Τσίπρας για Τέμπη: Αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί – Τι είπε για Πολάκη, Ντογιάκο και Τόσκα Η συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο MEGA – «Αν ήμουν Ντογιάκος, θα είχα παραιτηθεί» – «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να μας πει πότε θα γίνουν οι εκλογές» – Δείτε βίντεο Για τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, τις ευθύνες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, τις εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Mega, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον πρώην Υπουργό Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, αλλά και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο. Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την τραγωδία, ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως «είναι κάποιες στιγμές που ακόμα και αυτοί που είναι η δουλειά τους να μιλάνε, οι πολιτικοί, καλύτερα να σιωπούν» και προσέθεσε πως «σε ό,τι αφορά εμένα, με την ευθύνη δεν έχω τσακωθεί, την ανέλαβα και την αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά την ευθύνη που μου αναλογεί». Δείτε την απάντηση Τσίπρα για Τόσκα και Καραμανλή Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr6cvqfqxxz5) Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «εδώ έχουμε ένα τραγικό γεγονός που δεν έπρεπε να συμβεί», το οποίο φαντάζει «αδιανόητο», όπως είπε, αν και παρατήρησε πως «ανέλαβα την ευθύνη και σε τραγωδίες που και εγώ έζησα με απώλειες ανθρώπινης ζωής που δεν είχαν όμως ανθρωπογενή αίτια, φυσικές καταστροφές αλλά βρέθηκα σε ευθύνη και την ανέλαβα», σε αντιδιαστολή με την κυβέρνηση Μητσοτάκη που «είχε αυτό το αίτημα, το επιτελικό κράτος», σημείωσε. Ο Τόσκας παραιτήθηκε αφού διαχειρίστηκε το Μάτι Κληθείς να σχολιάσει την παρουσία του Κώστα Καραμανλή στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, η οποία βρίσκει αντίθετο το κόμμα του, ο κ. Τσίπρας είπε ότι, στην περίπτωση του κ. Τόσκα στο Μάτι, πρόκειται για «μια τραγωδία που προκλήθηκε από μια φυσική καταστροφή και επεκτάθηκε από μια κάκιστη διαχείριση του κρατικού μηχανισμού», αν και χαρακτήρισε «άχαρο το να συγκρίνουμε τραγωδίες και να συμψηφίζουμε». Στο ίδιο πλαίσιο, ωστόσο, ο κ. Τόσκας παραιτήθηκε, αφού διαχειρίστηκε την κατάσταση, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ «εδώ έχουμε εξαφάνιση ενός υπουργού, ο οποίος εδώ και 16 μέρες έχει εξαφανιστεί και δεν έχει δώσει εξηγήσεις». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr6bukk06vzd) Ακόμη, επισήμανε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε “ευθύνη” σε “κρίσιμες στιγμές” για “υποθέσεις μάλιστα που δεν αφορούσαν τα δικά τους πεπραγμένα”. “Το 2015 ανέλαβα την ευθύνη να μην οδηγηθεί η χώρα στη χρεοκοπία και βρέθηκα στο στόχαστρο της κριτικής ότι έκανα κωλοτούμπα. Αργότερα ανέλαβα την ευθύνη για να κάνω αυτό που θεωρούσα πατριωτικό συμφέρον για τη χώρα και βρέθηκα στο στόχαστρο της κριτικής για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ανέλαβα την ευθύνη και σε τραγωδίες που και ‘γώ έζησα με απώλειες ανθρώπινης ζωής που δεν είχαν όμως ανθρωπογενή αίτια, φυσικές καταστροφές αλλά βρέθηκα σε ευθύνη και την ανέλαβα”, είπε, αντιπαραβάλλοντας ότι στα Τέμπη είχαμε “ένα τραγικό γεγονός που δεν έπρεπε να συμβεί”. «Αν ήμουν Ντογιάκος θα είχα παραιτηθεί» Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας δήλωσε απογοητευόμενος από τη στάση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου στην υπόθεση των Τεμπών. «Παρά το γεγονός ότι με έχουν απογοητεύσει πάρα πολύ διάφοροι δικαστικοί λειτουργοί με τη συμπεριφορά τους ,έχω εμπιστοσύνη στο θεσμό που λέγεται δικαιοσύνη» απάντησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά συνέχισε, λέγοντας πως «εάν ο γιος μου ήταν μετακλητός υπάλληλος του υπουργού που σήμερα βρίσκεται στην κρίση όλης της ελληνικής κοινωνίας και αύριο της δικαιοσύνης υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr6cbr1hz4vd) Για το ενδεχόμενο συγκρότησης εξεταστικής ή προανακριτικής επιτροπής ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε πως «αν έρθουν στη βουλή δικογραφία ή φάκελοι με ονόματα με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών η δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφασίσει επί αυτού», σημειώνοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για όποιον χρειαστεί όσο ψηλά και αν αυτός βρίσκεται». Στο ίδιο πλαίσιο, «στον κ. Ντογιάκο είχα απόλυτη εμπιστοσύνη» τόνισε ο κ. Τσίπρας για την υπόθεση των