Τσίπρας: Υποχρέωση όλων μας να βγει η αλήθεια για την τραγωδία στα Τέμπη, να υπάρξει Δικαιοσύνη Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη – Μίλησε για «επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό από το σημείο που διεκόπησαν στο Κρανς Μοντανά» Συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στην Αθήνα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Τσίπρας με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα μετά την εκλογή του. Ο κ. Τσίπρας ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο Πρόεδρο. Τόνισε ότι ο ψυχρός πόλεμος κόστισε ακριβά στον ελληνισμό και η ανάγκη για συντονισμό και συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, ως πυλώνες ειρήνης και σταθερότητας, σήμερα που ο κόσμος βρίσκεται για μια ακόμη φορά μπροστά σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο είναι πιο σημαντική από ποτέ. Παράλληλα, καλωσόρισε τη στήριξη του νέου Προέδρου της Κύπρου στην επανεκκίνηση συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, από το σημείο που διεκόπησαν στο Κρανς Μοντανά. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία διαπραγματεύσεων του Κυπριακού μπορεί να λειτουργήσει θετικά, υπογραμμίζοντας ότι χάρη στις κοινές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας με την τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η συμμετοχή αυτή κατοχυρώθηκε στις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά. Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι απλά συμβολικής σημασίας αλλά ουσιαστική, καθώς όπως είπε «δεν έχουμε καθόλου χρόνο να χάσουμε στην προσπάθεια να σπάσουμε το αδιέξοδο και να αρχίσουν οι συνομιλίες γενικότερα για το Κυπριακό, λαμβάνοντας υπόψιν το διεθνές πλαίσιο και προηγούμενες εμπειρίες» και πρόσθεσε ότι «στόχος μας είναι μια πιο πρωταγωνιστική εμπλοκή από την Ευρωπαϊκή Ένωση» τονίζοντας την καθοριστική εμπλοκή που είχε η ΕΕ, όχι μόνο στο Διεθνή Διάσκεψη αλλά και με τεχνοκράτες, στις διαπραγματεύσεις από το 2015 έως το 2017 ώστε, όπως είπε «να υπάρξουν συγκλίσεις που δεν είχαν επιτευχθεί προηγουμένως και ήταν σαφώς καλύτερες από προηγούμενα σχέδια λύσης του Κυπριακού». Τέλος, συνομίλησαν για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με τον κ. Τσίπρα να εκφράζει την συμπαράστασή του στις οικογένειες των δύο Κύπριων φοιτητών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. «Είναι σημαντικό, αυτές τις δύσκολες στιγμές, να έχουμε ο ένας δίπλα τον άλλο» σημείωσε ο κ. Τσίπρας και τόνισε «Υποχρέωση όλων μας είναι να κάνουμε το παν για να βγει η αλήθεια στο φως, για να υπάρξει δικαιοσύνη». Ο κ. Χριστοδουλίδης από την πλευρά του μετέφερε τα συλλυπητήρια του κυπριακού λαού και υπογράμμισε ότι όσοι πολιτικοί είναι σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να εργαστούν ώστε οι κοινωνίες να μην ξαναβιώσουν παρόμοιες τραγωδίες. Ειδήσεις σήμερα: Οι αρχαιολόγοι μπλοκάρουν τις οικοδομές στη Μύκονο μετά τον ξυλοδαρμό του συναδέλφου τους Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα, χαλάει πάλι από αύριο ο καιρός Έκρηξη σε κατάστημα στη Νέα Ερυθραία BEST OF NETWORK 14.03.2023, 18:14 14.03.2023, 20:06 14.03.2023, 10:55 13.03.2023, 11:09 14.03.2023, 22:38 14.03.2023, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )