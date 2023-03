Η «ένεση» ρευστότητας στην First Republic έδωσε «φτερά» στη Wall Street

Ειδικότερα, στη συμφωνία συμμετέχουν οι JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Truist Financial και PNC Financial Services. Οι μεγαλύτερες εξ αυτών, όπως οι JPMorgan, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo, θα συμβάλουν με 5 δισ. δολάρια έκαστη, ενώ οι Goldman Sachs και Morgan Stanley θα εισφέρουν από 2,5 δισ. δολάρια. Οι PNC Financial Services, Bank of New York Mellon, Truist Financial, U.S. Bancorp και State Street θα συμμετάσχουν με ποσό 1 δισ. δολάρια έκαστη. Οι σχετικές καταθέσεις θα πρέπει να παραμείνουν στην First Republic για τουλάχιστον 120 ημέρες.

Οι 11 αμερικανικές τράπεζες συμφώνησαν να χορηγήσουν τα 30 δισ. δολάρια σε καταθέσεις στην First Republic, σε μια ένδειξη της «εμπιστοσύνης τους στο τραπεζικό σύστημα» των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν στην κοινή ανακοίνωσή τους. «Αυτή η ενέργεια των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στην First Republic και στις τράπεζες κάθε μεγέθους και καταδεικνύει τη γενικότερη δέσμευσή τους να βοηθήσουν τις τράπεζες να εξυπηρετούν τους πελάτες και τις κοινότητές τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση των τραπεζών. Το υπουργείο Οικονομικών, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) επιβεβαίωσαν σε δική τους κοινή ανακοίνωση ότι οι 11 τράπεζες θα καταθέσουν 30 δισ. δολάρια στη First Republic Bank.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street, ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 1,17% στις 32.246,55 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,76% στις 3.960,28 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε «άλμα» 2,48% στις 11.717,28 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες σημείωναν πτώση νωρίτερα στη συνεδρίαση, με τον Dow Jones να υποχωρεί πάνω από 300 μονάδες στο χαμηλότερο σημείο του. Οι δείκτες αναμένεται να κλείσουν την εβδομάδα σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που την άρχισαν, με οδηγό το Nasdaq που καταγράφει μέχρι τώρα κέρδη 5,2%. Παράλληλα, η μετοχή της First Republic Bank «γύρισε» από την κατρακύλα στα κέρδη και μάλιστα διψήφια.

Στα μάκρο της ημέρας, τα οποία αυξάνουν τους προβληματισμούς των επενδυτών, μειώθηκαν στις ΗΠΑ οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας. Ειδικότερα, την εβδομάδα μέχρι τις 11 Μαρτίου, οι αιτήσεις ανήλθαν στις 192.000, από 211.000 μία εβδομάδα πριν, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη μείωση από τον περασμένο Ιούλιο, ενώ οι επαναλαμβανόμενες αιτήσεις υποχώρησαν κατά 29.000 στο 1,68 εκατομμύριο. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα είναι περισσότεροι οι νέοι άνεργοι, καθώς προέβλεπαν 205.000 αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ανησυχία που έχει εκφράσει επανειλημμένως η Fed για «υπερβολικά σφιχτή» αγορά εργασίας, η οποία μπορεί να ασκήσει πίεση στους μισθούς και κατά συνέπεια στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, οι οικοδομικές άδειες και οι εκκινήσεις κατοικιών αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα, οι άδειες ενισχύθηκαν στα 1,524 εκατομμύρια, μια αύξηση 13,8% από τον Ιανουάριο και πολύ πάνω από την εκτίμηση του Dow Jones για 1,34 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, οι συνολικές εκκινήσεις ανέβηκαν στα 1,45 εκατομμύρια, μια μηνιαία αύξηση 9,8% και πάνω από την εκτίμηση για 1,31 εκατομμύρια.

Επιστροφή στα κέρδη για το πετρέλαιο – «Φρένο» στον χρυσό

Σημάδια ανάκαμψης έδειξαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, με την αγορά να ενισχύεται μετά τις κινήσεις στήριξης των προβληματικών τραπεζών First Republic Bank και Credit Suisse. Σημειώνεται ότι χθες το πετρέλαιο είχε κλείσει κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2021. Ο «μαύρος χρυσός» πιέστηκε ιδιαίτερα στις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς η διεθνής ανησυχία για το χρηματοπιστωτικό σύστημα παγκοσμίως ενέτεινε τους φόβους περί ύφεσης και άρα μείωσης της ενεργειακής ζήτησης.

Στο πεδίο των σημερινών συναλλαγών, το πετρέλαιο τύπου Brent παράδοσης Μαΐου κέρδισε 1,01 δολάρια ή 1,4% στα 74,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Απριλίου αυξήθηκε κατά 74 σεντς ή 1,1%, κλείνοντας στα 68,35 δολάρια το βαρέλι.

Από την άλλη πλευρά, με απώλειες έκλεισαν οι τιμές του χρυσού, υποχωρώντας από τα υψηλά 6 εβδομάδων. Σημειώνεται πως τις προηγούμενες ημέρες το πολύτιμο μέταλλο επωφελήθηκε από τις ανησυχίες για τη σταθερότητα των τραπεζών των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Σήμερα ο χρυσός παράδοσης Απριλίου έκλεισε με πτώση 8,30 δολαρίων ή 0,4% στα 1.923 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι Μαΐου έκλεισε με απώλειες 19 σεντς ή 0,9% στα 21,69 δολάρια ανά ουγγιά και ο χαλκός Μαΐου έχασε 2 σεντς ή 0,6% κλείνοντας στα 3,87 δολάρια η λίβρα.