υποκλοπών, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «έκανε ότι μπορούσε για να μην βγει η αλήθεια». Την ίδια ώρα, «η Δικαιοσύνη δεν είναι ο Ντογιάκος» παρατήρησε και επανέλαβε πως «Αν ήμουν Ντογιάκος θα είχα παραιτηθεί. Αν ο γιός μου ήταν μετακλητός υπάλληλος του Κώστα Καραμανλή, θα συναισθανόμουν ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων εδώ». Επιπρόσθετα, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην ολοκλήρωσε του συστήματος GSMR «το οποίο θα απέτρεπε αυτή την τραγωδία», όπως είπε, που αν και έτοιμο επί των ημερών του, «δεν τέθηκε σε λειτουργία 4 χρόνια». Ο ίδιος μίλησε και για τον σταθμάρχη, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο χωρίς εμπειρία ο οποίος τοποθετήθηκε παρανόμως. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr6c43xsvk9l) Για τις δημοσκοπήσεις Ειδικά στην περίπτωση του κ. Καραμανλή, «η αίσθηση που δίνεται στην κοινή γνώμη είναι ότι επιχειρεί να κριθεί από τον ελληνικό λαό, αλλά κρυπτόμενος» υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, «κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός οφείλει να πει, πιστεύω, ποια Κυριακή μέσα στον Μάιο θα έχουμε εκλογές» ισχυρίστηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ζήτησε να «πάμε σε έναν πολιτισμένο όχι τοξικό πολιτικό διάλογο». Μάλιστα, «προσωπικά εμένα μου δημιούργησε και μια αρνητική εντύπωση ότι την ώρα που θάβαμε τους ανθρώπους κάποιοι μετρούσαν αριθμούς και εκλογικές συμπεριφορές» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, ενώ έκανε λόγο για ένα φαινόμενο «αυθόρμητης αντίδρασης» και όχι «κομματικής έκφρασης» των νέων ανθρώπων στις διαδηλώσεις. «Αυτό το φαινόμενο θα το δούμε μέσα στον εκλογικό κύκλο. Το κρίσιμο για την εκλογική αναμέτρηση είναι ποιοι θα πάνε να ψηφίσουνε», όπως είπε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr6cfhmr62o1) Αναφορικά με το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι οι «τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη πτώση της κυβερνώσας παράταξης» και πως οι διαφορές των δύο πρώτων «βρίσκονται στα όρια του στατιστικού λάθους». Στην προοπτική αυτή, «πιστεύω ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι ένας υγιεινός περίπατος» τόνισε και χαρακτήρισε εφικτό τον στόχο να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση ήττας του, ωστόσο, «σας διαβεβαιώνω ακριβώς επειδή αισθάνομαι στην ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων ως βαριά ευθύνη. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι η ιστορία μου χρωστάει. Αν το κόμμα μου είχε την άποψη ότι ο Τσίπρας φταίει για την ήττα του 2019 θα είχα αποχωρήσει και θα έγραφα βιβλία» απάντησε ο κ. Τσίπρας και παρατήρησε πως «μια από τις αιτίες των μεγάλων παθογενειών ήταν οι ανεξέλεγκτες αλαζονικές κυβερνήσεις». Για τον Πολάκη Για το θέμα του Παύλου Πολάκη, «συλλογικά θα το λύσουμε» τόνισε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως τα «σοβαρά δημοκρατικά κόμματα έχουν διαδικασίες», ενώ πρόσθεσε ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται να εκδικηθεί». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr6ch5rjx6nt) Για μετεκλογικές συνεργασίες Στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, «αναγκάστηκα να συγκυβερνήσω με ένα κόμμα και με έναν συνέταιρο που ήταν ιδεολογικά αντίθετος μαζί μου» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «τώρα διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για κυβέρνηση προγραμματικής σύγκλησης», παρότι «μέχρι τις εκλογές όλα τα κόμματα θα είναι ανταγωνιστικά», όπως είπε. Τέλος, ερωτηθείς αν απορρίπτει την «κυβέρνηση των ηττημένων», ο κ. Τσίπρας εξήγησε πως «είναι απολύτως σαφές ότι πέραν της δυνατότητας να βγαίνουν οι αριθμοί, υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα», καταλήγοντας πως «θα ανοίξει ο δρόμος για προοδευτική κυβέρνηση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτος στις εκλογές. Αν υπήρξε μια φορά στα τελευταία χρόνια που το σενάριο εφικτό, αυτό είναι τώρα». Δείτε όλη τη συνέντευξη: Ειδήσεις σήμερα:Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό μαχητικό συγκρούστηκε με αμερικανικό droneΔημοσκόπηση MRB: Στις 3,2 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Οριακά κέρδη 0,2 μονάδων για τον ΣΥΡΙΖΑΣτις 22/03 η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων – Από 1η Απριλίου το «Αθήνα – Θεσσαλονίκη» BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 20:06 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 22:38 14.03.2023, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )