυβερνητική ηγεσία είναι ότι οι απώλειες που εμφανίζεται να έχει η ΝΔ δεν κατευθύνονται στο βασικό τους αντίπαλό που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποκομίζουν ιδιαίτερα οφέλη ίσως και επειδή η πλειονότητα της κοινής γνώμης καταλογίζει ευθύνες για την άσχημη κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόμων σε όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Η διαχείριση των συνεπειών της τραγωδίας, με έμφαση στην ανάγκη αφενός να προχωρήσει γρήγορα η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το φρικιαστικό δυστύχημα και αφετέρου να γίνουν όλα τα προαπαιτούμενα για την ασφαλή επανεκκίνηση των σιδηροδρομικών μεταφορών, αποτελεί το αποκλειστικό αντικείμενο των συσκέψεων που γίνονται στο πρωθυπουργικό γραφείο. Λαμβάνοντας υπόψιν τους και τα στοιχεία των μετρήσεων με τις διαθέσεις της κοινής γνώμης που δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών είναι ακόμη σοκαρισμένη, τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου κάθε άλλο παρά δείχνουν σπουδή για να κλείσει το θέμα της απόδοσης των ευθυνών σε όλους όσοι ευθύνονται για την τραγωδία που αποτελεί ισχυρό λαϊκό αίτημα. Σε αυτό το πλαίσιο και αντιδρώντας στους ισχυρισμούς της Κουμουνδούρου ότι «κρύβει τον Κώστα Αχ. Καραμανλή», η κυβερνητική παράταξη έσπευσε να υποβάλει αίτημα για να συγκληθεί την προσεχή Δευτέρα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ώστε να γίνει ακρόαση τόσο του παραιτηθέντος υπουργού Υποδομών και Μεταφορών όσο και των προκατόχων του Χρήστου Σπίρτζη και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου παρότρυνε για δεύτερη φορά χθες το πρωί, μέσω συνέντευξης του στον Σκάι, τον τέως υπουργό να πάει στη Βουλή για να δώσει απαντήσει, ενώ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσταση στον ΟΣΕ και δεν απάντησε στο ερώτημα αν θα συμπεριληφθεί στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο των Σερρών ο κ. Καραμανλής. Ο τελευταίος, πάντως, λίγο αργότερα επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα ζητώντας τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών. Παρών στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών θα είναι και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης που εκτελεί χρέη μεταβατικά τα καθήκοντα του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και με αυτή την ιδιότητα ανακοίνωσε την Τρίτη το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή επανέναρξη των δρομολογίων των τρένων, ενώ θα ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Στο μισό το γαλάζιο προβάδισμα Την ίδια ώρα, στη μέτρηση της MRB που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, στο διάστημα από 6 έως 13 Μαρτίου, δηλαδή λίγες ημέρες έπειτα από το δυστύχημα στα Τέμπη, το κυρίαρχο συναίσθημα που επικρατεί μεταξύ των πολιτών είναι η οργή, μα βάση τις απαντήσεις που έδωσε το 63,4% των ερωτηθέντων Επίσης πάνω από ένας στους δύο δηλώνει ότι η τραγωδία στα Τέμπη θα επηρεάσει πολύ ή αρκετά την ψήφο του στις εθνικές κάλπες. Ωστόσο, όταν οι ψηφοφόροι ερωτώνται για τις ευθύνες σχετικά με το δυστύχημα, τις επιρρίπτουν σε όλες τις κυβερνήσεις σε ποσοστό 46,8% και μόλις το 13% τις εστιάζει στη σημερινή κυβέρνηση. Στην πρόθεση ψήφου, το προβάδισμα της ΝΔ μειώθηκε στις 2,9 μονάδες, καθώς το κυβερνών κόμμα χάνει 2,8 μονάδες (27,4% από 30,2%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει μόλις 0,2% (24,5% από 24,3%) σε σχέση με την μέτρηση του Ιανουαρίου. Με την αναγωγή επί των εγκύρων, η διαφορά διευρύνεται στις 3,2 μονάδες, από 6,4% που είχε καταγραφεί στη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, στις 26 Ιανουαρίου. Ήτοι ΝΔ 30,4% και ΣΥΡΙΖΑ 27,2%, Χαρακτηριστικό στοιχείο της αλλαγής ατμόσφαιρας αποτελεί το εύρημα σύμφωνα με το οποίο ενισχύονται όλα τα μικρότερα κόμματα στη λογική της «αντισυστημικής ψήφου», καθώς ακόμα και η Χρυσή Αυγή ξεπερνάει το 1%. Μάλιστα, το κόμμα Κασιδιάρη καταγράφεται για πρώτη φορά στο 4,3% και η Ελληνική Λύση στο 5%. Το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη εμφανίζεται να μπαίνει άνετα στη Βουλή, με ποσοστό 4,3% (με την αναγωγή). Αντίθετα, απώλειες 1,5 μονάδων εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ, που καταγράφηκε στο 9% στην πρόθεση ψήφου και το ποσοστό του γίνεται οριακά διψήφιο, στο 10%, με την αναγωγή επί των εγκύρων. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33,8%, να και έχει απώλειες 5 μονάδων σε σχέση με την δημοσκόπηση του Ιανουαρίου. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 29,3% και έχει κι εκείνος σχεδόν μία μονάδα χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. «Κανένας από τους δύο» απαντά το 28,8%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το 62,5% αξιολογεί αρνητικά τη στάση της κυβέρνησης μετά τη συγγνώμη που διατυπώθηκε από τον πρωθυπουργό για το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ μόνον το 27,5% την αξιολογεί θετικά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον κ. Τσίπρα είναι 30,1%. Την ίδια ώρα που οι πολίτες εκφράζονται θετικά για την στάση του παραιτηθέντος υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε ποσοστό 34,5%. Το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να προηγείται με σημαντική διαφορά ως προς την ικανότητα ζητημάτων όπως τα ελληνοτουρκικά, το μεταναστευτικό, την εγκληματικότητα και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Οριακά προηγείται σε αυτή τη συγκυρία η ΝΔ για ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της ανεργίας και η Παιδεία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτά οριακό προβάδισμα στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ακρίβειας, της διαφάνειας, στην λειτουργία του κράτους για αποφυγή δυστυχημάτων, στην ποιότητα των θεσμών, αλλά και στην Υγεία. Ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγουν κερδισμένοι σε περίπτωση απαγόρευσης από τον Άρειο Πάγο της καθόδου του κόμματος Κασιδιάρη στις εθνικές εκλογές. Σε σχετικό ερώτημα, το 59% δηλώνει ότι θα κινηθεί προς την «αδιευκρίνιστη ψήφο». Από τους υπολοίπους απάντησαν ως εξής: Ελληνική Λύση 7,4%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, ΜέΡΑ25 3,2% , ΝΔ 1,9% και ΚΚΕ 1,2%. Στο 2,5% βρήκε τη διαφορά η PRORATA Αντίστοιχες τάσεις με την MRB αποτυπώθηκαν και σε μια ακόμη δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρία δημοσκοπήσεων PRORATA για λογαριασμό της τηλεόρασης του ATTICA. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η «ψαλίδα» της διαφοράς ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα μειώνεται στο μισό και από τις πέντε μονάδες (προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρίας) υποχωρεί στις δυόμιση. Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 28,5% (από 31%), ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο 26%, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ενισχύονται κατά 0,5% (9,5 και 5% αντίστοιχα), ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 16%. Στα ίδια ποσοστά (3,5% και 3%), παραμένουν Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25. Στο ερώτημα πού οφείλεται η τραγωδία των Τεμπών, μόνο το 16% θεωρεί ότι αυτό που επέφερε το πολύνεκρο δυστύχημα ήταν το «ανθρώπινο λάθος». Αντιθέτως, το 41% θεωρεί υπεύθυνη τη σημερινή κυβέρνηση, ενώ το 43% επιρρίπτει ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις. Το 48%, πάντως, θεωρεί ότι μεγαλύτερες είναι οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης, ενώ το 43% θεωρεί ότι όλες οι κυβερνήσεις φέρουν την ίδια ακριβώς ευθύνη. Θετική είναι η γνώμη των ερωτηθέντων για την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού (το 51% εκφράζει ικανοποίηση), αρνητικά βαθμολογούν ωστόσο την κυβέρνηση όταν ερωτώνται για το αν είναι ικανοποιημένοι από τον βαθμό ενημέρωσης των συγγενών των θυμάτων και του κοινού (37%), το επίπεδο συνεννόησης με τα υπόλοιπα κόμματα (22%) και την ανάληψη πολιτικής ευθύνης (33%). Η κοινή γνώμη εκτιμά ότι η ειδική επιτροπή που συστάθηκε για να αναζητήσει τα αίτια της τραγωδίας, δεν πρόκειται να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης (το 64% των ερωτηθέντων βαθμολογεί αρνητικά τη συγκεκριμένη επιλογή), ενώ επτά στους δέκα πολίτες χαρακτηρίζουν μεροληπτικό τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ κάλυψαν το πολύνεκρο δυστύχημα. 